Estos son los ganadores de los Premios ICON de Fragancias Masculinas

Desde nuestro primer número en ICON hemos declarado sin complejos nuestra pasión por el mundo de la perfumería. En este universo se dan cita novedades comerciales, creadores que son artistas, inspiraciones y rasgos de estilo que convierten a las fragancias en aliadas cotidianas para el hombre de hoy. Por eso el pasado 20 de febrero tuvo lugar la primera edición de los Premios ICON de Fragancias Masculinas, una convocatoria en la que la revista masculina de EL PAÍS reunió a personas clave del sector para reconocer los perfumes más emocionantes de 2019.

El maestro de ceremonias, el actor Jorge Suquet, dio la bienvenida a los asistentes a un desayuno en el madrileño Hotel Orfila. Presentó, en primer lugar, a Montserrat Domínguez, subdirectora de EL PAÍS, que aludió en sus palabras a la relevancia social, cultural y económica de un sector clave en España, segundo exportador mundial de perfumes. A continuación fue el turno de Daniel García, director de ICON, que abordó la perspectiva desde la que la redacción ha enfocado el sector de las fragancias desde sus inicios, atendiendo a los relatos, la relevancia sociológica, la personalidad de creadores y embajadores e incluso su contexto histórico. Las mesas del evento, de hecho, estaban numeradas con fechas clave de la historia de la perfumería masculina: desde 1882, fecha de lanzamiento de la legendaria Fougère Royale de Houbigant que inauguró un nuevo género olfativo, hasta los años noventa en que vieron la luz Le Male de Jean Paul Gaultier y otros perfumes icónicos.

Porque el objetivo de la convocatoria, como recordó Jorge Suquet, era premiar el talento, la innovación y la creatividad de la industria del perfume. Y la primera edición de estos premios cumplió su objetivo a través del palmarés, elegido por un jurado formado por Daniel García (ICON), Sofía Ruiz de Velasco (S Moda), Carmen Mañana (El País Semanal), Nono Vázquez (ICON), la periodista Elsa Fernández Santos y el diseñador Juan Avellaneda. Estos son los premiados:

Objeto de Deseo: Carolina Herrera Bad Boy

Daniel García, director de ICON, y Mar Agea, directora de marketing de Puig España, en la entrega del premio Objeto de Deseo para Carolina Herrera Bad Boy. Foto: Gerard Estadella

La primera categoría tiene un nombre enigmático: objeto de deseo. Para muchos hombres, el primer contacto con una fragancia se produce a través de la vista e incluso del tacto: un concepto gráfico inesperado, un packaging atractivo, una tipografía, un frasco o incluso un color. Entre los candidatos había ejercicios brillantes de diseño gráfico y de identidad visual, frascos originales y lecciones magistrales sobre cómo seducir al primer vistazo. Por eso este premio es para una fragancia que ha sabido aprovechar ese impulso y transformarlo en un frasco que es casi una escultura: un relámpago que habla de masculinidad, de fuerza, de energía y de seducción.

Nuevo Clásico: Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver

Daniel García, director de ICON, y Olivier Cheronnet, director general del sur de Europa de Hermès, en la entrega del premio Nuevo Clásico para Terre d'Hermès Eau Intense Vétiver. Foto: Gerard Estadella

Lo clásico es un concepto difícil de acotar. Puede ser lo antiguo, pero también todo aquello capaz de sobrevivir a las modas y a la fiebre del instante. Cada año hay muchos nuevos perfumes, pero solo unos pocos alcanzan la categoría de clásico. Los cuatro que han competido por este título son fragancias equilibradas, que juegan con los códigos de la masculinidad y son lo suficientemente sólidas como para perdurar en el tiempo. La fragancia ganadora es una nueva declinación de una obra maestra de la perfumería reciente, y en ella se unen dos talentos: el de Jean–Claude Ellena, creador del deslumbrante Terre d’Hermès en 2006, y el de Christine Nagel, nueva directora de creación olfativa de la casa francesa Hermès y autora de este Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver.

Perfume Icono: Loewe Esencia Eau de Parfum.

Daniel García, director de ICON, y Lola Sánchez, directora general de Loewe Perfumes España, en la entrega del premio Perfume Icono para Loewe Esencia Eau de Parfum. Foto: Gerard Estadella

Los iconos se reconocen al primer vistazo olfativo, perduran en la memoria y se adaptan a los nuevos tiempos sin inmutarse. Loewe Esencia Eau de Parfum, con sus notas amaderadas e intensas y su aire oriental, es una nueva interpretación de una de las fragancias más queridas por el público español y ahora también global, y por eso nuestro jurado la ha elegido como Perfume Icono.

Nueva masculinidad: Bleu de Chanel Parfum

Daniel García, director de ICON, y Assunta Jiménez-Ontiveros, directora de Relaciones Exteriores de Chanel, en la entrega del premio Nueva Masculinidad para Bleu de Chanel Parfum. Foto: Gerard Estadella

Las reglas cambian y las fragancias también: el hombre de cada momento huele de un modo determinado. La categoría Nueva Masculinidad habla de cómo está transformándose la noción de lo que es un hombre. Hoy, para seguir evolucionando, el hombre tiene que reconciliarse también con su lado femenino. La fragancia ganadora nació en 2010 en el seno de una casa de lujo para quien la cuestión –y el cuestionamiento– del género siempre ha sido una prioridad. Construida por el maestro Jacques Polge y evolucionada posteriormente por su sucesor, Olivier Polge, en versiones de perfume y de agua de perfume, es un monumento a la sensibilidad contemporánea, con notas contrapuestas de flores y especias, resinas y frutas tan complejas como la tarea de ser hombre hoy.

Icono generacional: Paco Rabanne 1 Million

Daniel García, director de ICON, y Raquel Puentes, directora de comunicación de Puig España, en la entrega del Premio Icono Generacional para Paco Rabanne 1 Million. Foto: Gerard Estadella

Cada generación tiene sus propias normas, sus propios símbolos y también sus propios iconos. La juventud que ha emergido durante la última década ha cambiado el modo de divertirse, de relacionarse, de expresar sus prioridades y también, por supuesto, de plasmar todo eso a la hora de comprar una fragancia. Las candidatas de esta categoría han sabido declinar esos códigos, entre lo milennial y lo centennial, para traducir olfativamente el presente. El premio Icono Generacional es para 1 Million de Paco Rabanne, una de las fragancias más influyentes de la última década y un seísmo capaz de cambiar, además, las reglas de la industria.

Más Allá del Género: Gucci Mémoire.

El diseñador Juan Avellaneda y Celia Hernando, Head of PR and Influencer Marketing de Coty Luxury, en la entrega del Premio Más Allá del Género para Gucci Mémoire d'une Odeur. Foto: Gerard Estadella

Más allá del género, el título de esta categoría, es un modo de aludir a una tipología de fragancias que cada generación ha llamado de un modo distinto. Hace medio siglo, las aguas de colonia cumplían esa función. En los noventa llegó el unisex. Y en el siglo XXI, la eclosión de la perfumería de autor demostró que la clave para trascender los géneros no es una identidad descafeinada, sino una personalidad fuerte capaz de seducir a hombres y mujeres. La fragancia ganadora, Gucci Mémoire d’Une Odeur, es el legado olfativo de una firma, Gucci, que bajo la dirección creativa de Alessandro Michele ha aportado soluciones imaginativas e innovadoras al debate del género. Lo hace a través de la camomila romana y el jazmín, una aleación inusual obra del maestro Alberto Morillas que se posiciona en una relevancia más allá del género.

Perfume de Autor: Éditions de Parfums Frédéric Malle Rose & Cuir.

El diseñador Juan Avellaneda y Diego Ruiz Pita, Brand Manager de High-End Fragances de Estée Lauder, en la entrega del premio Perfume de Autor a Rose & Cuir de Éditions de Parfums Frédéric Malle. Foto: Gerard Estadella

Un perfume de autor es un perfume en el que la autoría se percibe de un modo especialmente claro. En esta categoría se han agrupado lanzamientos anticonvencionales que rozan lo artístico, en los que la creatividad puede mandar incluso sobre la perspectiva comercial. La fragancia ganadora es uno de los capítulos más recientes de la aventura iniciada por Frédéric Malle, un hombre apasionado por el arte de la perfumería que decidió iniciar una colección que funcionara como una editorial literaria. En ella han publicado sus mejores creaciones perfumistas de primera línea en pleno ejercicio de su creatividad, y la que ahora nos ocupa es un buen ejemplo de ello: en Rose & Cuir, Jean–Claude Ellena realiza un ejercicio drástico de sensualidad olfativa, llevando dos materias primas aparentemente opuestas al límite de sus posibilidades.

Artista Perfumista: François Demachy (Christian Dior Perfumes)

Sylvie Durcudoy, directora de comunicación de perfumes Christian Dior, y el diseñador Juan Avellaneda, en la entrega del premio Artista Perfumista a François Demachy por su trabajo en Christian Dior. Foto: Gerard Estadella

Detrás de todo un gran perfume hay un gran creador. Y algunos de esos autores son capaces de reiterar sus hazañas durante años, creando clásico tras clásico y superándose a sí mismos en cada nuevo lanzamiento. Las cuatro nominaciones de la categoría Artista Perfumista conforman toda una “liga de los narices extraordinarios”, así que elegir no ha sido tarea fácil para el jurado. En cualquier caso, hay pocos currículos tan deslumbrantes como el de François Demachy, que desde el grupo LVMH y, concretamente, desde la casa de Christian Dior, ha sabido conjugar la influencia enorme de perfumes como Dior Sauvage con la sensibilidad poética de sus colecciones exclusivas, especialmente Maison Christian Dior. Para ser perfumista hace falta ser músico, artesano, alquimista y poeta a la vez. Y François Demachy es todo esto y mucho más.

Eterno Masculino: L’Homme Yves Saint Laurent

Vanessa Fernández, directora de formación de Yves Saint Laurent Beauté, y el diseñador Juan Avellaneda en la entrega del premio Eterno Masculino para L'Homme de Yves Saint Laurent. Foto: Gerard Estadella

La masculinidad se transforma. Pero, en perfumería, toda evolución supone reconocer el trayecto caminado y honrar al pasado. El Eterno Masculino es ese género, basado en las notas amaderadas y verdes, en las resinas y en la calidez, que sigue sin pasar de moda y dándonos estupendas sorpresas. Por eso el ganador de esta categoría es L’Homme de Yves Saint Laurent, una fragancia y una familia que ha logrado convertirse en un estándar en la industria y en reivindicar que la masculinidad olfativa puede ser intensa y contemporánea a la vez.

Familia de Fragancias: Issey Miyake L`Eau d`Issey pour Homme.

Marta Díaz, directora de comunicación de Shiseido, y el diseñador Juan Avellaneda, en la entrega del premio Familia de Fragancias para L'Eau d'Issey Pour Homme de Issey Miyake. Foto: Gerard Estadella

No es fácil construir una colección de fragancias, del mismo modo que no es fácil sostener un éxito a lo largo del tiempo sin desfallecer. La familia ganadora de esta categoría, L’Eau d’Issey Pour Homme de Issey Miyake, ha sabido prolongar y evolucionar el impulso inicial, basado en las sorprendentes notas acuáticas formuladas en 1994 por el gran Jacques Cavallier. Lo ha hecho desde la estética deportiva, desde la frescura y, el año pasado, desde esa oda a la madera contenida en Wood And Wood, su última variación. Todas ellas conservan la esencia del original. Y también la fidelidad de su público.

Embajador: Pacollection de Paco Rabanne

Mar Agea, directora de marketing de Puig España, y Carlos Primo, jefe de redacción de moda y belleza de ICON, en la entrega del premio Embajador a Pacollection de Paco Rabanne. Foto: Gerard Estadella

Los embajadores son la cara de una fragancia, la primera imagen que el público asocia con ella y, además de un reclamo, una síntesis de los valores, la estética y la ética de la firma que los comunica. Por eso son tan importantes para la industria, y por eso siempre han tenido un papel destacado en ICON. En esta ocasión, el jurado premia la innovación de pensar que una fragancia puede tener no un embajador, sino varios que reflejen la pluralidad de identidades de la juventud de hoy. Así que el premio Embajador es para el bailarín Alton Mason, la cantante Kelela, el DJ Bbambounou, el skater Evan Mock y las modelos Hyunji Shin y Dree Hemingway, los seis embajadores de Pacollection de Paco Rabanne, una síntesis de los valores juveniles que están cambiando el mundo.

Relato: Montblanc Explorer

Teresa Calleja, directora de marketing de Farlabo, y Carlos Primo, jefe de redacción de moda y belleza de ICON, en la entrega del premio Relato a Montblanc Explorer. Foto: Gerard Estadella

El relato, o el storytelling, es la capacidad de contar una historia a través de un producto. Los perfumes, aunque son creaciones olfativas, hablan de personajes, anécdotas, recuerdos, sueños e incluso opiniones. El premio al relato valora este año la capacidad de evocación de la casa Montblanc, una leyenda del lujo masculino y utilitario, para asociarse a la idea del viaje, de la aventura, de la sostenibilidad y del encuentro con la naturaleza a través de Montblanc Explorer.

ADN de Moda: Giorgio Armani Perfumes

Olivia Manjón, directora general de perfumes de L'Oréal Perfumes y Carlos Primo, jefe de redacción de moda y belleza de ICON, en la entrega del premio ADN de Moda a Giorgio Armani Perfumes. Foto: Gerard Estadella

La relación entre la industria textil y la del perfume se remonta casi a sus orígenes, desde que Poiret y Coco Chanel decidieron empezar a manufacturar sus propios perfumes para ofrecer un acompañamiento olfativo a sus increíbles creaciones de alta costura. El premio ADN de moda es este año para Giorgio Armani, todo un monumento de la elegancia contemporánea. La sobriedad, el lujo contenido, la universalidad y el contacto con la naturaleza son constantes en sus colecciones de moda de este diseñador milanés que cambió nuestra forma de vestir, y también en fragancias como Armani, Acqua di Giò y Armani Code, que traducen su universo y lo hacen accesible para millones de personas.

Premio Especial Lanzamiento para K by Dolce & Gabbana.

Sonsoles Blanco-Hortiguera, directora de fragancias de Shiseido, y Carlos Primo, jefe de redacción de moda y belleza de ICON, en la entrega del Premio Especial Lanzamiento a K by Dolce & Gabbana. Foto: Gerard Estadella

Este premio, concedido por la redacción, reconoce la audacia de crear un universo desde los cimientos, todo un atrevimiento en un momento en que el mercado ya cuenta con títulos muy consolidados. K by Dolce & Gabbana es una novedad absoluta. Su embajador, el influencer y empresario Mariano di Vaio, es un nativo digital que maneja nuevos códigos de comunicación. Su fragancia es un retrato robot de la juventud de hoy y sus notas, una evocación del paisaje toscano, buscan modos distintos de afrontar la masculinidad desde la honradez.

Premio de Honor de la Redacción: Sisley Eau de Campagne.

Álvaro Artiach, director general de Sisley, y Carlos Primo, jefe de redacción de moda y belleza de ICON, en la entrega del Premio Especial de la Redacción a Sisley Eau de Campagne. Foto: Gerard Estadella

El premio de honor de la redacción es todo un ejercicio de memoria emocional y olfativa: Eau de Campagne de Sisley es un prodigio formulado por Jean Claude Ellena en una fecha que se antoja remota, 1976, y que ha llegado hasta nuestros días con la vigencia de las obras maestras. En origen era una evocación del olor de la hierba recién cortada en el jardín de la familia fundadora de Sisley, pero Ellena supo interpretar las notas verdes y herbáceas de un modo insólito. El resultado es Unisex sin pretenderlo, perfume nicho antes del nicho y fragancia de autor en una época en que a los perfumistas ni siquiera se los invitaba a las presentaciones de sus creaciones. En resumen, toda una leyenda de la perfumería de los setenta y un ejercicio de continuidad inteligente.

