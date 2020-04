Trastornos alimentarios en niños y adolescentes durante el confinamiento

Entre los factores que están en la base de los trastornos alimentarios están los problemas en la regulación emocional. Ocurre que en el contexto de emociones tan complejas e intensas como las que estamos viviendo como consecuencia de la crisis por coronavirus, es posible que esa dificultad se haga más evidente y aparezca el síntoma de atracón o restricción. “El síntoma alimentario es la forma en que los pacientes tratan de acallar sus emociones difíciles e intensas ante un déficit de recursos de regulación emocional o una situación de intensidad tal que desborda su capacidad de afrontamiento. El síntoma es un intento de solución”, explica Gema García.

Ahora bien, según la experta, puede que haya niños o adolescentes que, en este contexto excepcional, tengan “hambre” emocional pero no un TCA; ya que ese “comer emocional” puede ser funcional o disfuncional, dependiendo de si le genera malestar, si interfiere con su salud física o mental o si la comida se convierte en el único recurso que tiene para regular sus estados emocionales. “El comer emocional funcional, el no patológico, es el que tenemos todos de vez en cuando como cuando celebramos un cumpleaños con nuestra comida favorita o nos hacemos una pizza para cenar tras un día difícil”.

Para Gema García estar confinados no aumenta per se la “necesidad” de pasar por la despensa pero sí puede suponer un problema la permanente disponibilidad de los alimentos si no se gestiona de la manera adecuada. “Tenemos que tener en cuenta que estamos ante una situación excepcional que nos conecta con emociones muy diversas: ansiedad, miedo, incertidumbre, tristeza, aburrimiento, soledad... Si no sabemos bien cómo gestionarlas y en el contexto de una permanente disponibilidad de comida, podemos empezar a tener problemas para controlar el impulso de "pasar por la despensa", explica.

Insiste la psicóloga en que no es la ansiedad la que puede llevar a comer más sino la falta de recursos de regulación adecuados: “Es importante recordar que cuando comemos como respuesta a una emoción la silenciamos un rato, es como si pusiéramos una pequeña tirita que funciona como solución temporal pero que deja la herida sin curar. Comer nos puede distraer temporalmente de nuestras emociones difíciles o calmarnos unos minutos, pero no atiende a la causa de esa emoción y por tanto no resuelve nada de lo que nos ocurre”.

Concluye García que tendremos que esperar a que todo esto pase para saber a ciencia cierta las consecuencias psicológicas que ha tenido para la población general y en particular para los niños y adolescentes con o sin trastornos de la conducta alimentaria.