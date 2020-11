Las mejores ofertas anticipadas del Black Friday en productos ‘top’ ventas de EL PAÍS Escaparate

La celebración del Black Friday cada vez está más cerca y no solo las tiendas físicas se preparan para uno de los mayores eventos del año en cuanto a rebajas y descuentos. El mundo online y, en concreto, las plataformas de e-commerce ya calientan motores aunque todavía falten tres semanas para que llegue el viernes negro. Las tendencias, en este 2020 y pese a la pandemia de coronavirus, indican según un reciente estudio de Think With Google que hasta un 40% tiene pretensión de comprar durante este periodo comercial y que 7 de cada 10 personas comenzará sus compras navideñas con mayor anticipación, evitando así aglomeraciones y carreras de última hora.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado una serie de artículos preBlack Friday con grandes rebajas en la plataforma Amazon, una forma de anticiparnos y seguir ahorrando en lo que queda de resto del año. Además, hemos escogido productos que han funcionado muy bien durante el año en nuestra sección y han recogido un gran volumen de ventas y de audiencia. Así, en este listado podrás encontrar dispositivos Amazon; productos de informática, accesorios de imagen y sonido; robots aspiradores, ofertas en bienestar personal y mucho más. Con descuentos, que en algún caso, que superan el 45% de rebaja sobre el precio original. ¡Que no se te escapen!

Fire TV Stick 4K Ultra HD con Alexa Accede a todos tus contenidos favoritos en las plataformas de streaming más utilizadas y navega por Internet con fluidez. Este producto se ha convertido en un clásico en EL PAÍS Escaparate para muchos lectores. Ahora, podrás disfrutar de contenidos multimedia hasta 4K. Con más almacenamiento para apps y con un mando desde el que podrás ordenar tus preferencias solo con la voz. 33% de descuento, ahorras 20 euros. Compra por 39,99€ en Amazon Kindle con luz frontal integrada Este libro electrónico de tamaño compacto equipa una luz frontal para ofrecernos una mayor comodidad en lugares con poca luz. La pantalla es antirreflejos para aliviar la fatiga visual. Podrás leer sin distracciones y disfrutando de varias funciones como subrayar párrafos, buscar definiciones o traducir palabras. Todo ello con una batería que se prolonga durante días. 28% de descuento, ahorras 25 euros. Compra por 64,99€ en Amazon Despertador inteligente Echo Show 5 Ya lo comentábamos en EL PAÍS Escaparate a principios de 2020: los despertadores inteligentes han llegado para quedarse. Este modelo de despertador cuenta con una pantalla de 5,5” con resolución HD. Dispone de función de luz ambiente para una lectura óptima de la horay es capaz de combinar dicha información con la previsión del tiempo. También podrás escuchar música, enterarte del tráfico y programar las alarmas por voz mediante el asistente Alexa. 33% de descuento, ahorras 30 euros. Compra por 59,99€ en Amazon

Repetidor de red Wi-Fi Uno de los productos más vendidos en 2020 y un básico para disfrutar de Internet en toda la casa. Este amplificador nos proporcionará una cobertura sólida. Es configurable mediante la app y dispone de funciones como control parental. Equipa cuatro antenas externas y es idóneo para ser utilizado en una casa con varias plantas. Alcanza velocidades de hasta 800 Mbps. 13% de descuento, ahorras 12,65 euros. Compra por 87,20€ en Amazon Minirouter portátil 4G Una solución eficaz y económica para disfrutar de Wi-Fi fuera de casa de manera estable. Gracias a su batería de 2.000 mAh, se mantendrá en funcionamiento hasta 8 horas. Puede alcanzar velocidades de hasta 150 Mpbs y 50 Mbps de velocidad: seremos capaces de visualizar películas HD, descargar archivos y hacer videollamadas sin cortes. 11% de descuento, ahorras 6 euros. Compra por 47,99€ en Amazon Xiaomi Poco X3 NFC Uno de los smartphones que más ha sorprendido en esta última mitad de 2020. Dispone de un procesador gaming con una tasa de refresco muy elevada, un diseño rompedor y un rendimiento superior a su precio. Equipa una pantalla Full HD de 6,67 pulgadas, 6 GB de RAM, memoria interna de 64 GB y una batería de más de 5.000 mAh. Ahora, puedes adquirirlo ahorrando 10 euros. Precio mínimo histórico en Amazon. Compra por 219€ en Amazon Webcam Aukey con micrófono Vídeos Full HD y captura de imágenes. Esta webcam se convertirá en la mejor aliada para realizar todo tipo de videoconferencias o videollamadas de calidad, incluso, en entornos de poca luz. Tiene sendos micrófonos en estéreo para conseguir un audio cristalino. Apto para monitores de pantalla plana y portátiles. 20% de descuento, ahorras 10 euros. Compra por 39,99€ en Amazon Auriculares bluetooth inalámbricos Este modelo de auriculares sin cables y con estuche de carga fue el más vendido en el Prime Day 2020 de EL PAÍS Escaparate. Son idóneos para hacer deporte o ejercicio, se conectan vía Bluetooth 5.0 y el sonido es de tipo estéreo. Con micrófono incorporado, solo necesitarás un paso para emparejarlo con el móvil. Son resistentes a salpicaduras de agua. 24% de descuento, ahorras 8,01 euros. Compra por 25,98€ en Amazon

Reparador de arañazos para el coche ¿Existe una solución para pulir los pequeños desperfectos en la carrocería del coche? Así es y ya hablamos sobre ello el pasado julio. Este paño nos resultará útil para eliminar arañazos superficiales con un método de aplicación realmente sencillo. Válido para cualquier pintura y modelo de vehículo. Ahora con un 28% de descuento. Compra por 7,96€ en Amazon

