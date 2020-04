Impermeable e hipoalergénico: el protector de colchón con más de 1.600 valoraciones en Amazon

Según los expertos, la temperatura y humedad del dormitorio desempeñan un papel fundamental en la calidad del sueño. Otros elementos como las sábanas, almohadas o el colchón también van a marcar la diferencia. Así que dedicar tiempo a elegirlos y sanearlos es muy aconsejable.

Para mantener en buen estado el colchón se puede optar por recubrirlo con una funda protectora impermeable como esta de la firma Utopia Bedding. Se trata de una solución económica y muy práctica, que ha recibido en Amazon una nota media de 4,6 estrellas sobre 5.

A través de su tecnología de flujo de aire permite que el aire circule a través del protector, facilitando que el colchón transpire, pero los líquidos que puedan derramarse sobre él (agua u orina) no lo empapen. Está disponible en siete tamaños para adaptarse a las necesidades de los distintos colchones, desde los más pequeños de 90 centímetros a los de 180 centímetros.

Hipoalergénico e impermeable

En color blanco, este protector para la cama dispone de dos capas: la superior, fabricada en tejido de rizo de algodón, y la parte inferior, impermeable, que aísla el colchón de la humedad superficial. Se trata de un producto muy recomendable para mantener una correcta higiene en la cama ya que, además de repeler los líquidos y secarse muy rápido, preserva el colchón de ácaros y otras bacterias.

Otra de sus ventajas es que, gracias a que está equipado con unos dobladillos elásticos y unos bolsillos profundos, se ajusta perfectamente al colchón. De esta forma, se evita que el protector se desplaza durante la noche. Además, los usuarios que lo han probado destacan, que al contrario que otros modelos, el tejido impermeable no hace ruido.

Se puede elegir entre siete tamaños (90, 135, 140, 150, 160 y 180 centímetros) y el precio varía en función de la medida de la cama. Al tacto, gracias a la capa de rizo de algodón, resulta suave y agradable. Para mantenerlo en correctas condiciones se recomienda lavarlo a máquina con agua fría (sin utilizar suavizantes o blanqueadores), secarlo a baja temperatura y no planchar.

Más de 1.600 valoraciones en Amazon

Esté básico de textil para el hogar cuenta en Amazon, con muy buenas valoraciones de los clientes. En total, registra más de 1.600 reseñas en las que los usuarios explican el resultado obtenido tras probarlo en sus hogares. Muchos de ellos indican lo silencioso y fresca que resulta, lo bien que se adapta a la base del colchón y su efectividad para no dejar pasar ningún líquido.

“Para ser una funda de colchón impermeable, que se supone que lleva plástico o algo similar para que no se manche el colchón, no molesta ni se escucha cuando te mueves (...)”, explica este cliente de Amazon. "Esta es súper cómoda, muy fina y no deja de ser impermeable. A mí me gusta mucho. La recomiendo”.

Isabel indica: “Queda perfecta, no hace ruido, no tiene olor a plástico y no da calor. Un acierto, si tengo que comprar más, repetiré con este modelo”.

“Le quedó perfecto a mi colchón de 135 x 190 centímetros y también lo probé en un otro colchón de 150 x 190 y quedó perfecto, sin arrugas ni nada”, recuerda Maria Teresa. “Queda firme y fijo, no se desplaza ni se sale de las esquinas. Lo que más me importaba a mí es que fuera silencioso y cómodo al tacto, y cumple con lo prometido. No hace ruido y no se siente en lo absoluto, es como si tuviera una bajera debajo de la bajera”.

