Tyron –que pasa a un metro de Ronis y está a punto de comérselo– es un pitbull y pertenece a Luis Mora, que trabaja en una cadena de hamburguesas que ha hecho un ERTE y no puede dormir pensando en su futuro. Tyron se come todo: huesos, verdura, pollo, patas de jamón, plantas, tierra, moscas que caza en el aire. Nunca se come abejas porque sabe que pican. Tyron ve pasar a dos perros pomerania mínimos y pizpiretos y piensa: "A ellos también me los comería", pero Luis le tira de la correa. Tyron debería llevar bozal porque es de raza potencialmente peligrosa.