Antiácaros y antibacterias: este es el colchón viscoelástico más valorado y vendido en Amazon

Dormir es esencial para el organismo. Y el descanso es una actividad que no siempre podemos llevarla a cabo de forma correcta. El estrés, la ansiedad y el cumplir con las tareas del día a día nos impiden irnos a la cama a una hora prudente y disfrutar de un sueño reparador. Múltiples estudios ponen el énfasis en que niños y adultos consigan dormir las horas suficientes, pero los datos distan de arrojar resultados positivos: más de la mitad de los españoles no duerme bien con una media de tan solo 6,8 horas de media entre semana, según refleja una encuesta de Ipsos en colaboración con la Sociedad Española de Sueño. Pese a que no hay ninguna fórmula mágica para contrarrestar el déficit de horas de sueño, sí podemos limitar sus efectos nocivos. Por ejemplo, sustituyendo nuestro viejo colchón por uno nuevo. Pero, ¿cuál elegir de entre todas las variedades que encontramos en el mercado?

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado no solo el colchón más vendido en la plataforma sino también el más vendido en Amazon dentro de la categoría Colchones para cama. Con una nota media muy elevada en la plataforma electrónica 4,3 sobre 5 estrellas, este producto de la marca Dormio Zafiro y fabricado en España reúne casi 2.000 valoraciones.

Los usuarios que ya lo han adquirido destacan, sobre todo, la comodidad: haciendo hincapié en la dureza intermedia que ofrece. “Si os decantáis por colchones blandos puede que no os guste, pero en cuanto te acostumbras no quieres otra cosa”, opina un usuario. Otra de sus virtudes que se resaltan es la mejora postural de ciertas zonas como la espalda, una de las partes del cuerpo más delicadas. “Realmente cómodo, ergonómico y agradable al tacto; además de ofrecer una corrección en la postura de forma inmediata”, explica otro comprador.

Dureza intermedia, núcleo de alta resistencia y tratamiento antiácaros

Con una altura de 21 centímetros, el colchón Dormio Zafiro dispone de un núcleo de ELIOCEL (un material estable y de densidad elevada) sobre el que se sitúa un acolchado de tres capas de espuma viscoelástica de 2 cm más, con propiedades termorreguladoras, sensible a la temperatura corporal y también ambiental. Una característica que también es valorada por los usuarios: “Mantiene el calor en invierno y es fresco en verano. Recomendable”.

Su gran adaptación a la fisonomía corporal de cada persona es otro de sus pilares: evita la tensión muscular favoreciendo un descanso más saludable y reparador. Su estructura de poros abiertos aumenta la transpiración y, además, el colchón dispone de varios tratamientos para combatir los ácaros, las bacterias, el moho y otros alérgenos. “Supercómodo. Económico y verdaderamente terapéutico. Desde que lo usamos hemos dormido placenteramente”, afirma otro usuario.

El colchón está disponible en 13 tamaños distintos, tanto en versión individual (90 cm de ancho) como en una dimensión mayor (hasta 150 cm) y se encuentra envasado al vacío cuando lo recibamos en casa. Si además preferimos hacernos con un somier y una almohada para aumentar nuestro confort podemos adquirir el kit completo a un precio muy atractivo, que consta de una base tapizada en tejido 3D (cuya misión es favorecer la circulación del aire) y una almohada de espuma viscoelástica. Gracias a ella, protegerás la zona del cuello y la cabeza de forma conveniente y olvídate de las molestas humedades gracias a su malla interior. “Perfecta para las cervicales. Tiene bastante grosor, llevo tiempo usándola y sigue en perfecto estado”, asegura satisfecha una usuaria.

