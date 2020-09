Siete preguntas y respuestas sobre el uso de la mascarilla en niños en el cole

Las mascarillas se han vuelto parte de nuestra vida y su correcto uso es fundamental para que cumplan su cometido de prevención para la transmisión del coronavirus. La vuelta al cole de este año ha uniformado a los niños con estos accesorios faciales. Pero, pueden surgir dudas en cuanto a su adecuada utilización. Algunas preguntas habituales sobre el uso de las mascarillas son respondidas por el Doctor Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la Reapertura de la Escolarización y epidemiólogo de la ISGlobal, Iván Carabaño profesor asociado de Pediatría de la Universidad Complutense de Madrid y Jesús Ruiz, jefe de servicio e infectólogo pediátrico del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

1. ¿A partir de qué edad la tienen que usar los niños las mascarillas?

El colectivo de pediatras recomendó desde junio el uso generalizado de las mascarillas a partir de los seis años. A edades inferiores, no son obligatorias, aunque, si los niños mayores de dos años las toleran, pueden llevarlas. Por debajo de los dos años de edad no deben usarse.

2. ¿Cuántas veces hay que lavar las mascarillas de los niños?

Lo ideal es cambiar las mascarillas cada cuatro horas. La recomendación es que las de tela se laven todos los días. Una idea útil que se ha aplicado en otros países, es tener una mascarilla diferente para cada día de la semana. De esta manera, hay tiempo para lavarlas una o dos veces por semana y es una manera fácil y práctica de recordar que hay que cambiarlas cada día.

Las mascarillas de tela deberían lavarse diariamente con agua caliente y detergente o jabón. Las llamadas quirúrgicas no se pueden lavar y se deberían desechar cuando estén dañadas o tengan restos de suciedad. En cualquier caso, no es aconsejable usarlas más de una semana. Es recomendable que la mascarilla se seque completamente y tenderla en lugares donde no se pueda volver a contaminar, como en la terraza de la vivienda.

3. ¿Hay algún tipo de mascarilla especialmente recomendada para niños?

Existen las mascarillas higiénicas reutilizables homologadas, cuyo uso y características es similar al de las llamadas quirúrgicas. Las ventajas son que ofrecen tallas específicas para niños y tienen una buena capacidad de filtración. Además, son lavables y reutilizables. El tiempo de uso máximo aproximado es de cuatro horas. Después, hay que lavarlas, secarlas y guardarlas hasta un nuevo uso, según las instrucciones del fabricante, que conviene leer y guardar.

4. ¿En qué casos están los niños exentos del uso de mascarilla?

En principio, no hay ningún motivo que contraindique el uso de mascarillas, excepto una discapacidad suficientemente grave que impida que la persona que la lleva se la pueda quitar de forma segura. Su uso está recomendado en pacientes con asma, puesto que las infecciones respiratorias leves pueden ser factores desencadenantes de un episodio de broncoespasmo. Puede haber algún caso excepcional donde no se recomienda su uso, pero debe ser siempre el pediatra quien certifique esta exención.

5. ¿Los niños pueden hacer descansos de mascarilla durante el horario escolar?

Sí. Cuando se beba o coma o cuando se pueda garantizar la distancia física de más de dos metros. Solo en estos casos se pueden hacer descansos, pero la norma debería ser su uso continuo.

6. ¿Cómo debe colocarse y guardarse la mascarilla?

La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Para quitársela, no debe tocarse la parte que cubre la nariz y la boca, sino coger con el índice y el pulgar las gomas o tiras que sujetan la mascarilla. Una vez quitada, debería guardarse en una bolsa individual, mejor de papel, para evitar que otras personas la toquen y se contamine con otros microbios respiratorios.

7. ¿Puede haber alguna contraindicación para la salud de los niños con respecto al uso de la mascarilla?

El uso de las mascarillas es un mal menor. En general, son bien toleradas por los niños y eficaces a la hora de prevenir la transmisión del virus. Es probable que los niños estén mucho menos preocupados que sus padres a la hora de cumplir con su uso adecuado.

