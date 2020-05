Cartera, móvil o gafas: todo encima con esta riñonera superventas en Amazon (en más de 30 estampados)

La riñonera era un complemento que solía ser motivo de discrepancias en el mundo de la moda, pero que ha ido progresivamente abriéndose hueco hasta colarse en las colecciones de las firmas más prestigiosas o en los armarios de las influencers más conocidas del sector. Hasta allí la han aupado, sobre todo, su practicidad y comodidad.

Se trata de un artículo que permite, especialmente en los meses de verano, prescindir de bolsos y mochilas más voluminosas o liberar las manos y bolsillos de artículos que utilizamos para desenvolvernos en el día a día: la cartera, las llaves, el móvil, las gafas de ver o de sol, etc.

Aunque en un principio se asociaba solo a la práctica deportiva, hoy en día es posible compaginar fácilmente distintos modelos de riñoneras tanto con looks deportivos como de calle. Es el caso, por ejemplo, del modelo Springer de Eastpak, una firma reconocida mundialmente por sus mochilas todoterreno. En Amazon es el artículo más vendido en la categoría de “riñoneras de moda” y cuenta con una valoración de 4,6 estrellas sobre 5 por parte de los usuarios. Es una riñonera urbana, cómoda y funcional que dispone de dos bolsillos y tiene una capacidad de dos litros.

Disponible en 34 colores y estampados

La riñonera está equipada con dos compartimentos. El principal, el delantero, es el más espacioso y, según indican los usuarios que la han adquirido, es suficiente para guardar artículos de uso diario como la cartera, las gafas o las llaves. En la parte posterior, tiene también otro bolsillo, más pequeño, adecuado para guardar tarjetas o monedas. Los dos se cierran con cremalleras. El material con el que está confeccionada es nailon 100 %, por lo que resulta ligero y resistente.

Es un modelo que se fija a la cintura con una correa que se puede modular. Si se desea, también es posible llevarla colgada al hombro o cruzada sobre el pecho, pues la longitud de la cinta lo permite. Sus medidas totales son: 23 centímetros de ancho, 8,5 centímetros de fondo y 16,5 centímetros de alto.

El modelo Springer se puede adquirir en Amazon en 34 colores y estampados diferentes, entre ellos, rojo, verde, rosa, azul marino, gris, blanco, naranja o negro. Entre su amplia gama se pueden encontrar también estampados de estilo hawaiano, motivos geométricos o ilustraciones de inspiración marinera. El precio varía ligeramente dependiendo de cuál sea elegido: desde los 16,20 euros de los modelos más económicos a los 27,28 euros.

La n.º1 más vendida en Amazon

El modelo Springer de Eastpak registra en la gran plataforma del comercio online más de 4.800 valoraciones de los clientes y la nota media obtenida de todas ellas es de 4,6 estrellas sobre 5. Se trata de un artículo superventas que los usuarios de Amazon valoran porque les ha resultado útil, que lo han adquirido a buen precio y que su tamaño resulta adecuado para las necesidades del día a día.

Emma, por ejemplo, indica lo siguiente: “Es una riñonera muy cómoda, pequeña pero que te cabe lo básico: llaves, cartera, móvil, clínex... Es marca original, no una imitación, además tiene una garantía de 30 años. La correa es suficientemente grande como para que una persona corpulenta la pueda llevar cruzada. El interior va rematado con una cinta por todos los cosidos. Las cremalleras funcionan estupendamente. Está muy bien acabada y el color azul parece que imita el color de unos tejanos. A mí me gusta porque no abulta demasiado y puedo llevarla en la cintura, bajo el anorak”.

Por su parte, otro usuario de nombre RC, señala: “Justo lo que buscaba, una riñonera no muy grande, pero con capacidad suficiente para guardar la cartera, el móvil y las gafas de sol. Tiene la cremallera de delante con un compartimento grande único y, detrás, hay una cremallera con otro compartimento menor, justo para meter el móvil. La correa es fina y no pesa nada, se puede ajustar ya que tiene bastante correa”.

