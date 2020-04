Creatividad e imaginación para convertir el uso de mascarillas en un juego de niños

Manuel Antonio Fernández (El neuropediatra)

¿No te parece una locura lo que se ha organizado con la salida de casa de los niños durante la cuarentena? La mayoría de los padres no tienen claro qué hacer ni cómo hacerlo. Aún así, un aspecto fundamental es estar al día con el tema de las mascarillas para niños contra la covid-19 y en este artículo vamos a contarte lo que necesitas saber.

¿Es obligatorio que los niños lleven mascarilla? ¿De verdad te importa la norma o la protección máxima de tu hijo?

Lo mejor es que no te hagas esa pregunta. Entre otras cosas porque no debe importarte mucho la obligatoriedad, sino la protección de tu hijo ,

Con esto lo que te quiero dar a entender es que no hace falta que sea obligatorio llevar mascarilla para que se la pongas. Ten en cuenta que ninguno de nosotros queremos que nuestro hijo se infecte por coronavirus.

Por otro lado, también debes tener en cuenta que la necesidad de llevar o no mascarilla va a depender mucho, aunque no sea obligatoria, de dónde lleves a tu hijo y quien haya alrededor.

Evidentemente, si llevas a tu hijo a hacer la compra al supermercado, cuanta más precaución mejor.

Por el contrario, si vives en el campo y vas a sacar a tu hijo a un prado junto a tu casa donde no hay nadie más, casi que le va sobrando la mascarilla.

¿Qué tipo de mascarilla para niños debe usar mi hijo? ¿Cómo se la pongo? ¿Y si tiene gafas? ¿Qué prefieres, que no se infecten o que no contagien a otros? Todas las mascarillas no sirven para todo.

Un ejemplo muy sencillo lo tenemos con las famosas mascarillas quirúrgicas, que son las que casi todo el mundo usa. Algo hace para evitar que te contagies porque si alguien estornuda cerca de ti, suponen una cierta barrera mecánica, pero realmente no es un filtro anticoronavirus. Las mascarillas quirúrgicas sirven principalmente para que el que las lleva no contagie a otros.

Si queremos tener un nivel alto de protección frente al contagio de otra persona, debemos usar mascarillas con filtros especiales, las famosas FFP2 o FFP3, que son las realmente recomendadas para personal sanitario y que tanto están dando que hablar. Si yo tuviera que sentarme delante de alguien con coronavirus o sospecha del mismo, solo me pondría una de estas además de la pantalla y no me arriesgaría a usar una simple mascarilla quirúrgica.

A la hora de la colocación, tenemos otro quebradero de cabeza.

¿Nadie se ha parado a pensar que todos los niños no tienen el mismo tamaño? ¿Quién cree que es sencillo que un niño de tres años se deje poner una mascarilla? Desde luego, mi hijo de siete meses no se la va a dejar colocada

Las mascarillas quirúrgicas se enganchan en las orejas, pero las FFP2 y FFP3, suelen tener una consistencia más rígida y se adaptan a la zona de la boca y la nariz con una tiras para la parte posterior de la cabeza. Esto complica aún más la situación para ajustarlas si no tienes una de talla infantil que le sirva a tu hijo

Y casi es misión imposible cuando tu hijo tiene gafas. ¿Te has puesto mascarilla con gafas alguna vez? Yo llevo toda la vida con gafas y estar en quirófano o paritorios con mascarilla siempre me ha supuesto estar con los cristales empañados. No es fácil.

Hay que colocar la mascarilla, ajustarla bien y colocar encima las gafas dejando un pequeño espacio de separación con la cara para que no se condense el aire caliente que expulsamos. Hay que cogerle el truco y si tenemos en cuenta que los niños no paran de moverse, se complica aún más.

¿Qué otras medidas de prevención debo tener en cuenta? ¿Cuantas partes del cuerpo de tu hijo necesitas proteger?