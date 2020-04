De microfibra y en tres colores: el juego de sábanas con más de 4.000 valoraciones en Amazon

Los expertos recomiendan cambiar y lavar la ropa de cama una vez por semana para evitar la acumulación de restos celulares y de microbios. Para ello, nunca viene de más contar con un remanente de juegos de sábanas que nos permitan ir cumpliendo una rutina básica de higiene. Una buena opción es, por tanto, hacerse con sábanas básicas que se adapten correctamente a los distintos tamaños de camas y resulten agradables al tacto para proporcionar un buen descanso.

En Amazon, por ejemplo, se puede encontrar este estuche de tres piezas que los usuarios de la plataforma han valorado con una nota media de 4,5 puntos sobre 5. Se trata de unas sábanas de microfibra cepillada, perfectas para todas las estaciones del año, elásticas y fácilmente ajustables al colchón. Se pueden adquirir en tres tonos distintos y en cuatro medidas de cama.

Material de microfibra muy suave y resistente

Elaboradas en tela de microfibra cepillada estas sábanas resultan extremadamente suaves y agradables al tacto. Es un material, además, que se adapta a las distintas temperaturas, resultando caliente en invierno y fresco en las épocas de más calor. Resultan adecuadas para repeler los ácaros del polvo y también proporcionan una superficie de descanso fresco y agradable.

La microfibra también es resistente al paso del tiempo y favorece que, a pesar de los lavados, las sábanas no encojan ni pierdan color. Para ello se aconseja lavarlas a máquina en frío (hasta 40 grados) y plancharlas a baja temperatura. Se desaconseja utilizar suavizante o lavarlas con materiales que suelten pelusa.

El juego se compone de sábana encimera, sábana bajera ajustable y fundas de almohada de 50 x 75 centímetros (en el caso de la medida para la cama de 90 centímetros solo adjunta una funda de almohada). Está disponible en tres colores (blanco, gris, y azul marino) y para camas de 90, 135, 150 o 180 centímetros. El precio varía en función de las medidas elegidas desde los 16,99 euros de las más baratas y los 26,99 euros del tamaño más grande, el de 180 centímetros.

Más de 4.000 valoraciones en Amazon

Estas sábanas están entre los textiles de cama más vendidos en Amazon y quienes las han adquirido destacan en las más de 4.000 valoraciones la calidad del material, lo bien que se adaptan a la cama o lo agradables que resultan al tacto.

“Espectacular juego de cama por el precio que tiene”, explica un usuario que se identifica como E.C. “El tacto es ultra suave y satinado, es un gusto tocarlas. Mi juego es el de cama de 150 centímetros, la bajera a mi colchón de 150x190x24 cm de alto le va perfecta, supongo que para largo de 2 metros se ajustará también sin problema. Además, tiene goma muy fuerte en todo el perímetro no solo en las esquinas, con lo que ajustan muy bien y no se salen”.

Este otro cliente indica que, tras probarlas, ha vuelto a repetir compra: “(La) relación calidad precio está genial, de hecho, compre un juego y tras usarlas un tiempo compre otro. Son muy suaves, no hacen bola y parece de buena calidad la tela para el precio que tiene. El color es perfecto porque no se ven las manchas de sudor o en mi casa, que tengo animales y los pelos vuelan por todos los lados, no se aprecian y con tan solo pasar la mano se quitan. Compraré más. El tamaño perfecto”.

