Sabemos cuál es el eyeliner más exitoso de Amazon

Como demostración sideral de todo su potencial, Lady Gaga lanzó su marca de belleza el pasado mes de septiembre. Lo había anunciado por todo tipo de canales y sus productos llevaban dos meses en preventa: se llamaría Haus Laboratories y estaría a la venta en exclusiva a través de Amazon. Las tres premisas representaban a la perfección la receta del éxito. Nada podía salir mal, sino todo lo contrario: su labial edición especial para Navidad, que lanzó en noviembre, se convirtió en número uno en ventas y se hizo viral en todo tipo de redes; y ahora, su eyeliner está arrasando entre las usuarias de la plataforma.

Camino de convertirse en el más vendido, ya cosecha una puntuación de cuatro estrellas y media y más de 1.600 ‘reviews’ (el 80% de ellas le otorgan la máxima valoración) y es de los favoritos en Amazon en la categoría de belleza.

¿Por qué está arrasando?

No ha sido ninguna sorpresa que los productos de Haus Laboratories se hayan convertido en los favoritos de muchas. Y es que la propia Lady Gaga tenía claro lo que hacía cuando lanzó su marca: quería resultados profesionales con productos sencillos y a precios asequibles, tal y como confesó entonces a los medios de comunicación. Y así fue. Por eso su eyeliner estrella tiene el formato preferido entre las mujeres del mundo.

- Formato rotulador de fácil aplicación

- Punta de fieltro (muy suave a la hora de delinear)

- Color negro intenso mate y textura líquida

- Fórmula de secado rápido que no se corre ni deja marca al pestañear

- Larga duración

- Punta fina y flexible que facilita la definición del trazo

- Formulación vegana y cruelty-free

Cómo usarlo y aplicarlo

1. Guardarlo siempre con la punta hacia abajo para que la tinta siempre esté a punto

2. Comenzar el trazado de forma ligera desde fuera hacia dentro con ligera presión

3. Terminar de definir con más presión para un acabado intenso

Sus usuarias lo aman

Si hay algún factor que sea garantía de éxito a la hora de comprar un buen cosmético, ese es la opinión de las personas que ya lo han usado antes. Y, aunque no todos tenemos las mismas necesidades ni la misma piel, en un producto tan específico como un eyeliner, suelen coincidir requisitos y resultados. Esto es lo que cuentan quienes ya lo han probado:

"Definitivamente ha superado mis expectativas, me ha durado toda la noche y en mi caso, que no se me da siempre bien hacerme el delineado, gracias a este delineador todas las veces que lo he usado he quedado conforme con el resultado final".

"Encantada, muy fácil de aplicar, seca negro mate y muy opaco. No se mueve desde que te lo pones hasta que te desmaquillas. Repetiré sin dudas cuando gaste el que tengo".

"Súper negro. Los hay algo mas pigmentados, pero este está entre los más. Aguanta bastante bien las horas".

"El color es muy puro y no se transfiere al parpado superior. Aguanta bien a lo largo del día".

Sparkle Lipstic. O, lo que es lo mismo, la barra de labios rojo brillante que Haus Laboratories lanzó en Navidad y se hizo rápidamente viral. Favorece a todo tipo de pieles y ofrece una cobertura total con acabado brillante. Compra por 21€ en Amazon

El labial viral

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de marzo de 2020.

