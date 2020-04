Las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre inyectarse desinfectante para matar los virus —ya que los matan en las manos al enjuagarse con ellos— o utilizar luz ultravioleta con el mismo propósito indican no solo que Trump no sabe, sino que no sabe que no sabe, el nivel máximo del desconocimiento. Esto en un presidente es muy inquietante, ya que es una muestra de lo que conoce y cómo lo administra. Donald Trump ignora que desconoce y sobre eso decide.

Eliseo Pascual Gómez. Alicante

