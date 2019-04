15 productos básicos de maquillaje para utilizar a diario en casa

Gracias a la amplia oferta cosmética existente y la popularización de los tutoriales de belleza en YouTube cada vez es más sencillo maquillarse en casa con un resultado semiprofesional. Además, según varios estudios realizados en 2017, la cosmética en España es un sector que no ha dejado de crecer en los últimos años. Tanto en datos de venta –se estima que los españoles gastan 147 euros anuales en cuidar su imagen personal– como en volumen de exportaciones, que sitúa al sector por encima del vino o el calzado.

A nivel personal, una buena inversión puede ser elegir un set básico de artículos que nos permitan maquillarnos a diario y que resulten económicos. ¿Qué debemos tener en cuenta para que ese kit esté lo más completo posible? Para Eliecer Prince, make-up artist nacional de Guerlain, los productos imprescindibles a los que debemos recurrir para obtener un acabado natural en nuestra rutina de belleza son: “Una base de maquillaje con cobertura ligera con el mismo tono de tu color de piel que unifique y perfeccione la piel. Una buena máscara, corrector hidratante y con cobertura media-natural que tú puedas modular, un colorete y una barra de labios”. Una idea, de cara a los meses de verano, sería “incluir productos que suban tu bronceado y te aporten ese efecto sunkissed. Por ejemplo, [un tono] terracotta ya que consigue ese efecto bronceado sin necesidad de tomar el sol en la cara. Aumenta el tono natural de tu piel", explica Prince.

En cuanto a utensilios y accesorios, el make-up artist de Guerlain en España destaca los siguientes: “Una buena brocha y esponja de maquillaje, un pincel para colorete, otro para terracotta y otro para polvos. También un pincel de esponja para difuminar todo lo que apliques en el ojo. Para el labio es mejor poner el labial directamente sin utilizar brochas”. Si se opta por una esponja para aplicar los maquillajes fluidos –aunque Prince no las recomienda, prefiere las brochas– mejor escoger una de silicona porque “es mucho más higiénica y maquilla más natural, con menos cobertura”. Y para ordenar los utensilios señala que “es mejor tenerlos a la vista” y hacerse con “una buena bolsa donde puedas tener todos los pinceles, pero sin mezclarlos para que el maquillaje quede limpio”.

Esta es la selección de 15 productos indispensables, aptos para todos los tonos y tipos de piel, que hemos elaborado en EL PAÍS Escaparate para hacerse con un kit básico de cosmética en el hogar.

Productos

Base iluminadora y perfeccionadora para el rostro de Kiko

Se trata de un producto para aplicar antes del maquillaje que revitaliza la tez y ayuda a minimizar las posibles imperfecciones. Es apto para todo tipo de pieles y tiene una fórmula que se absorbe rápido. Con un resultado luminoso y de larga duración, garantiza también una cobertura invisible. Se comercializa en un tubo de 30 mililitros y forma parte de la línea Radiant Boost de esta famosa marca de cosméticos italiana.

Compra por 12,99€ en Kiko

Base de sombra de ojos de Too Faced

Si lo que queremos es un producto específico para fijar e intensificar el maquillaje de los ojos, lo ideal es utilizar una base como esta que asegura una fijación de larga duración y que es resistente al agua. Se trata de una base ultra ligera que permite aplicarla con facilidad en los párpados y deja la zona lisa y uniforme antes de aplicar las sombras de ojos. Quienes ya han utilizado el producto, han dejado valoraciones en la tienda online de Sephora, como esta: “Hace ya varios meses que lo tengo y cumple su función perfectamente. Fija las sombras durante horas”.

Compra por 22,95€ en Sephora

Base para pestañas y cejas

Otra zona del rostro que no debemos descuidar es la de las cejas y pestañas. Una buena solución es aplicar esta máscara, en gel transparente, que permite lograr una fijación suave del producto sin que el acabado sea pegajoso. Incluye un aplicador especial con cerdas de distintas longitudes para peinar, fijar o definir las cejas según las necesidades de cada momento. “Es uno de mis productos favoritos. Es muy fácil de aplicar y una vez seco no se nota nada. Dura todo el día. Muy recomendable”, señalan algunos usuarios en la tienda online de Kiko, donde este producto ha recibido más de 140 reseñas.

Compra por 3,99€ en Kiko

Fijador del maquillaje

Una vez que hemos aplicado todos los elementos de maquillaje que deseemos, es posible aportar un toque extra y evitar que se vaya desvaneciendo a lo largo del día. Para ello, Urban Decay ha ideado este espray fijador con una duración de 16 horas que deja en el rostro una sensación agradable sin acartonamiento. Para obtener un mejor resultado recomiendan agitar bien el frasco antes de aplicarlo y vaporizar entre dos y cuatro veces a un distancia de entre 20 y 25 centímetros.

Compra por 30,95€ en Sephora

Bruma invisible facial SPF 50 de La Roche Posay

Precisamente ahora que llega el calor y nos enfrentaremos a los rayos de sol a diario, es importante no descuidar la protección solar. Una fórmula ideal para el rostro, que podemos aplicar tras el maquillaje (e ir renovando a lo largo del día), es esta bruma que propone La Roche Posay. Es una niebla fresca, de rápida absorción, que incluye protección 50 y que garantiza un acabado invisible. Es resistente al agua y adecuada para pieles sensibles al sol.



Compra por 12,90€ en Amazon

Utensilios

Set de brochas y pinceles de maquillaje profesional de BESTOPE

Se trata de un kit que incluye pinceles grandes y 11 de precisión adecuados para aplicar sombras de ojos, perfilar las cejas o los labios. Se pueden utilizar con maquillaje líquido, en crema o en polvo, garantizado un acabado profesional sobre la piel. Están elaborados con fibras sintéticas, aterciopeladas y densas, que se combinan con un mango de madera de agarre firme y cómodo.

Compra por 12,89€ en Amazon

Kit pinzas de depilar profesionales

Antes de maquillar el rostro resulta también conveniente deshacerse o perfilar el pelo de las zonas a cubrir. Para ello resultan muy útiles estas cuatro pinzas profesionales de la marca Tweezer Guru. Son unas pinzas de alta calidad, muy duraderas y fáciles de limpiar. Sus puntas están elaboradas en acero inoxidable y perfectamente alineadas para ofrecer máximo control en la depilación y eliminar hasta los pelos más encarnados.

Compra por 9,95€ en Amazon

Esponja para aplicar bases de maquillaje

Make Up Blender firma esta esponjita con un diseño pensado para llegar a todos los pliegues del rostro cuando utilizamos bases de maquillaje fluidas o en crema. En los comentarios de los clientes en la tienda online de Kiko pueden leerse reseñas como esta: “Definitivamente cumple con lo que dice, aplicas la base de maquillaje a la perfección dándole un toque natural, además, con la parte puntiaguda también me aplico el corrector en la zona de las ojeras y queda de maravilla. La tengo desde hace un mes y no se le ha hecho ninguna grieta, está como el primer día”.

Compra por 6,99€ en Kiko

Rizador de pestañas

Se trata de un rizador de pestañas profesional de acero que se adapta todo tipo de ojos y pestañas. Dispone de un mango ergonómico para facilitar su uso y un almohadilla de silicona en la parte de la prensa para que ésta se efectúe con la mayor delicadeza. En la caja viene incluida una almohadilla de recambio. Se recomienda utilizarlo antes de aplicar la máscara de pestañas.

Compra por 5,99€ en Kiko

Peine de pestañas plegables

Es un artículo pensado para lucir unas pestañas sin apelmazar, largas y bonitas porque define cada pestaña sin eliminar las máscara (deja solo la cantidad de producto necesaria). Además, es muy cómodo porque se pliega y se puede transportar fácilmente en el bolso o en el neceser. Para utilizarlo correctamente se deben peinar las pestañas cuando la máscara está todavía húmeda. Para limpiarlo se recomienda no utilizar productos desmaquillantes porque podrían dañar las púas. En su lugar se puede aplicar un algodón humedecido con con alcohol isopropílico.

Compra por 14,95€ en Sephora

Sacapuntas de Bourjois

Para mantener los lápices correctamente afilados y a pleno rendimiento, es imprescindible hacerse con un sacapuntas. Este de Bourjois incluye dos orificios de distinto tamaño. Quienes ya lo han utilizado destacan en el apartado de valoraciones de Amazon que lo recomiendan, sobre todo, porque no rompe las minas. Un ejemplo es este comentario de Marilohe: “Sacapuntas perfecto para los lápices de maquillaje. No rompe las minas y deja una punta perfecta”.

Compra por 5,66€ en Amazon

Accesorios

Espejo de sobremesa

Cuando queremos afinar la precisión y evitar imperfecciones resulta muy aconsejable recurrir a una espejo con aumento. Este a la venta en Amazon incluye tres aumentos (3X / 2X / 1X), un espejo compacto (10X) e iluminación extra a base de 36 luces LED. La luz que deja es natural y protege los ojos, ofreciendo la posibilidad de ajustar el brillo. Se puede girar 180 grados y doblar en tres partes para transportarlo fácilmente. Para cargarlo se pueden utilizar pilas AAA (no incluidas) o un cable USB.

Compra por 21,99€ en Amazon

Espejo compacto

Otra opción más compacta es este otro espejo pensado para llevar en el bolso a diario o cuando nos vamos de viaje. Es muy ligero y también incluye iluminación LED que simula la luz natural del sol. Tiene un aumento de dos caras de 1x/10x y es perfecto tanto para aplicar maquillaje como para depilar distintas zonas del rostro con las pinzas. Por el mismo precio se puede adquirir en un acabado en color negro o en rosa.

Compra por 19,99€ en Amazon

Limpiador de pinceles maquillaje

Otro producto que suele colarse entre los imprescindible de tocador son los limpiadores para eliminar los restos de maquillaje de pinceles o brochas. Este modelo de la marca Luxspire resulta muy práctico porque viene dentro de una caja redonda que permite no ensuciar el baño. Es muy fácil de utilizar porque solo hay que deslizar el pincel sobre la esponja para eliminar el pigmento. Se puede incluso limpiar pinceles con sombras diferentes sin que se emborronen los colores.

Compra por 8,99€ en Amazon

Detergente sin aclarado suave

Si preferimos utilizar una solución líquida tradicional, en la tienda online de Kiko puede encontrarse este producto que cuenta con más de 100 reseñas de los usuarios. Se trata de una fórmula que no necesita aclarado y que limpia en profundidad las cerdas dejándolas suaves y brillantes. El producto se pulveriza directamente sobre las cerdas del pincel y después, para eliminar por completo los residuos, se debe pasar un pañuelo. En el apartado de comentarios, los clientes han destacado, entre otras cosas, que “las brochas quedan como nuevas” o que “en tan solo 30 segundos está seca tu brocha para poder seguir aplicando otro color”.

Compra por 5,99€ en Kiko

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de abril de 2019.

