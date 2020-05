12

El sol no salió el primer día de vuelta a la calle, el 26 de abril, pero saltar en los charcos es divertido

Catalina, los piratas y los viruses

"No salgo a la calle porque hay viruses”, dice Catalina con su lengua de trapo. Tiene cinco años y vive con sus padres en La Granja de San Ildefonso, en Segovia. Apenas sabe escribir, pero sabe que “el coronavirus está en la calle” y que “los abuelitos se pueden poner malitos”. Durante el confinamiento, Catalina ha hecho los deberes, ha jugado al pilla-pilla y a los médicos —“como la tía Mari”—, pero no ha podido ir a casa de sus vecinos como hacía habitualmente. En el piso de enfrente vive Mentxu Álvarez, una fotógrafa que conoce a Catalina desde que nació. “Mentxu, mañana me disfrazo de pintora”, le dijo la niña por un audio de WhatsApp. Y así surgió el proyecto De puerta a puerta, como homenaje a los pequeños héroes de la pandemia. Siempre que Catalina quería, se abrían las puertas de las dos viviendas y aparecía la magia. Hoy una princesa, mañana un pirata, y así día tras día. Llegó la primavera y la pequeña se puso su vestido preferido, hizo unas flores de papel y dejó una en el felpudo de su amiga fotógrafa. Como no se podían dar un beso, la niña le cantaba una canción para alegrar el momento: “Navidad, Navidad, dulce Navidad…”, sin importar que era marzo. En Semana Santa, felicitó a todos las “cuascuas”. El tiempo pasó —42 jornadas— entre juegos, disfraces y películas animadas. Por fin llega el gran día, la vuelta a la calle. Llueve. Catalina se calza sus botas de agua nuevas y sale a dar un paseo. “A saltar, saltar y saltar en los charcos de barro”, salpicando todo de risas.