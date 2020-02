15 cosméticos que usan las ‘celebrities’ y que puedes comprar en Amazon (especial alfombra roja)

Estamos de celebración. Aunque nosotras no estuvimos invitadas a la alfombra roja de los Oscar 2020, las últimas semanas repletas de galas, eventos y red carpets nos han dejado un sinfín de trucos, inspiraciones y también productos que las celebrities han utilizado con maestría en lo que a maquillaje y cuidado de la piel se refiere.

Muchas han compartido a través de redes sociales las sesiones de belleza junto a sus estilistas y maquilladores y ahí es donde hemos fichado una nueva tanda de productos: por cierto, todos a precios asequibles y a la venta en Amazon.

De la mascarilla 'flash' de Penélope Cruz al lápiz de ojos que usó el maquillador de JLo en la Super Bowl: he aquí 15 infalibles dignos de ocupar un lugar privilegiado en tu neceser.

El sérum de ácido hialurónico de Scarlett Johansson

Seis de enero de 2020. Globos de Oro. Scarlett Johansson lucía un rostro tan luminoso y saludable que descubrir cuál fue su tratamiento fue el regalo de la semana. A través de su maquillador Frankie Boyd, supimos que la magia la había obrado el sérum de ácido hialurónico de The Inkey List: con un 2% de concentración, de textura súper ligera y, lo mejor, low-cost y a la venta en Amazon.

Compra por 16,22€

El iluminador en barra de Adriana Lima

Para la noche de los Oscar, el pasado nueve de febrero, el maquillador de Adriana Lima, Patrick Ta, confió en una de las marcas más icónicas y más vendidas en la plataforma: Maybelline. Eligió tonos neutros y una base mate, pero dio el toque final con este stick iluminador.

Compra por 5,75€

El lipstick de brillo de Charlize Theron

La actriz siempre guarda un as en la manga cuando le toca acudir a una alfombra roja: se llama Dior. En la pasada gala de los Globos de Oro volvió a demostrarlo con su look siempre fresco y natural. Lo confirman siempre sus maquilladores y conocemos el truco. "Para terminar el look se utilizó el Dior Addict Lip Glow en tono 001-Universal Pink. Se aplicó sobre los labios, previamente coloreados, y también sobre las mejillas para dar un poco de rubor".

Compra por 29,50€

El eyeliner maxi de Olivia Wilde

No cabe duda de que el delineado más potente, llamativo e irresistible de la noche de los Oscar fue el de Olivia Wilde. Su maquilladora, que utilizó productos de diversas marcas, eligió el gel delineador de ojos de Inglot para lograr un efecto superior.

Compra por 20,50€

El protector capilar de Laura Dern

El peluquero de Laura Dern sabía que iba a ser una noche importante (Dern se llevó el Oscar): así que, además de usar un postizo para dar volumen a la melena, utilizó productos de Redken. Entre ellos, el protector de calor de la gama Extreme, que aplicó antes de secar y moldear el cabello.

Compra por 16,20€

La prebase antiedad de Natalie Portman

La maquilladora Lisa Storey compartió en Instagram todo el proceso llevado a cabo con Natalie Portman. Logró que fuera una de las más bellas de la noche con productos de Dior y su gama Capture Totale. Como base para un maquillaje radiante y natural, el tratamiento antiedad que corrige arrugas, poros, manchas y tez apagada y recrea una piel sublimada de aspecto natural.

Compra por 89,33€

La hidratante 2 en 1 de Emilia Clarke

La actriz sigue conservando su cara de niña súper luminosa y la volvió a lucir en los premios Bafta 2020... y eso no tiene otra causa que el cuidado diario, como ella misma ha confesado: "limpio e hidrato mi piel todos los días, dos veces al día y mi obsesión actuales este producto de Clinique que permite aunar crema y booster en un solo paso".

Compra por 33,95€

El corrector-iluminador de Salma Hayek

Repetimos producto en la sección. No es casualidad que el corrector-iluminador Touche Éclat de YSL sea icónico entre los maquilladores: el de Salma Hayek lo utilizó junto a otros productos de la firma para maquillar a la actriz en la noche de los Oscar 2020. Como si de magia se tratase, este ligero pincel corrige imperfecciones a la vez que ilumina la zona con un acabado súper resistente pero natural.

Compra por 27€

El lápiz de ojos ahumados de Jennifer Lopez

Scott Barnes maquilla a Jennifer Lopez desde hace 20 años, y la última Super Bowl en la que la cantante brilló como nunca no fue una excepción. Él mismo lo ha contado: siempre utiliza el lápiz de ojos Highliner Gel Eye Crayon de Marc Jacobs para aportar el toque ahumado que tanto caracteriza a JLo.

Compra por 43€

La mascarilla ‘flash’ de Penélope Cruz

Otro de los maquilladores que detalló el proceso fue Hung Vanngo. Él se encargó del look de Penélope Cruz (entre otras) y el primer paso fue sorprendente pero súper práctico: un plus de hidratación y luminosidad al instante gracias a esta mascarilla de Lancôme. Lo que viene siendo un tratamiento 'flash' ideal para estas ocasiones.

Compra por 10,50€

El spray texturizante de renée Zellweger

Renée Zellweger recogió el Oscar con un moño bajo de aire informal que su estilista Richard Marin creó con productos de Biolage. Para moldear como quieras la melena con un acabado natural, su espuma en formato spray texturizante. La marca, por cierto, es bio.

Compra por 16,30€

El aceite capilar de Margot Robbie

Volvemos a repetir producto y no es para menos: se trata del aceite para todo tipo de cabellos de Moroccanoil. En esta ocasión, fue Bryce Scarlett -peluquero de Margot Robbie, entre otras- quien confesó su amor por los productos de la gama. Este producto trata el cabello y lo deja sedoso, brillante y con el aspecto natural y saludable que siempre luce la actriz.

Compra por 38,03€

La crema de noche de Lucy Boynton

Si alguien ha triunfado en las últimas alfombras rojas gracias a su maquillaje, ha sido Lucy Boynton. Y todos han sido obra de su maquilladora Jo Baker que, la noche de los Oscar 2020, compartió también el tratamiento de piel. Utilizó la crema reafirmante a base de granada de una de las firmas favoritas de las celebrities, Weleda, que unifica el tono y estimula la renovación celular.

Compra por 19,77€

La base duradera de Gal Gadot

Sabrina Bedrani fue la encargada de maquillar a Gal Gadot y confió en una marca emblemática y muy asequible: Revlon. La base, como ella misma contó, fue la Colorstay de duración 24 horas de la marca.

Compra por 9,87€

El labial con protección de Zoe Kravitz

Zoe Kravitz brilló en los premios Bafta con un vestido de paillettes dorado y unos pendientes de estilo andaluz a juego con su maquillaje. Lo logró la maquilladora Nina Park, que usó este labial de YSL (marca de la que Kravitz es embajadora) en color coral. Ella lo llevó de noche, pero es perfecto para cualquier momento porque lleva protección solar.

Compra por 25,50€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de febrero de 2020.

