5 productos infalibles para evitar las picaduras de mosquito

La llegada del buen tiempo y el calor viene asociada también a la presencia de mosquitos y otros insectos. Hay personas que sufren de forma mucho más acuciante las picaduras y, por ello, deben buscar soluciones efectivas para evitarlas mientras duermen o realizan algún tipo de actividad al aire libre.

En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado cinco artículos antimosquitos avalados por los comentarios y valoraciones que los clientes de Amazon han dejado en la plataforma. Se trata de opciones variadas, diseñadas para utilizar en exteriores e interiores, que evitan a través de distintos compuestos las tan temidas y molestas picaduras de mosquitos.

Lámpara ultravioleta antiinsectos voladores Aspectek

Es el producto más vendido de su categoría en Amazon y que suma más de 1.900 valoraciones por parte de los usuarios. Se trata de un dispositivo, equipado con dos bombillas ultravioletas, que está diseñado para atraer a insectos voladores como mosquitos o moscas. No requiere de ningún producto químico y resulta muy fácil de montar y limpiar. Quienes la han probado definen su experiencia así: “¡Perfecta! Ya no tengo que estar rascándome más las molestas picaduras de los mosquitos. Desde que la puse (los mosquitos) ya no me han picado más y eso que está fuera de mi habitación, concretamente en la terraza justo al lado de la ventana”.

Mosquitera para ventanas Tesa

Este producto, también el más vendido de su categoría en Amazon, suma más de 2.400 reseñas y una nota de 4,2 estrellas sobre 5. Gracias a su tecnología Powerstrips resulta muy fácil de instalar en las ventanas y al retirarla no deja residuos. Están especialmente diseñadas para que no entren insectos en el hogar y para poder abrir las ventajas sin problema mientras están instaladas. Se pueden adquirir en dos colores: blanco y negro. “A mis hijos los acribillaban por la noche los mosquitos (...) y ni siquiera los líquidos antimosquitos para enchufar funcionaban muy bien. Esta mosquitera nos ha solucionado el problema del todo. Es superfácil de instalar”, explica este usuario que ya la ha instalado en casa.

Difusor eléctrico con recambio Raid

Con una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 en Amazon, este insecticida eléctrico con enchufe, es uno de los preferidos por los usuarios de Amazon. Una de sus ventajas es que una vez que se adquiere el soporte, se pueden ir intercambiando los recambios con el producto. Cada uno de ellos proporciona 60 noches de protección (8 horas por noche). Está especialmente pensado para luchar contra los mosquitos comunes y tigre. Se puede utilizar con la ventana abierta y las luces encendidas. Se comercializa por unidad o en un lote de dos por 10,18 euros.

Repelente en spray Relec

Su fórmula, a base de deet (50%), aceite de lavanda y geraniol ofrece una protección de larga duración contra picaduras de insectos en severas condiciones climáticas y ambientales. Se puede utilizar, por ejemplo, en viajes a países tropicales. Se aplica sobre la piel a través de un spray dejando un aroma agradable y la protección es eficaz durante nueve horas. También dispone de una versión infantil que se puede adquirir por 8,48 euros. Es un producto que supera las 1.000 valoraciones de clientes en Amazon y alcanza una nota de 4,5 estrellas sobre un total de 5. Algunos de ellos, como Mei Sánchez explican así su experiencia: “Compré este spray repelente para llevar de viaje a Tailandia (...) Lo he usado todos los días aplicándome por las zonas donde no llevaba ropa, se aplica muy bien y no huele fuerte. En estos días no me ha picado ni un solo mosquito, justo el último día que me quede dormida en la terraza y no me lo había dado es cuando me picaron (...)”

Pulseras antimosquitos TravPack

Una solución muy cómoda para utilizar en exteriores es esta que se puede llevar en las manos, los pies, el pelo o colocarlas en la cama o en un carrito de bebé. Se trata de unas pulseras ligeras y flexibles que se adaptan a distintas actividades. Están impregnadas con aceites vegetales de citronela, limoncillo, eucalipto o menta que actúan como repelente frente a los mosquitos. Son una buena alternativa si se busca una solución sin sustancias químicas. Están disponibles en un envase de 12 unidades diseñadas en varios colores diferentes, son aptas para adultos y niños, y, una vez abierta, cada pulsera ofrece diez días de protección. En Amazon registra una nota media de 3,3 estrellas sobre 5.

