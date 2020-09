Olaplex nº3: el reparador capilar con más de 18.000 'reviews' en Amazon

Los tintes, el verano y también los meses de cuarentena en casa han pasado factura a nuestros cabellos. Este año, más que nunca, la vuelta a la rutina de septiembre necesita una cura en profundidad que sanee el pelo desde la raíz. Y se ha notado: el tratamiento nº3 de Olaplex se ha convertido en las últimas semanas en toda una estrella en Amazon y ya acumula más de 18.000 valoraciones que avalan sus resultados.

Probablemente hayas oído hablar de esta marca capilar o te la hayan ofrecido en la peluquería, pero por si no, se trata de un tratamiento -distribuido en varios pasos- que se utiliza para reparar el cabello en profundidad y especialmente cuando se tiñe o decolora y que, a grandes rasgos, multiplica los enlaces de las fibras del pelo para regenerar su salud y devolver el brillo a la melena. Con él, los profesionales del cabello consiguen evitar que los procesos químicos y térmicos de los tintes y decoloraciones deterioren la salud del pelo de sus clientes. Así consiguieron sus estupendos rubios platino las Kardashian o, este verano sin ir más lejos, Kaia Gerber.

Ellos trabajan con el nº1 y el nº2, que solo se venden a salones especializados, y después el mantenimiento corre de tu cuenta a partir del paso nº3: un perfeccionador capilar que alarga el resultado de la peluquería y repara los cabellos quebradizos, los revitaliza y les devuelve la fuerza.

¿Qué es y cómo se aplica?

Se trata de un reparador que reconstruye las fibras capilares y no de un champú o acondicionador como tal y, aunque no te hayas aplicado el tratamiento previo, es ideal para reparar el cabello seco, dañado y quebradizo. Perfecto para recuperar una melena sana ahora después del verano.

Lo ideal es aplicarlo una vez por semana (aumentar a dos o tres si el cabello está muy dañado) y utilizarlo antes del lavado habitual con champú.

1. Humedece el cabello y sécalo con una toalla.

2. Aplica una generosa cantidad de Olaplex nº3 desde el cuero cabelludo hasta las puntas y cubre todo el cabello.

3. Déjalo actuar durante un mínimo de 10 minutos, más para cabellos muy dañados.

4. Enjuaga la melena y lávala de la forma habitual.

Olaplex nº0 y resto de pasos del tratamiento

La novedad y razón por la que Olaplex ha sido noticia en los últimos meses es que, este verano, por fin la firma ha escuchado los deseos y necesidades de sus clientas -que por primera vez se han teñido el cabello en casa- y ha lanzado su nuevo paso nº0. O, lo que es lo mismo, un idéntico tratamiento al de las peluquerías pero que, ahora, no requiere la ayuda de un profesional y que se puede aplicar en casa seguido del ya icónico nº3.

Pero, además, su éxito y fama bien le han valido a lo largo de los años para lanzar también nuevos pasos hasta llegar al nº7 que incluyen un champú, un acondicionador, una crema de peinado y un aceite hidratante que completan una rutina de calidad.

Más de 18.000 reviews y estrella en Amazon

Con todas estas premisas no es de extrañar que Olaplex sea uno de los tratamientos más demandados tanto en salones profesionales como en tiendas especializadas. El paso nº3 es, por lo que hemos explicado, la clave tanto si quieres mantener los resultados de peluquería como si quieres aplicártelo tú misma en casa. Y sí, más de 18.000 opiniones avalan sus resultados en Amazon y le otorgan una puntuación de 4,5 estrellas:

“En la peluquería me hablaron muy bien de este producto pero su precio era alto, asi que no me lo llevé. Lo encontré en Amazon a muy buen precio y decidí comprarlo. He notado una mejora notable en el pelo, no se rompe, está mucho más fuerte y brillante. Sin duda se ha convertido en mi producto estrella”.

“He probado el producto, es fantástico. No hace milagros (no te puede dar pelo donde antes no había pelo) pero desde la primera aplicación he tenido la sensación de que sea más denso, y desde luego, mucho más suave y brillante”.

“¡Encantada! Estoy usándolo desde hace 2 meses y ahora mi pelo tiene fuerza y calidad. Nunca pude antes tener el pelo largo y ahora sí. ¡Lo recomiendo!”.

