El consultorio Today: mensajeros y los 40

PREGUNTA. Hola. Soy mensajero y, entre el confinamiento y que la gente no ha viajado este verano, me está resultando muy difícil hacer mi trabajo porque siempre hay gente en casa. ¿Qué hago?

RESPUESTA. Lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que llames al timbre y efectivamente haya alguien y le entregues el paquete sin más, arruinando la experiencia. La gente compra por Internet porque lo que disfruta es la espera, el suspense, la aventura. Te aconsejamos que le dejes el paquete a un vecino, lo que provocará no pocas discusiones y acusaciones de robo. Si eso no es posible, puedes intentar meter el paquete a puñetazos en el buzón de las cartas. A veces parecerá imposible meter un paquete grande (un televisor, por ejemplo) en una cajita pensada para tres o cuatro sobres, pero te aseguramos que es posible y que hace mucha ilusión recibir electrodomésticos así.

P. Hola, últimamente me encuentro mal y no sé muy bien qué me ocurre. Creo que podría ser un problema de salud. El otro día fui a sentarme en el sofá y me hizo un ruido raro la espalda. Y al levantarme emití un quejido extraño como unuuuuimpfffff. Hacer el mínimo esfuerzo físico es impensable. Todo lo que como me sienta mal. Estoy siempre cansado. Tengo menos paciencia con la gente, estoy siempre de mal humor y no me apetece salir de fiesta. ¿Será algo del cerebro?

R. No te pasa nada, tienes 40 años.

Horóscopo Today Aries. Te expulsarán de la casa rural por tirar los orines por la ventana. ¿Tú cómo te crees que vive la gente en los pueblos en pleno siglo XXI?

Tauro. Te disfrazarás de mosquito para que los mosquitos te confundan con uno de ellos y no te piquen. No funcionará.

Géminis. Muchísima suerte en el amor: alguien perderá una apuesta y le tocará cenar contigo. Pero hay más: la apuesta incluía casarse contigo y tener dos hijos. ¡Lo que siempre soñaste!

Cáncer. Suspenderás la teórica. ¿Cómo pretendes conducir un coche si ni siquiera sabes caminar con paraguas?

Leo. Tu jefe te despedirá, pero al menos te ayudará a terminar el sudoku ese que se te estaba resistiendo.

Virgo. Cuidado: tu ex, la que te dejó por sucio, es ahora inspectora de sanidad. Irá a por ti y lo primero que reseñará en su informe será el estado de tus uñas.

Libra. Que tu coche haya pasado la ITV está bien y tiene mérito con 20 años, pero no merece un lugar tan destacado en tu currículum.

Escorpio. Perderás la nacionalidad valenciana al ser sorprendido echando Rice Krispies a la paella.

Sagitario. Deberías replantearte la educación que estás dando a tus hijos, que te preguntarán dónde se compran los niños.

Capricornio. Llenarás tu vacío existencial llenando las arcas de Jeff Bezos.

Acuario. Descubrirás que tu tostadora no se traga el pan cuando mires hacia arriba y veas 16 rebanadas clavadas al techo.

Piscis. Pagarás 300 euros por un supuesto sacacorchos de Apple. Precioso, eso sí, pero compatible únicamente con corchos de Apple.

Información ficticia elaborada por el diario satírico www.elmundotoday.com para El País Semanal