Los zuecos Crocs más vendidos para niños y adultos: en 25 colores y a la venta en Amazon desde 20 euros

El portal de análisis de tendencias Lyst lo confirmaba a principios de este año: “Las búsquedas de Crocs se han disparado con un aumento del 1500% gracias a la llegada de una nueva tribu digital que ha rescatado estos zapatos de plástico con adornos incluidos”. Pero los primeros responsables fueron, como no podía ser de otra forma, quienes los subieron a la pasarela. Lo han explicado recientemente también nuestros compañeros de S Moda: fueron, primero Christopher Kane y, más tarde, Demna Gvasalia en Balenciaga, quienes los llevaron al estrellato.

Sea por este fenómeno imparable, por sus efectistas campañas de marketing, porque no hay celebrity que no los use o porque son, en efecto, el calzado más cómodo y más versátil del mercado, lo cierto es que los zuecos Crocs, en su modelo más clásico y polivalente, se han convertido en un fondo de armario básico y en un éxito de ventas durante estos últimos meses de cuarentena. Tal y como explican en el artículo de S Moda, “mientras otras categorías de calzado han bajado su facturación en un 24%, las sandalias para el agua, las botas de montaña y los zuecos de plástico (crocs) están manteniendo su ritmo de venta regular”.

Tratándose de un básico tal que, además, está a la venta en Amazon, hay pocos datos que arrojen más luz sobre un producto que su clasificación en la plataforma. Y los parámetros que observamos son claros: son número uno en ventas en la categoría de calzado, cuentan con 4,5 estrellas en la puntuación otorgada por los usuarios y han sido valorados más de 45.400 veces con más del 80% de máxima puntuación.

Aunque les precede su fama, conviene recordar las características que fundamentaron la base de su éxito:

- Estructura de espuma y suela de gomaEVA. Moldeado con material Croscite.

- Sin forro interior para máxima transpirabilidad.

- Fabricados en todos los números, para niños y adultos.

- Cierre con tira opcional para llevar al tobillo.

- Tacón con altura de un centímetro.

- Plantilla ergonómica.

- Resistentes al agua.

- Unisex.

- Peso ultra ligero de 200 gramos por pieza.

- Disponibles en hasta 25 colores.

En definitiva, Crocs ha inventado un nuevo tipo de calzado que ya se conoce con nombre propio y que, no en vano, es el que utilizan un sinfín de sectores que trabajan de pie como el sanitario. Al que, por cierto, la marca donó durante la pandemia más de 1.200 pares.

Tanto ellos como el resto de usuarios tienen mucho que decir sobre su uso:

“A pesar de que la primera vez que uno ve los Crocs se pregunta cómo es posible que "un trozo de plástico" tenga ese precio, las apariencias engañan. Son realmente cómodos, se pueden usar casi en cualquier contexto: en agua, en seco, si hace calor, para el trabajo, para casa, la piscina, la playa, con el pie desnudo, con calcetines... Los he usado durante dos años de forma intensiva y están intactos”.

“Sin duda es el modelo más cómodo de todos. El Crocs clásico. Ya tenía unos para el trabajo y he comprado estos para tenerlos para casa. Se acabaron las incómodas zapatillas”.

“Al tacto son suaves, la goma no es endeble, la puntera algo más gruesa y en mi caso con hendiduras anchas de ventilación, la suela interior con puntitos (comodidad y agarre)”.



La cantante Ariana Grande llevando zuecos Crocs. Instagram/ArianaGrande

