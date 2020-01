Este es el ‘kit’ de brochas de maquillaje más vendido en Amazon

Las brochas son una parte fundamental del proceso de maquillaje y el interés de los usuarios no profesionales por ellas ha ido en aumento en los últimos años. Cada vez son más las marcas que ofrecen un acabado experto en productos para uso doméstico y a precios económicos. Un ejemplo de ello es el set más vendido en la sección de belleza de Amazon que firma Anjou, empresa especializada en la fabricación de artículos de bienestar.

Se trata de un juego de ocho piezas, elaboradas en fibras sintéticas, que se adaptan a las necesidades que requiere la aplicación de los cosméticos imprescindibles en la rutina de maquillaje diaria: bases, coloretes, sombras y correctores de ojos, labiales, etc… Las brochas están confeccionadas con cerdas de alta calidad y, según indica el fabricante, se trata de fibras 100% veganas que no han requerido el uso de animales en el proceso.

¿Qué tiene de especial el set?

Se trata de un kit compatible con todo tipo de productos cosméticos: en polvo, en crema o líquidos. El acabado profesional de sus cerdas permite aplicar el maquillaje uniformemente y lograr un acabado natural. Son brochas sintéticas con cerdas de alta calidad que aseguran la densidad y la suavidad necesarias para utilizar a diario sobre la piel del rostro y que no se desprenda con los usos.

En el estuche se incluyen cuatro brochas grandes (brocha de polvo suelto, para bronceador, punteado y para aplicar la base de maquillaje) y cuatro ejemplares pequeños (para el contorno de nariz, para difuminar, un pincel para labios y una brocha angular). El pelo sintético utilizado en cada una de ellas está libre de tóxicos. El mango de las brochas está fabricado en madera coloreada en negro y el kit incluye una bolsa para transportarlas y que estén protegidas.

Compra por 9,99€ en Amazon

El nº1 de su categoría en Amazon

Los usuarios de Amazon que lo han adquirido –y lo han situado como el producto de su categoría más vendido– lo han valorado con una puntuación media de 4,7 estrellas sobre cinco. Entre las más de 1.880 valoraciones que pueden encontrarse sobre este kit de maquillaje destacan las que lo definen como un producto con una gran relación calidad-precio.

Raiza, por ejemplo, que es maquilladora profesional se muestra muy satisfecha con el hecho de que no suelten pelo y con la calidad de éste: “Suelo ser bastante exigente con las brochas ya que hay calidades espantosas, pero no es el caso. No tienen cuatro pelos como (ocurre con) otras brochas que en las fotos se ven con mucho volumen y luego nada. Son lo que se ve en las fotos. Son suaves, estéticamente bonitas, de tamaño correcto: ni muy grandes ni muy pequeñas. He leído que a algunas personas se les ha agrietado el mango al lavarlas, pero no es mi caso. Nada que envidiar a las grandes marcas de brochas. Siendo sintéticas es de lo mejor”.

Charo también recomienda las brochas “al 100%” tras haberlas probado: “Son geniales, de muy buena calidad para el precio que tienen. En lo foto (que adjunta) están recién lavadas y secas, no pierden ningún pelo ni suavidad. He comprado anteriormente otros packs de brochas al mismo precio y ninguno tenía esta calidad. Recomiendo al 100%. Viene protegido en una caja. Dentro se encuentran las brochas, cada una con su plastiquito o funda, y un estuche de viaje para meterlas”.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de enero de 2020.

