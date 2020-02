Philips ‘OneBlade’: la afeitadora con más de 17.000 valoraciones en Amazon

El cuidado de la barba es una de las rutinas de belleza e higiene a la que más tiempo tienen que dedicar los hombres. Aunque es habitual visitar a un profesional cuando se busca un rasurado especial, también es frecuente recortar o eliminar la barba en casa con aparatos y productos específicos para ellos.

En el mercado existe una amplia gama de productos manuales o eléctricos que ofrecen resultados más que aceptables. Es el caso, por ejemplo, de esta recortadora de barba de la marca Philips que ha obtenido un notable éxito online en la página web de Amazon.

Con más de 17.300 reseñas, es uno de los productos de su gama mejor valorados por los usuarios de la plataforma. Se trata de un artículo muy completo que afeita, recorta o perfila cabello de distintas longitudes y que se puede utilizar sobre el pelo seco o húmedo. Su principal atractivo radica en su tecnología OneBlade que integra un tipo de cuchilla especial para proteger la piel, incluso en las zonas más sensibles, al tiempo que se obtiene un rasurado óptimo. Es un artículo que funciona con una batería recargable de ión litio que permite utilizarla ininterrumpidamente durante 45 minutos tras una carga de 8 horas.

¿Qué tiene de especial?

La tecnología OneBlade que Philips presenta en esta afeitadora, integra una cuchilla de corte rápido que permite hasta 200 movimientos por segundo y un sistema de protección doble. Esto asegura un rasurado óptimo al tiempo que se reducen los posibles cortes. Con esta tecnología el afeitado resulta más confortable aunque es importante, como indican en el tutorial de su página web, seguir una serie de consejos al utilizarla: colocar la cuchilla plana sobre la piel, seguir la dirección contraria al crecimiento del pelo y hacer pasadas largas.

El pack que se comercializa en Amazon incluye tres peines-guía de distintos tamaños (1, 3 y 5 milímetros) para obtener rasurados más o menos gruesos. También incorpora una cuchilla adicional para intercambiarla, aunque otra de las ventajas de este modelo de Philips es que las cuchillas están diseñadas para rendir por más tiempo, siendo suficiente con renovarla cada cuatro meses.

Al ser resistente al agua, se puede utilizar en la ducha y para limpiarla basta con enjuagarla bajo el grifo. Si se prefiere, también se puede usar en seco o con espuma de afeitar.

Más de 17.000 valoraciones en Amazon

Esta afeitadora y recortadora, además de venir avalada por el prestigio de la casa Philips, cuenta con una valoración media de 4,5 estrellas sobre 5 por parte de los usuarios de Amazon. Los clientes de la plataforma han dejado más de 17.300 valoraciones sobre el producto en las que destacan lo agradable que resulta su uso, el óptimo resultado que se consigue en comparación con otras máquinas, y el juego que da para innovar en el afeitado.

“Siempre he odiado afeitarme”, indica José Antonio. “(...) Sin embargo con la Philips one Blade, afeitarse, para mi, ha pasado a otro nivel. No me molesta en absoluto el paso de la máquina por muy largo que tenga el vello. Es cierto que no consigo (lo que no significa que la maquinilla no sea capaz) que el rasurado sea igual que con las cuchillas de 5 hojas pero el resultado es realmente bueno. 100% recomendable”.

“Depende de como seas merece la pena (...)”, explica Jonathan. “Si la quieres para perfeccionar tu barba la recomiendo la verdad, en el sentido de querer dejar algo de barba y darle retoques ligeros o darle alturas”.

“Excelente máquina de afeitar con una tecnología que desconocía”, señala este usuario de Amazon. “He de decir que para pieles muy sensibles como mi caso puedes hacerte cortes. No apura el afeitado, yo me pasó la máquina después para más apurado. Perfecta para llevarla donde vayas, tamaño pequeño (...)”.

