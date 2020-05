Últimas noticias del coronavirus en África | Sudáfrica se prepara para reactivar su economía

Lola Hierro

Las mascarillas no reducen el oxígeno en la sangre y no te matarán. El portal de verificación de noticias Africa Check ha publicado un nuevo desmentido acerca de un bulo que se ha expandido últimamente a través de Facebook y que advierte sobre el "peligro de las mascarillas faciales". La publicación alega solo deben usarse "por un tiempo limitado" porque, supuestamente, reducen el oxígeno "en la sangre y el cerebro", lo que "puede conducir a la muerte". "Esto es falso", sentencia Africa Check, y explican la razón: Para que esto suceda, la mascarilla tendría que estar herméticamente sellada en la cara. "Los estudios han demostrado que no hay caída en los niveles de oxígeno en la sangre, y la principal preocupación después de usarlos es la molestia. Las mascarillas individuales y los respiradores N95 deben usarse por un tiempo limitado, pero esto no tiene nada que ver con el oxígeno. Es porque pueden acumular virus y bacterias".