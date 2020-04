¿Eres de desayuno en la cama o de portátil en el sofá? Así es la bandeja plegable más valorada en Amazon

La comodidad es una de las máximas que buscamos cuando pasamos largos ratos en casa. Pero no siempre es fácil, dadas las circunstancias, encontrar elementos que favorezcan nuestro descanso. Los hay de todo tipo y para muchas situaciones como aquellos que nos ayudan a conseguir un sueño reparador (mediante un topper viscoelástico), evitando malas posturas corporales (un cambio de almohada puede ser la solución más oportuna) o aportar un ambiente más tenue al salón (con la ayuda de unas cortinas aislantes). Pero si lo que deseamos es relajarnos en el sofá mientras disfrutamos de la serie favorita o en la cama, acompañados de un buen desayuno, la alternativa que proponemos puede que sea de gran utilidad: la bandeja plegable mejor valorada en Amazon.

El artículo de la marca TaoTronics supera las 100 valoraciones y tiene una calificación muy elevada en la plataforma estadounidense de comercio electrónico: 4,8 sobre 5 estrellas; un artículo que se encuentra en un rango de precio muy asequible dadas sus prestaciones: se sitúa por debajo de los 45 euros. Se trata, además, de uno de los productos más vendidos en Amazon en la categoría de Soportes de Regazo para portátiles y netbooks, y los usuarios que ya lo han adquirido resaltan, en concreto, cinco aspectos clave: su comodidad, versatilidad, durabilidad, la facilidad de plegado y, por supuesto, estabilidad.

“Justo lo que buscaba. Es estupenda. No se resbala el portátil. Es fuerte y estable. El color es muy bonito. Es comodísimo estudiar o comer con ella”, indica un usuario. Otra de sus virtudes que también se destacan es su utilidad para aliviar problemas musculares o de otra índole física: “La uso en el sofá o sobre la mesa de trabajo y así tengo el ordenador o los documentos a la altura de mis ojos y no tengo que inclinar la cabeza, con lo que me evita muchos dolores”, comenta otro comprador.

Compra por 42,99€ en Amazon

Cinco niveles de elevación y ángulos de inclinación

Su versatilidad se comprueba a la hora de adaptarse a la tarea que llevemos a cabo en cada momento: podremos variar la altura del soporte a nuestro antojo mediante cinco niveles distintos: desde los 24 hasta los 32 centímetros. Y su superficie cuenta con varios modos de inclinación para hacernos la vida más fácil en el caso de estar sentados, ligeramente reclinados o tumbados. “Tiene gran variedad de alturas y grados de inclinación, es difícil no encontrar una configuración que resulte cómoda”, comenta un comprador.

Los materiales con las que está hecha el producto son dos, principalmente, y están pensados para dar estabilidad a la vez que aportar sensación de ligereza. La bandeja es de fibra de madera y toda la superficie se encuentra cubierta con una fina película de plástico PVC, protegiéndola de posibles arañazos: “Le doy una puntuación alta porque la calidad de la madera es muy buena”, aduce una usuaria.

Multiusos, estable, de diseño compacto y plegable

Un mini escritorio que nos sirve para tomar el desayuno, leer un libro, disfrutar de una merienda en familia o de nuestras películas y series favoritas a solas. Si nos centramos en los pequeños detalles, podremos observar varias características que no pasan desapercibidas: como su bisel inferior con topes para evitar el deslizamiento del ratón o el portátil, así como su práctico y suave reposamanos: “Gracias a la goma que tiene, al reclinar la mesa, el ordenador no se mueve”, explica una usuaria. “Para leer en la cama o en el sofá es comodísimo”, se congratula otro.

Su peso no alcanza los 2,5 kilogramos y, en cambio, soporta hasta 10 kg de peso sin problemas. Con un diseño sencillo y funcional —sus dimensiones son 60 x 33 x 5,5 cm— equipa sendas patas antideslizantes, y se convertirá en un producto indispensable no solo a la hora de teletrabajar sino en nuestros ratos de ocio. Sin olvidar que, al ser plegable, nos facilitará en gran medida su almacenamiento: “Es una mesa muy cómoda y fácil de manejar”, afirma un comprador. Además, recuerda que si la prefieres en otro color, también puedes adquirirla a menor precio.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de abril de 2020.

