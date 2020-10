Generación sin prejuicios

Obsesionada desde adolescente con la cultura inglesa, Carlota Barrera decidió estudiar sastrería en el prestigioso London College of Fashion. Allí, con su colección de fin de máster, la asturiana consiguió llamar la atención de la prensa. “Entonces solo pensaba en cerrar esa etapa y empezar a trabajar”, recuerda. Hoy, menos de tres años después de que aquella presentación viese la luz, se postula como una de las grandes promesas del diseño de moda español.

A sus 28 años, Barrera se ha fogueado en marcas como Richard Queen, Pedro del Hierro y Carmen March. “No tenía ninguna idea preconcebida de cómo quería que fuera mi firma porque me parecía un sueño irrealizable”, asegura. Hacerse con el galardón Who’s on Next 2019, de Vogue, dotado con 100.000 euros, supuso el reconocimiento a su trabajo y el impulso que necesitaba para decidirse a dedicar todos sus esfuerzos a su marca homónima.

Su reconocible estampado a cuadros, el uso de tejidos como el terciopelo o el satén y los cortes y patrones atípicos destacan en el sobrio y hermético mundo de la sastrería masculina. Diseña para gente que se siente cómoda con su cuerpo y es capaz de lucir cualquier prenda sin sentirse encasillado. “Mis diseños están pensados para un cliente con conciencia de género. Me interesan las nuevas masculinidades”, confirma. A los chicos (y a un buen número de chicas) de Carlota Barrera les gusta la moda, se divierten con ella, compran online y son fieles a su firma.

“En Inglaterra noto que hay menos prejuicios en el vestir; es la cuna del punk y eso me da la energía, los estímulos visuales y la libertad que necesito para crear”, explica. Sin embargo, en muchas ocasiones también recurre a sus raíces españolas para inspirarse. Su primera colección, The Matador and the Fisherman, presentada en 2018, fue directamente “una oda a España”, como ella misma reconoce. Desde entonces, este referente se refleja más sutilmente en colores, formas, bordados y en la estructura de las prendas, que a menudo beben del traje de luces.

La marca Carlota Barrera parte de la idea de embellecer el cuerpo y no esconderlo tras la ropa. “Para mí no hay nada más horrible que tener una prenda maravillosa que se queda en el armario porque es incómoda”, afirma. Sin miedo a romper convencionalismos, apostando por diseños atemporales y el trabajo artesanal, el proyecto creado por Barrera ha generado tantas expectativas dentro como fuera de España.