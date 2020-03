El pelador de patatas más vendido en Amazon es de Victorinox

Quienes pasan muchas horas en la cocina saben que hay artilugios de cocina que, aunque apetecibles a primera vista, terminan aparcados en el fondo del armario porque tras probarlos no resultan nada prácticos. Por el contrario, sí que existen otros artículos que, por su diseño y tecnología, realmente pueden hacernos la vida mucho más fácil y agradable entre fogones.

Es el caso de este pelador, el más vendido de su categoría en Amazon, que resulta ideal para eliminar todo tipo de cáscaras de frutas y verduras. Se trata de un producto fabricado en Suiza por la prestigiosa firma de navajas y cuchillos Victorinox que, gracias a su cuchilla microdentada de acero inoxidable, resulta extremadamente eficiente y ágil.

Dispone, además, de un mango ergonómico que facilita su uso y se puede adquirir en seis colores: amarillo, naranja, negro, morado, verde y rojo. El precio, eso sí, varía en función del color. Los más económicos son los tonos negro y violeta, aunque el resto de colores no superan los 12 euros.

¿Qué tiene de especial?

Su principal reclamo es que viene avalado por la calidad de Victorinox, la firma suiza de navajas y cuchillos fundada en 1884. El pelador integra una hoja super afilada, haciendo que resulte perfecto para retirar tanto las cáscaras blandas como las más duras de frutas, verduras y hortalizas.

La cuchilla, fabricada en acero inoxidable, es de doble filo y está microdenta, por lo que es capaz de ofrecer un resultado óptimo cuando se usa en las superficies más gruesas. El material del mango es el polipropileno y la zona del agarre es ergonómica para favorecer el movimiento de la mano durante su uso.

El pelador resulta muy ligero, solo pesa 21 gramos, y sus dimensiones totales son 210 x 45 x 21 milímetros. Se puede introducir en el lavavajillas o lavar a mano de forma sencilla.

El nº1 más vendido en Amazon

Este pelador universal, además de ser el favorito de los compradores de Amazon, tiene más de 2.700 valoraciones en la plataforma. Los clientes que ya lo han probado en sus cocinas destacan en las reseñas la calidad de su hoja, lo manejable que resulta, o la rapidez con la que se pueden mondar las frutas y verduras. La valoración media de todas ellas suma 4,7 sobre 5 estrellas.

Daniel, por ejemplo, indica lo siguiente: “Pela genial cualquier fruta, hortaliza o tubérculo, sin a penas aplicar presión, muy rápido y con tiras finas para no quitar más que la piel. El mango negro es de plástico. Destacar que, debido a la forma de la cuchilla (dentada), deja marcas en forma de finas líneas, casi imperceptibles”.

A.Rico, por su parte, lo califica como un pelador excelente: “Nunca había tenido un pelador de este tipo y la verdad es que no puedo estar más contento (las opiniones son bien merecidas en este caso). Funciona genial para pelar patatas, frutas, zanahorias, tomates... Su uso es equivalente a un cuchillo, pero con la ventaja de que los propios surcos de la hoja ayudan a seguir el corte prácticamente de forma automática. Decir que la hoja es en forma de dientes de sierra (no es un filo como tal), por lo que no es necesario afilarlo y la duración será superior. Tremendamente recomendable”.

Otro usuario, de nombre Perovskita, también lo recomienda: “Lo compre porque me pareció muy barato, poco más de 5€, y conocía la marca. Me gusta más este formato que los peladores en forma de tirachinas. Es ergonómico y se maneja bien pelando zanahorias, calabacines, etc. Para limpiarlo, basta con dejarlo debajo del grifo unos segundos y dejarlo secar. Lo recomiendo”.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de marzo de 2020.

