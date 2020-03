Yo, que tantas veces he escrito quejándome de la sanidad pública o, precisando más, de las largas listas de espera, de la escasez de personal sanitario, de las privatizaciones de diversos servicios y de la ineficacia de los principales gestores de ella, tengo que decir, con gran satisfacción, que estoy muy tranquilo con la forma en la que se está gestionando el problema de la epidemia del coronavirus. Tengo una confianza absoluta en médicos, enfermeros, investigadores y, en general, en todo el personal sanitario. Me parece que su competencia es innegable —ya lo han demostrado en ocasiones semejantes— y, desde luego, su dedicación es absoluta y admirable. Mi agradecimiento, una vez más, para todos ellos. Y un grito a los políticos: cuiden la sanidad pública, no la degraden, no permitan que nadie nos robe este bien impagable.

Ángel Villegas Bravo. Madrid

