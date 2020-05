‘Carola Mascarilla’, el videocuento sobre una niña perpleja con tan “incómodo complemento”

Llega el calor, pero este año no vamos a asistir a ninguna fiesta de fin de curso. No habrá que preparar trajes, ni llegar pronto a reservar asiento para los abuelos. Tampoco la profesora nos entregará las notas y nos despedirá en la puerta hasta septiembre. Hace más de dos meses que no pisamos las aulas. ¿Cómo estarán nuestros pupitres? ¿Y el patio? ¿Nos echará de menos? ¿Y aquel dibujo que se quedó sin terminar en la cajonera? ¿Nos lo guardará alguien?

El fin del curso se aproxima y el único cambio respecto a las semanas anteriores es que ahora para salir tendremos que llevar mascarillas tanto niños como mayores. ¿Cómo explicamos esto a los pequeños? La mascarilla no es un disfraz, aunque pueda parecerlo. Los disfraces se quitan y se ponen, se tocan y se guardan en el cajón de los juguetes.

La mascarilla no es un juguete. Es delicado manejarla. Ni siquiera contiene la compensación de una diversión inminente como un bañador o unos manguitos. La mascarilla da calor y a veces pica. Este cuento está pensado para que las madres y padres puedan hacer comprender a sus niños que no son los únicos que tienen que vérselas con el incómodo complemento. Carola Mascarilla está tan perpleja como nuestros niños y niñas.

Este es un CONFINACUENTO más de la serie que va surgiendo sola en estas semanas de confinamiento en las que el tiempo se ha parado y a la vez pasa volando. Ojalá la perplejidad de Carola de pie a conversaciones en familia y también a algunas sonrisas. Al igual que KIRILANDIA y EL CONDUCTOR DE LA LÍNEA 11, CAROLA MASCARILLA nace de la colaboración entre un artista, Joseba Díez Iriondo, un músico, Freddy Valero, y una escritora y realizadora que piensa que en tiempos difíciles lo mejor que puedes hacer por los demás es dar lo mejor que tienes.

*Ángeles González-Sinde es guionista, directora de cine española y exministra de Cultura. Instagram @angelesgonzalezsinde

