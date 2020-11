¿Dónde comprar cápsulas de Nespresso más baratas?

Lo sabemos: quienes nos leéis buscáis ahorro y eso es lo que siempre tratamos de encontrar en todas las categorías por las que navegamos a diario. Sin embargo, un descuento no siempre es la única clave para acertar al hacer una compra. También buscáis calidad, buen producto y las mejores oportunidades comerciales. Por eso es pedido y no negado que hoy compartamos con vosotros la súper promoción que ofrece la web de Nespresso. Porque si tienes una máquina de la marca, ¿dónde si no vas a encontrar las mejores cápsulas para tus cafés matutinos?

Las mejores cápsulas originales para ti

En Nespresso existen dos máximas. La primera, que todo el proceso -desde que compras tu máquina y tus cápsulas hasta que te tomas el café en tu casa o en tu oficina- sea de lo más placentero para ti. Por eso han logrado que puedas adquirirlas desde su tienda online de forma cómoda y las recibas en tu casa puntualmente. La segunda, que de entre todas sus variedades, encuentres y degustes a diario el café que más se adecua a ti y a tus preferencias. Y así, tanto en sus boutiques como en su web puedes dar con tu favorito filtrando en base a tres criterios: gama, intensidad y aroma.

Más de 35 variedades de café, incluyendo algunas ediciones limitadas de lo más especiales, están disponibles en sus tiendas para que puedas comprarlas por unidades o también en packs de un solo sabor o surtidos. Sin embargo, si quieres comenzar por algo sencillo, sabemos cuáles son sus cápsulas más vendidas: Arpeggio, de intensidad media-alta, con un sabor intenso y cremoso; y Ristretto, también intenso, fuerte y con contrastes deliciosos.

Y ahora, la verdadera razón por la que hablamos hoy de una de las marcas de café más emblemáticas: es la mejor ocasión para hacerte con tus cápsulas favoritas porque, ahora, cuentan con un gran descuento que no es habitual encontrar. Ahorra 20 euros y consigue envío gratuito por la compra de 100 cápsulas que puedes adquirir desde 0,39 euros la unidad.

Compra desde 0,39€ en Nespresso

Máquinas de café con hasta 70€ de descuento

Si la calidad del café de Nespresso es de las más aclamadas, sus máquinas se han convertido a lo largo de los años en verdaderos objetos de coleccionista. Gracias a diseños impecables y tamaños reducidos en muchos casos, así como a sus colores vibrantes o vintage, han conquistado un sinfín de hogares en todo el mundo.

Si buscas esa pieza discreta y funcional que caracteriza a la marca, sus cafeteras más vendidas son la icónica Inissia, para ofrecer la máxima eficiencia en el menor espacio posible, y las Essezas Mini, también de tamaño reducido y belleza minimalista pero ofreciendo una calidad de café incomparable.

Así que estamos de enhorabuena porque las cápsulas no son las únicas que están de promoción en su web. Si todavía no te has unido al club o quieres renovar tu cafetera, no habrá mejor momento. Nada mejor para inspirar tus días de teletrabajo con una nueva máquina que puedes conseguir, ahora, ahorrando hasta 70 euros y por solo 29,90 euros o incluso consiguiéndola gratis si compras 650 cápsulas.

Compra desde 29,90€ en Nespresso

¿Cómo reciclar tus cápsulas?

Si te preocupa el reto de la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente y temes generar demasiados desperdicios utilizando cápsulas, has de saber que en Nespresso lo tienen contemplado. Como primer paso, se encargan de mejorar la calidad de vida de sus caficultores y proveedores y apuestan por cultivar en regiones maltratadas por guerras o catástrofes naturales. Una vez en fábrica, reducen la huella de carbono con una gestión del aluminio de las cápsulas 100% responsable y consiguen que se trate de un material totalmente reciclable.

Únete a su iniciativa y ayuda a reciclar las cápsulas que utilices en tu casa. ¿Cómo? Guardando las cápsulas que vayas consumiendo y llevándolas a uno de sus más de 1.900 puntos de recogida repartidos por toda España. Están en boutiques de la marca, así como en grandes superficies y puntos municipales de recogida de residuos. Puedes encontrar el más cercano en su web y cerrar el círculo para sumarte al reto y conseguir la máxima sostenibilidad.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de noviembre de 2020.

