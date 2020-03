Los ciudadanos soportan como pueden la avalancha informativa sobre la Covid-19. Los hipocondriacos luchan cada día por no caer en la histeria. No hay conversación de sobremesa en la que no se nombre al virus, y se nos ha llenado tanto la boca que hemos apartado la mirada de otros frentes. Hay una crisis humana protagonizada por el pueblo sirio, pero solo alzaremos la voz si suspenden el partido de fútbol de turno. Europa se pone una venda y España olvida que (hace no tanto tiempo) también fue obligada a dejar su tierra. Qué traicionera la memoria.

Sara Bellido Villar. Sevilla

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.