10 cremas 'low-cost' para usar a partir de los 40 (y que parezca que tienes 35)

Desde que comenzamos a tratar la piel en la adolescencia, nunca paramos. Debemos ponernos más manos a la obra que nunca cuando llegan los 25 -porque más vale prevenir que curar-, pero lo cierto es que hasta que no llegamos a la treintena no nos ponemos serias en lo que a cuidado de la piel se refiere. A veces ni eso. Por eso la de los 40 (que ahora son los nuevos 30) es la década en la que más nos preocupa crear nuestra rutina facial y hacernos con nuestras cremas de cabecera.

La realidad es que, si hemos llevado un estilo de vida saludable a lo largo de los años, los signos de envejecimiento no se notarán tanto cuando lleguemos a esta edad. Sin embargo, hay problemas cutáneos que a los 40 ya nos preocupan: arrugas, manchas, deshidratación, flacidez y falta de luminosidad, por encima de otros. La buena noticia es que la cosmética es nuestra mejor aliada para combatir estos factores y el cuidado diario el mejor truco. Y aún hay más: “Los principales activos antiedad con eficacia demostrada científicamente son muy baratos, por lo que el precio normalmente responde a otros factores de mercado y no a su eficacia”, confirma la Academia Española de Dermatología. Así que ya no tienes excusa: he aquí 10 cremas que puedes comprar en Amazon y que van a conquistar tu neceser en 3,2,1…

Cremas de día

Cuando la aparición de arrugas y la necesidad de hidratar la piel ya están asumidas, la falta de luminosidad para salir cada día radiantes a la calle es lo que más preocupa a las mujeres pasados los 40. ¿La mejor solución? La Vitamina C, que rejuvenece el rostro en unos instantes, y siempre (pero siempre, siempre) protección solar.

Revitalift Laser SPF 20 de L'Oréal Paris

Una crema de día especial con triple acción antiedad: corrige arrugas, retexturiza la piel y remodela los contornos del rostro. Lo logra gracias al Pro-Xylane, una molécula desarrollada por la marca que actúa muy similar al ácido hialurónico y que se encuentra en una concentración del 3% en este producto.

Total Effects 7en1 SPF 15 de Olay

Uno de los cosméticos más reconocidos en el sector antiedad. Combate los 7 signos del envejecimiento partiendo de un proceso de exfoliación que regenera la piel y contiene un 400% más de complejo multivitamínico antioxidante con B3, E y C.

Q10 Power SPF 30 de Nivea

Coenzima Q10 y creatina son los ingredientes estrella de la línea de formulaciones antiedad de Nivea. Proporcionan hidratación 24 horas, estimulan la producción de colágeno y, por supuesto, protegen del sol.

Hydra Rich Solution SPF 15 de Bella Aurora

Hidratación intensa y duradera 24 horas gracias a una combinación de activos antioxidantes que combaten los radicales libres, estimulan las defensas de la piel y previenen la aparición de manchas, rojeces e inflamaciones.

Ceramide Lift&Firm SPF 30 de Elizabeth Arden

Formulada a base de ceramidas intensamente hidratantes, esta crema de Elizabeth Arden restaura la juventud de la piel y disminuye la apariencia de arrugas y líneas de expresión que comienzan a despuntar.

Cremas de noche

Para tratar el resto de problemas de manera profunda, el ácido hialurónico es vital -para hidratar y reducir flacidez y manchas-, pero hay que añadir activos que ayuden a la piel a mantenerse joven. ¿La mejor solución? El icónico retinol, que regenera y reafirma, estimula la creación de colágeno y trabaja mientras dormimos.

Advanced Retinol Moisturizer de Kleem Organics

Más de 3.300 valoraciones de usuarios garantizan el poder corrector y anti-imperfecciones de esta crema facial. Enriquecida con ácido hialurónico, vitamina E, té verde y aceite de jojoba, contiene un 2,5% de retinol para reducir la pérdida de firmeza y luminosidad de la piel. Un plus: su packaging, que permite dosificarla de forma sencilla sin que la suciedad penetre en el tarro.

Crema facial anti aging de Florence

La ganadora de 2020 es la versión crema del sérum que lo fue el año pasado y se convirtió en éxito de ventas. Es de formulación vegana y contiene ácido hialurónico, aceite de jojoba, vitamina E y retinol: una combinación que estimula la producción natural de colágeno y rejuvenece la piel.

Revitalift LaserX3 de L'Oréal Paris

La edición noche de la propuesta de L'Oréal está formulada a base de centella asiática y produce un efecto mascarilla fina y no grasa súper hidratante, ideal para aplicar durante la noche y reconstruir la función barrera de la piel.

Crema de ácido hialurónico de Satin Naturel

Otra de las marcas favoritas de los usuarios de Amazon -esta fue la ganadora en 2019- es Satin Naturel. Es bio y contiene ácido hialurónico puro, además de aloe vera y vitamina E. Un trío infalible contra los signos del evejecimiento.

Retinol Moisturizer de Mother Nature Cosmetics

De nuevo la combinación ganadora para combatir el envejecimiento prematuro de la piel-aceite de jojoba, vitamina E y retinol-, pero esta vez también con aceite de argán, que proporciona una textura aterciopelada, una delicada fragancia e hidratación a largo plazo.

