La PS4 Pro, el Redmi Note 9S y otras grandes ofertas en AliExpress con envío desde España

A pesar de que en las siguientes semanas se irá volviendo a la nueva normalidad tras el confinamiento, durante los últimos meses han surgido nuevos hábitos para aprovechar el tiempo en casa. Algunos han descubierto y disfrutado de nuevos pasatiempos, como las series y los videojuegos, mientras que otros han decidido hacer mejoras en el hogar o dedicar más horas al cuidado personal.

En cualquier caso, muchas de estas nuevas costumbres han llegado para quedarse; lo que también conlleva hacerse poco a poco con nuevos productos para mejorar la experiencia, como pueden ser la videoconsola PS4 Pro, el smartphone Xiaomi Redmi Note 9S, una smart TV LG o el robot aspirador Cecotec Conga 3290. ¿La buena noticia? Que hasta el 10 de junio puedes encontrar estos y otros artículos de tecnología y hogar con descuentos de hasta un 50% en AliExpress Plaza, así como envíos desde España para recibir tus compras en tres días.

TECNOLOGÍA

- Videoconsola PS4 Pro de 1 TB con cuatro juegos. Sácale todo el partido a los gráficos de tus títulos favoritos con la PS4 Pro, que ofrece una resolución de 4K y es compatible con la tecnología HDR, para que los juegos se vean como nunca. Además, también permite una velocidad de fotogramas mayor y un GPU con el doble de potencia de la PS4 estándar, con las que obtendrás una dinámica de juego más fluida. El pack incluye los juegos The Last of Us, Uncharted Collection, Uncharted 4 y El legado perdido. 17% de descuento, ahorra 70 euros.

Compra desde 329€ con el código PS430

- Xiaomi Redmi Note 9S de 64 y 128 GB. Todo son puntos fuertes en este móvil, comenzando por su gran pantalla de 6,67 pulgadas con resolución FHD+, su sensor de huella dactilar en el lateral y una cámara cuádruple de 48 MP con inteligencia artificial. Por dentro dispone del procesador Snapdragon 720G y 6 GB de RAM, así como almacenamiento de 64 o 128 GB. Pero su parte más llamativa está en su amplia batería de 5.020 mAh con carga rápida de 18 W. 28% de descuento, ahorra 70 euros.

Compra desde 179,99€ con el código 20EURO

- Smart TV LG UM7000PL 4K de 43, 49 o 55 pulgadas. Con un amplio ángulo de visión de hasta 178 grados, este televisor consigue una gran experiencia inmersiva. Comenzando por su resolución en 4K, una mejora de color avanzada y tecnología HDR, que optimiza todas las escenas y aporta detalles delicados y colores ricos. Además, ofrece un audio Ultra Surround para redondear las sensaciones. 29% de descuento, ahorra 110 euros.

Compra desde 269€ con el código LG30

- Xiaomi Poco F2 Pro 5G. Como parte de una nueva generación de móviles, este terminal dispone de la tecnología de datos 5G y conexión WiFi-6, que ofrecen grandes velocidades de descarga. Además, está equipado con el procesador Snapdragon 865 y almacenamiento flash UFS 3.1, que mejoran exponencialmente su rendimiento. Incluye una batería de 4.700 mAh, una pantalla FHD+ de 6,67 pulgadas y una cámara cuádruple de 64 MP con vídeo 8K. 20% de descuento, ahorra 125 euros.

Compra por 499€

- Altavoz Bluetooth JBL Flip 4. Estos días son una ocasión perfecta para disfrutar de tus discos y listas de reproducción favoritas en casa. Para ello, puedes tener el mejor sonido con este altavoz inalámbrico. Además de contar con la garantía en calidad de audio de la prestigiosa firma JBL, tienen una batería con 12 horas de autonomía. Por si fuera poco, es resistente al agua, por lo que podrás seguir oyendo música mientras te duchas o estás en la piscina. 39% de descuento, ahorra 44 euros.

Compra por 67,80€ con el código TOP5

- Apple iPhone SE de 64, 128 y 256 GB. Este modelo destaca no sólo por ser el más económico de la marca de la manzana, sino por unir su chip más reciente, el A13 Bionic, con una pantalla Retina en su tamaño más popular (4,7 pulgadas). Su cuerpo está elaborado en vidrio y aluminio. El terminal también luce en el apartado fotográfico, con un modo retrato que difumina el fondo y resalta al protagonista. También graba vídeo en 4K y dispone de lector de huella en el botón principal. Es resistente al agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. 7% de descuento, ahorra 35 euros.

Compra desde 458,95€ con el código TOP30

HOGAR Y CUIDADO PERSONAL

- Robot aspirador Cecotec Conga 3290 Titanium. Gracias a su sistema de mapeo Room Plan, este robot puede gestionar hasta 50 planes de limpieza, con habitaciones y estancias de tu casa seccionados para limpiar el espacio o la zona que tú elijas. También cuenta con la tecnología iTech Laser 360 para una navegación inteligente de todo tu hogar, que le permite elegir la ruta más rápida, eficiente y ordenada. 48% de descuento, ahorra 199 euros.

Compra por 211€ con el código CONGA35

- Cepillo de dientes eléctrico Oral B Pro 2 2700. Gracias a la tecnología Sensi de Braun, cada 30 segundos el cepillo avisa para que cambies de zona de cepillado y consigas una limpieza integral. Además, se puede elegir entre dos modos: limpieza diaria y cuidado de encías. Cuenta con una velocidad de oscilación 8.800 movimientos por minuto y un giro del cabezal rotatorio. Su autonomía alcanza las dos semanas. 50% de descuento, ahorra 30 euros.

Compra por 29,99€ con el código ORALB9

- Depiladora de luz pulsada Braun Silk-expert 3. Este modelo funciona mediante el sistema IPL (luz pulsada), que es capaz de identificar y adaptar la intensidad de la luz gracias a su sensor de tono de piel SensoAdapt. Posee un modo suave para zonas sensibles del cuerpo o para aquellas pieles que nunca se hayan sometido a este tipo de tratamiento. Su uso para depilar ambas piernas, por ejemplo, no requiere más de cinco minutos en el modo de energía más bajo, y sólo requiere cuatro semanas de tratamiento para conseguir una depilación permanente. 49% de descuento, ahorra 148 euros.

Compra por 151,46€ con el código TOPALI10

- Afeitadora eléctrica Braun Multigroomer MGK 3220. Este juego de afeitado incluye todas las herramientas necesarias para recortar la barba, el cabello y el vello de nariz y orejas. Se trata de un set 6 en 1, con cuatro peines para elegir entre diferentes longitudes de barba y pelo, así como un recortador especial para la nariz y las orejas. La máquina dispone de cuchillas autoafilables y tiene una autonomía de hasta 40 minutos con una sola carga. 37% de descuento, ahorra 26 euros.

Compra por 43,99€ con el código TOP5

Echa un vistazo a este patinete eléctrico plegable con triple frenada

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de junio de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.