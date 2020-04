Diez ‘podcasts’ políticos para la cuarentena

'Rumble'

Este podcast presentado por el famosísimo Michael Moore comenzó su andadura en diciembre de 2019 y ya se ha convertido en uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos, superando los cinco millones de descargas. En el primer episodio de Rumble, Moore cuenta una hermosa historia: cuando le regalaron una grabadora en su niñez, iniciando así su carrera en los medios. Aunque Moore fue el azote a la Administración de Bush, también lo ha sido de ciertas políticas demócratas que permitieron la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2016. En cada episodio de Rumble, Moore explica su particular visión del mundo con un estilo socarrón y mucha información. En el último episodio, por ejemplo, reflexiona sobre su reciente visita al papa Francisco, el significado de los seres humanos "esenciales" y la posibilidad de sobrevivir a esta pandemia y convertirse en una sociedad más justa. Tal y como explicó el propio Moore, "los podcasts son esencialmente lo mejor de lo que alguna vez fue la radio: una forma creativa e íntima de usar el audio, contar historias sin imágenes, completar pensamientos completos y expresar ideas nuevas sin tener que hablar en fragmentos y sin ser interrumpido por la necesidad de venderte cosas que no quieres cada cinco minutos”. El podcast entonces como ese lugar en el que los expertos se relajan y donde uno puede decir casi lo que quiera y siempre como quiera.

'Trump, Inc.'

Trump, Inc. es un podcast conjunto de WNYC Studios y ProPublica que profundiza en algunas preguntas que todavía hoy, a las puertas de unas nuevas elecciones en Estados Unidos, siguen sin ser respondidas: “Él es el presidente, sin embargo, todavía estamos tratando de responder preguntas básicas sobre cómo funciona su negocio y quién podría beneficiarse de su Administración: ¿Qué acuerdos están sucediendo y con quién están sucediendo?”, explican en la web sus autores en este podcast de investigación quincenal que surgió en 2018 con la intención de dilucidar dónde empezaba la labor de Trump como presidente de Estados Unidos y cuándo terminaba su papel de gran empresario. Ya en el primer episodio, los periodistas de Trump, Inc. afirman que el magnate ha tenido intereses contrapuestos: el país y su bolsillo. Tras múltiples episodios hay algo que uno puede constatar al escuchar este podcast: no es solo que Trump haya mezclado negocio y política, es que su forma de hacer negocios es la que ha implantado y extendido en su Gobierno, como si manejar una gran nación se pareciera algo a controlar cadenas de hoteles o grandes casinos. La pregunta se vuelve necesaria: ¿si investigamos minuciosamente cómo procede Trump es sus negocios podremos adivinar o escrutar mejor cómo actúa en su Gobierno? Este imponente podcast de investigación supone no solo una inmersión total en la figura de Trump, también es una lección de periodismo que indaga hasta sus últimas consecuencias.

'El hilo'

Los creadores de Radio Ambulante acaban de lanzar El hilo, un podcast de noticias semanal que aborda los asuntos más importantes de nuestro tiempo desde un prisma latinoamericano y prestando un especial énfasis a la política. El podcast está presentado por la productora ejecutiva de El hilo, Silvia Viñas y el editor de proyectos especiales de la edición América de este diario, Eliezer Budasoff. El show ofrece contexto y amplía la propuesta del mejor storytelling en español. De momento hay tres episodios disponibles y los tres tienen al coronavirus como protagonista. La ambición de todos los episodios es crear un arco narrativo para explicar cada historia, poniendo el foco en los personajes que protagonizan esas historias. Además, hay un especial interés en explicar cómo es la política en Estados Unidos para los hispanos que allí viven: “Nos interesa muchísimo cubrir Estados Unidos, sabemos que a los oyentes latinoamericanos les puede interesar cómo funciona esto del Super Tuesday, por ejemplo”, explicaba Viñas en una reciente entrevista al Centro Knight.

'Slow Burn'

Slow Burn es la serie de Slate Plus conducida por el reportero Leon Neyfakh que investiga casos de corrupción política en EE UU. La primera temporada analiza, 40 años después, el caso Watergate que supuso la renuncia de Richard Nixon. A lo largo de ocho episodios, Neyfakh explica algunas de las historias adyacentes que sucedieron en aquellos meses turbulentos. Historias como la de Martha Mitchell, esposa de uno de los conspiradores de Nixon. En aquellos años, la Administración silenció su testimonio, pero Neyfakh lo recupera. La segunda temporada está dedica al caso Lewinsky. Les recomiendo especialmente el inicio de esa temporada cuando se narra un hecho poco conocido: Monica Lewinsky iba a almorzar con su amiga Linda Tripp. Era el viernes 16 de enero de 1998 y Lewinsky tenía 24 años. Un par de hombres con trajes oscuros e insignias del FBI se acercaron a Monica y le ordenaron que fuera a una habitación del hotel Ritz-Carlton. Allí se encontraba el fiscal Bruce Udolf que le dijo que había firmado una declaración falsa, según la cual, nunca había mantenido relaciones sexuales con Clinton. El FBI había escuchado a Monica en sus conversaciones privadas y sabía que esa afirmación no era cierta. Había cometido un delito y podía ir a la cárcel con 27 años de condena si no cooperaba. La tercera temporada ya está disponible y narra los asesinatos de Tupac Shakur y Notorious B.I.G.

'Máster'

Esta es la intrahistoria de la investigación de un periódico (El Diario) a una política municipal (Cristina Cifuentes) en uno de los escándalos políticos más conocidos en nuestro país de los últimos tiempos. Este trabajo en cinco episodios con guion y dirección de Álvaro de Cózar y Toni Garrido es, ante todo, una historia de periodistas que explica cómo a Cifuentes le regalaron un título en una universidad pública y con notas falsificadas. El documental se puede escuchar también como un thriller, pues trabaja la tensión de un modo espectacular sin caer en el amarillismo. Es más, Máster debería ser escuchado en muchas universidades de periodismo. Todas las fases de una buena investigación están aquí presentes: cómo llega la información, cómo se contrasta, cómo se soportan determinadas presiones, cómo finalmente se publica la investigación. Todo desde dentro de una redacción comandada por la periodista Raquel Ejerique que se desvela como una extraordinaria narradora. La ausencia de voz en off, la aportación de audios inéditos y un sobrio diseño sonoro completan todas las cualidades de un podcast político muy notable.

'Pod Save America'

Se trata de uno de los podcasts políticos más veteranos de Estados Unidos y mantiene una comunidad de oyentes muy sólida. Posiblemente, la tradición de podcasting en torno a la política nace con este show producido por Crooked Media, la red de podcasts políticos más importante del mundo. Actualmente cuentan con 17 shows que tienen a la política como eje vertebral. La idea de crear esa red surgió en 2016 con la idea de tener “una mejor conversación sobre política en este país”. El propósito es hablar sobre política de una manera distinta: fluida, cercana, divertida, amena, “que no te hace querer tirar tu teléfono por la ventana”, en palabras de sus fundadores. Durante la campaña de 2016, los anfitriones produjeron un podcast para el sitio web de Bill Simmons, The Ringer, llamado Keepin’ It 1600, que se suponía que terminaría una vez que terminaran las elecciones. Pero dada su popularidad, los tres comenzaron una nueva producción. Pod Save America es su show más conocido. Ellos lo definen como “un podcast político para personas que no están listas para rendirse o volverse locas”. Está presentado por algunos nombres conocidos en la Administración Obama: Jon Favreau, Jon Lovett, Dan Pfeiffer y Tommy Vietor. Tanto éxito ha tenido este podcast —más de 1,5 millones de descargas por episodio— que HBO fijó su atención en él para sumar a su catálogo de una serie de especiales de televisión de una hora de duración a finales de este año en distintos teatros de Estados Unidos y con público en directo.

'Esto también es política'

La tradición de política en audio en nuestro país está íntimamente ligada a la radio más convencional, cuyos programas principales dedican buena parte de sus tramos horarios a tertulias políticas. En este sentido, no existe tanto podcast político como sí hay en Estados Unidos. Una excepción a esto es este podcast creado por Mario Girón y Miguel Rodríguez, que intentan explicar de un modo divertido, cercano y también riguroso lo que sucede en nuestro país. Sus episodios combinan actualidad —ahora están publicando algunos episodios sobre la gestión política del coronavirus—, historia —tienen unos especiales sobre la Transición española— y también algunos asuntos de largo aliento cuyas huellas todavía siguen presentes. En este sentido, han dedicado episodios enteros para desbrozar algunos de los casos de corrupción más conocidos en España: desde la trama de los ERE, el caso Palau, Palma Arena, Púnica o Gürtel. Un podcast perfecto para todos aquellos a quienes les interesa la política sin ser grandes expertos en ella. Una iniciación en la ciencia política muy recomendable.

'Politibot'

Politibot nació como bot en Telegram el 9 de junio de 2016, justo a tiempo para el sondeo preelectoral del CIS. Los periodistas Eduardo Suárez, María Ramírez, Jorge Galindo y Kiko Llaneras supieron a partir de aquella noche que todavía había mucho que contar y analizar sobre la política española. Un año después de aquel nacimiento mutó en una startup que proponía dos productos distintos: un editor que permite a cualquier empresa elaborar bots de forma sencilla y un medio que difunde información y gráficos en Twitter, Instagram, Telegram y Facebook Messenger, y que, además, graba un podcast sobre asuntos de política global. Así que Politibot se convirtió en podcast con un objetivo claro: contextualizar, analizar y aportar datos sin ningún sesgo ideológico y de una manera íntima: a través de una conversación privada en Telegram y, más tarde, a través del podcast, en los auriculares de cada oyente. Se trataba de un podcast político en el que no había declaraciones de políticos, que utilizaba un tono eminentemente didáctico (“nuestro objetivo es que quienes nos escuchan aprendan algo que no sabían”, explicó Ramírez a este periódico) y con inspiraciones muy notables: NPR Politics, que también arrancaron durante la campaña de Trump, o The Axe Filis, de David Axelrod. El podcast dejó de emitirse en mayo del 2018 y, sin duda, en estos tiempos convulsos habría sido un estupendo lugar en el que refugiarse para entender lo que sucede. De todos modos, muchos de sus episodios son perfectamente “escuchables” ahora, dada su atemporalidad: la furia del 68, la crisis de la democracia en Estados Unidos o el monográfico sobre Emmanuel Macron son algunos de ellos.

'Revista 5W'

La Revista 5W nació en septiembre de 2015 a través de un proceso de microfinanciación que logró alcanzar 25.000 euros en poco más de dos días. Los nueve fundadores —Agus Morales, Anna Surinyach, Maribel Izcue, Marta Arias, Xavier Aldekoa, Igor G. Barbero, Mikel Ayestaran, Pablo Rodríguez Suanzes y Quim Zudaire— son reporteros, fotógrafos y periodistas que han entendido que para explicar el mundo es necesario mirarlo bien, durante el mayor tiempo posible. El proyecto publica una revista en papel, un libro de conversación, crónicas en la web y el podcast. Sin duda, una de las patas esenciales del proyecto porque permite tener una relación más directa con sus oyentes, ya que los socios y socias tienen acceso antes a estos episodios. Aunque Revista 5W no habla únicamente de política, siempre incide en la política como elemento que explica la realidad de un determinado país. Cada guion se construye a partir de esas 5 preguntas que llevan en su título: quién, qué, cuándo, dónde, por qué. A partir ahí hablan con expertos y protagonistas. También hay episodios monográficos destinados a comprender un movimiento o asunto en todas las partes del mundo. En este sentido, escuchen sus dos últimos episodios dedicados al coronavirus y al feminismo.

'El Teléfono Rojo'

Este podcast de política internacional está presentado por Ignacio F. Vázquez. Uno de los grandes logros de este trabajo es que tiene una absoluta coherencia narrativa en sus textos. El Teléfono Rojo nace en febrero de 2019, cuando Vázquez había disfrutado de una beca en la sección de Internacional de la cadena SER y tras una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores con la que se fue a trabajar a Yakarta (Indonesia). Aunque comenzó el podcast de forma independiente, la red Cuonda se fijó en él y lo incorporó a su catálogo. Para este podcaster, el formato audio puede ayudar a entender y conectar con aquellos que son distintos a nosotros, algo que viene muy bien en tiempos convulsos como los que vivimos. En sus últimos episodios ofrece una mirada muy peculiar al tema de la Covid-19, por ejemplo, entrevistando al sacerdote Javier Cervera que habla sobre la fe, las misas desde YouTube o los retos principales que deben superar los creyentes en momentos de dolor como el actual. En otro de los episodios se pregunta cómo están viviendo este confinamiento los padres divorciados que comparten la custodia de los hijos: pueden, tal vez, tener la suerte de poder estar con sus hijos estos días o la desgracia de no poder verles hasta que el confinamiento pase. Hay otros que han decidido mantener el régimen de visitas estos días como si nada hubiese cambiado, asumiendo los riesgos que eso puede suponer.