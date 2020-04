El tercer curso de ‘Élite’ pasa examen en la portada de ICON

Hay sucesos que se quedan grabados en nuestra mente para siempre. Esos que años después recordamos perfectamente lo que estábamos haciendo cuando ocurrió. Para los 13 protagonistas de la tercera temporada de Élite, ese momento preciso en el que todo cambió fue cuando entraron a formar parte de este elenco que ha enloquecido a los telespectadores de medio mundo. Algunos, los veteranos que llevan en la serie desde el principio, como Itzan Escamilla, les ha dado tiempo a asimilarlo. Los más nuevos, Sergio Momo y Leïti Sène, acaban de descubrir lo que supone ser arrastrado por este fenómeno televisivo. De esto y de algunos asuntos más, hablan todos ellos en nuestro número de abril.

“El 3 de octubre de 2019 se iba a anunciar que me unía a Élite. Me fui al campo y dejé el móvil. Cuando lo recuperé, vi que tenía mil mensajes de amigos que habían grabado cómo subían mis seguidores, unos 30.000 en una hora”, recuerda Sergio Momo, que da vida en esta nueva entrega a Yeray, un millonario emprendedor que aún no ha terminado la secundaria. Miguel Bernardeau, veterano de la serie y acostumbrado a bregar con la fama desde chaval por ser hijo del productor del mismo nombre y de la actriz Ana Duato, es víctima de la fama por partida doble. Además de interpretar a Guzmán, sale con Aitana, la estrella salida de Operación Triunfo. “Mi experiencia con los fans es buena, pero que me metan un micrófono en la boca no lo considero prensa. Nosotros somos sensibles, tratamos de estar disponibles emocionalmente pero de pronto te asaltan, te avasallan”, lamenta en las páginas de ICON.

Después de tres temporadas y con los alumnos de Las Encinas cada vez más crecidos, es inevitable hablar del final de la serie. ¿Y luego? “No entraría en un proyecto solo por haber hecho Élite. Pediría una prueba”, asegura Claudia Salas. Ella, la aguerrida Rebeka en la ficción, es quizás quien mejor lleva el estrellato. Su look en la calle es tan distinto al de su personajes que es la única capaz de mantener el anonimato.

Tampoco ha tenido una relación fácil con la fama Rufus Wainwright, quien pasó por Madrid para promocionar su nuevo disco, Unfollow the rules, justo antes de que el cielo cayera sobre nuestras cabezas en forma de coronavirus. “Siempre me ha fascinado el Hollywood clásico, en el que los famosos solo salían con otros famosos, da igual que fueran relaciones estratégicas forzadas por los estudios. Mi desgracia fue que cuando llegué no había apenas famosos abiertamente gais. A Rupert Everett yo no le interesaba y Alan Cumming está mucho más guapo ahora… ¡No tenía nadie con quien enrollarme!”, bromea en un momento de la entrevista que publicamos.

A Frédéric Beigbeder, en cambio, lo que le obsesiona en estos momentos es la inmortalidad, como ha demostrado en su último libro Una vida sin fin, que acaba de publicarse en castellano. Atrás quedó su imagen de provocador de las letras francesas y hoy, padre de tres hijos y con 55 años. “Si pudiese hablar con el Fred de 30 años, le diría que se tranquilizase, que se quisiese un poco más, que la vida es una Carrera de fondo y que no se llega a ninguna parte huyendo de uno mismo. Y también que maltratase un poco menos el cuerpo que compartimos, que es la herramienta que yo necesito ahora para seguir viviendo y escribiendo”, afirma.

Junto a estos dos grandes rebeldes de la música y la literatura, comparten entre otros las páginas de ICON el actor Leonardo Sbaraglia, que acaba de interpretar a Guillermo Coppola, el famoso manager de Diego Armando Maradona en la serie Sueño bendito, sobre el astro argentino; el showrunner David Simon, creador de The wire y ahora de vuelta con La conjura contra América, recién estrenada en HBO; Indya Moore, actriz trans que triunfa con la serie Pose, de la misma plataforma, o el famoso contratenor francés Philippe Jaroussky.

Moda, belleza, motor, gastronomía y un reportaje sobre las claves del éxito mundial de la cultura de Corea del Sur, en el número de abril de ICON, gratis con EL PAÍS el sábado 4 de abril y a la venta por 3,5 € el resto del mes.

