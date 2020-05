Este fijador de maquillaje evita que manches la mascarilla y está arrasando en Amazon

Es probable que ya lo hayas notado: a priori, ir completamente maquillada no es aconsejable si se lleva mascarilla. Y no solo nos referimos a renunciar a los labios pintados, sino también a una sencilla y ligera base o unos polvos de sol en todo el rostro. Lo cierto es que, aunque el maquillaje sea muy sutil, lo más probable es que manche la mascarilla que cubre más del 50% de tu rostro.

Esto tendría poca importancia si tan solo usáramos mascarillas desechables (puedes ver aquí cuáles son los tres tipos aconsejados por los expertos y que puedes comprar online). Pero la cosa se complica si quieres reutilizarla en tus próximas salidas.

Para no tener este problema, el maquillaje waterproof es un buen aliado: se mantiene fijo durante más tiempo y resiste mejor al sudor y la humedad que se crean por el efecto de la mascarilla. Sin embargo, existe un producto que muy pocas utilizamos pero que puede lograr que maquillaje y mascarilla sean 100% compatibles sin ningún tipo de accidente. Hablamos de los fijadores en spray: y hemos encontrado el más vendido y mejor valorado en Amazon.

Spray fijador ligero de larga duración de NYX Cosmetics

Si alguna vez has probado un fijador de maquillaje, habrás notado que cumple su principal objetivo: para empezar, lograr mantener el maquillaje intacto por más tiempo. Y eso es precisamente para lo que se creó esta fórmula profesional de NYX. Pero lo mejor es que, en su desarrollo, lo convirtieron en un producto multifunción:

1. Fija el maquillaje y lo mantiene durante horas.

2. Crea un acabado mate sobre sobre la base. También está disponible en acabado 'glow'.

3. Refresca el look y la piel haciendo que parezca recién aplicado.

4. Reduce la caída del color y que se traslade en el contacto con otras prendas (aka la mascarilla).

Es importante destacar que se trata de un formato fácil de usar y perfecto para llevar siempre en el bolso y retocar sobre la marcha. Pero también, respecto a su contenido, que es un spray apto para todo tipo y color de piel, con fórmula translúcida, que se ha de aplicar a 15 cm. del rostro unas 3 ó 4 pulverizaciones para conseguir resultados profesionales.

El spray fijador no solo es best-seller en NYX Cosmetics, sino que también se ha convertido en número uno en ventas en la categoría de belleza de Amazon. No es para menos: la marca ha conseguido que el maquillaje profesional sea accesible para todos y sus resultados son óptimos. Esto es lo que opinan algunos de sus usuarios entre las más de 15.600 valoraciones que le han otorgado en la plataforma:

“Me encanta como deja la piel, ya que la deja muy fresca después del maquillaje. Tengo la piel mixta y aún así me encanta el acabado. Me ha mantenido durante horas el maquillaje en su sitio”.

“Me ha sorprendido porque no esperaba que cumpliera al 100% mis expectativas, pero lo ha hecho. El maquillaje me ha durado muchísimo más, no tuve que retocarlo. Cuando me pasé un pañuelo por la cara por si llevaba brillos, éste quedó limpio. No me había pasado nunca”.

“Funciona muy bien. Deja un acabado natural y luminoso. No huele casi a nada, y después de secarse el olor desaparece por completo y es como si no llevaras nada. Hace que el maquillaje aguante bastante más, y si usas polvos, hace que se suavice la apariencia en piel de estos, y queda muy natural”.

Polvos fijadores NYX Cosmetics. Si lo prefieres, el mismo fijador existe en versión polvos: son también translúcidos (aptos para todo tipo y color de piel), y con textura suelta y ligera para aplicar con una brocha. Sus objetivos son los mismos: fijan el maquillaje, absorben brillos y evitan que manches la mascarilla. Compra por 9,90€ en Amazon

