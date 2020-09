4

Imagen de Joshua Woods (activista no binario), en la fachada de Casa Magazines, en Manhattan.



No tenía una idea clara sobre qué iba a ser de estas fotos, pero entendí rápidamente que no habría mejor oportunidad para compartirlas con el mundo que este preciso momento de nuestra historia. Decidí publicarlas independientemente, una por una, dando a cada sujeto el poder sobre su foto —sin que nos editasen ni censurasen—, y el proyecto, Being (beinginhistory.com) se convirtió sin darnos cuenta en todo un movimiento en las redes.