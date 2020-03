Leïti Sène: “Todo lo que he ganado con ‘Élite’ ya me lo he fumado”

Ser rico cuesta muchísimo dinero, y si no que se lo digan a Leïti Sène. “Mira, lo que gané de Élite ya me lo he fumado todo. Entre el alquiler, los taxis, la comida, la droga, la música…al final es un estilo de vida caro. Y yo tengo un agujero en la mano, todo lo que me entra me lo gasto, debe ser mi lado senegalés”.

Sène se incorpora en la tercera temporada como Malick, el hijo de un africano multimillonario. Antes, solo había rodado una serie en la televisión catalana, Benvinguts a la família (la misma que Georgina Amorós, o sea Cayetana) y no tiene especial interés por la interpretación. La carrera que le ocupa de verdad es la música. Acaba de sacar la Tatimu Mixtape con Primavera Labels, su primer trabajo en solitario tras grabar antes como dúo como Samxen. El primer single de ese trabajo, Mmm tkm, tiene un vídeo protagonizado por Greta Fernández y una letra que medio rima “cari que llegamos tarde” con “hazte un porro más grande”. Dos de sus canciones traperas se han incorporado a la banda sonora de la serie.

A Sène se le acumula la faena y el tiempo le apremia, porque en siete años quiere estar semiretirado en la montaña y engendrando a los primeros de los 13 hijos que proyecta tener. De momento, vive en un piso en el Born barcelonés que es de los que acaban generando leyenda, con cuatro amigos que comparten su pasión por la música y la moda.

Tu personaje, Malick, llega ahora a Las Encinas. ¿Cómo es? No es un villano pero tiene un punto maquiavélico, juega en esa fina línea. Tiene la fuerza para saber lo que quiere y cambiar las cosas en su beneficio.

¿Es de los alumnos becados o de los que pagan matrícula? Él no tiene ningún problema de dinero, al contrario. Su padre es un millonario que flipas y todo el tema musulmán se lo toma de manera diferente que os otros musulmanes de la serie, con la libertad que da el dinero.

Y para ti, ¿qué supone incorporarte ahora a un bombazo como Élite? Por una parte muy guay, pero yo realmente a lo que me estoy dedicando es a la música. Cuando apareció esto, me informé de lo que era y pensé que era una oportunidad. Y una vez estuve ahí, ya, venga, a por todas, pero siempre tengo la sensación de ir por atrás en los proyectos. Yo no he estudiado interpretación, solo he hecho una serie. A veces pienso: ¿cómo lo voy a hacer bien? Pero ha fluido súper bien.

Creo que tú también tuviste una etapa escolar bastante movida. Me ingresaron en el hospital. Soy diabético y no lo llevaba como se tiene que llevar. Y cuando no estás bien con la diabetes, no estás bien con todo lo demás. No era un chico malo, no era de los que hace llorar a los profes, pero me escapaba. Todo lo que era cole era un fracaso absoluto. Fue una época turbia, de conflicto contigo mismo. Tienes que aceptar muchas cosas que te están pasando. Luego entendí que no es que sea un diabético, sino que tengo diabetes.

¿En la serie también cantas? Hay dos canciones mías en la serie pero no se me ve cantar, están ahí como si fuesen de otros artistas.

Te comparan con raperos como Playboi Carti y Chief Keep. ¿Quiénes son tus referentes musicales? Desde Michael Jackson y James Brown, por el tema de la libertad, por lo que representan.

¿Y cómo procesaste el tema Michael? Muchos fans vivieron un proceso de duelo el año pasado cuando se estrenó el documental Leaving Neverland. Es que yo no soy tan fan de nadie, admiro el trabajo de la gente, pero también sé cortar eso. No pongo a nadie por encima de mi, porque en algún momento de su vida han sido gente como yo. Cuando veo que soy muy fan de alguien pienso: estás cogiendo demasiada info de alguien que te mola.

Entonces, ¿entiendes que alguien sea fan tuyo? Lo entiendo porque yo también soy fan pero de alguna manera al competir con ellos en el mercado veo que te tienes que diferenciar. Para alguien que no haga música entiendo que piense: “wow”.

Oí que tú lo que quieres es acabar viviendo en la montaña con un montón de hijos. Ese es mi plan, en 7 años quiero estar retirado. Ahora tengo 21. Me gusta el espectáculo, me gustan las cámaras pero fumo y el trap está muy relacionado con un estilo de vida muy rápido, así que sé que no puedo estar mucho tiempo haciendo esto. Me apetece vivirlo y voy a exprimirlo. Supongo que en la montaña, con mis hijos, lo puedo vivir de otra manera. Quiero crear este estilo de vida, dejar el espectáculo, dejar de ganar dinero.

Antes tendrás que ahorrar para retirarte, ¿no? No pienso ahorrar, no puedo. Tengo algo africano, tengo la mano rota. Este es un estilo de vida caro. Se me va en el piso, en taxis, en comida, en droga, en toda la música…todo lo que es música al final es caro. Vivo con muchos chavales, en el Born. Mira, lo que cobré por Élite me lo he fumado ya.

¿Tú pagas todo el piso en el que viven tus colegas? Somos cuatro oficiales, que pagamos, pero luego la gente va pasando. Es un punto bastante caliente de Barcelona. Mi madre vive encima y mi hermano delante.

O sea que tu madre controla un poco lo que pasa por ahí… Tampoco controla. Ella ya sabe lo que hay. Lo llevo con suficiente responsabilidad, todo lo que estamos viviendo, tampoco se nos va la cabeza mucho. Mis colegas se dedican a la música y a la ropa, el diseño. Nos conocemos de hace mil años.

Es verdad, hablemos de moda. Hay una parte de la moda que no me gusta, el rollo impuesto , pero sí que hay algo que me gusta de la ropa y es que al final estas contando cosas. Me gusta mucho Matthew Williams, todo lo que hace con Alyx Studio…también Ian connor. Al final, en el arte todo es lo mismo pero lo representamos de diferentes formas…los colores, las notas, está todo más atado de lo que parece.

¿Qué significa este tatuaje que llevas en el cuello? Significa “honor” en senegalés, es una palabra que dice siempre mi padre y me lo hice para no olvidarme, hace dos años. Tiene que ver con mantener ese respeto hacia ti mismo. Tú siempre tienes el deber de decidir por ti y tener la nobleza de no pasarte también.

Esta entrevista es un avance del gran reportaje sobre Élite que publicaremos en el próximo número de ICON, a la venta desde el sábado 4 de abril.

