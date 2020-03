Pregunta. Un señor se presentó en mi casa diciendo que era el alcalde de Boatiné y me cobró 60 euros por los derechos de uso de mi bata. Ahora me dicen que es un timo. ¿Qué hay de cierto?

Respuesta. Este señor también se hace pasar por un embajador de Cachemira y por un tal Granny Smith, que se dedica a cobrar un impuesto falso por cada manzana que tenga uno en su casa. Antes fingía ser actor y ofrecía lecturas dramatizadas del gas. Lo metieron en la cárcel, pero se escapó convenciendo a los guardias de que llevaba tres meses sin pagar el alquiler de la celda alegando que no tenía derecho a seguir disfrutando de ella por insolvente. Tal es su poder de convicción. Mucho ojo, pues, con este energúmeno.





P. Un agente de la Guardia Civil me obligó a rellenarle el formulario de la renta y a hacer los deberes de su hijo para demostrar que no estaba borracho. ¿Es esto legal?



R. Los alcoholímetros no son exactos y pueden dar falsos positivos si se está tomando cierta medicación. Es de agradecer que las autoridades nos sometan a controles más exhaustivos que no arrojen duda alguna sobre nuestra sobriedad. Es pesado y engorroso, sin duda, pues hay que esperar a que se pronuncien en la Agencia Tributaria y en el colegio del niño. Nada peor, sin embargo, que ser acusados de un delito que no hemos cometido.

Información ficticia elaborada por el diario satírico www.elmundotoday.com para El País Semanal