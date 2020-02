12

Galway, Irlanda, 1988.

Las más chulas del barrio

En 1989, Spike Lee estrenó Do the Right Thing (Haz lo que debas), un peliculón sobre la vida en un barrio negro de Nueva York con una magnífica galería de personajes entre los que se encontraba Radio Raheem, un rapero que se paseaba por la calle con un mastodóntico radiocasete. Entre otras cosas, la cinta trataba sobre cómo el espacio público puede ser un lugar para mostrar carácter, para decir aquí estoy yo cuando yo soy injustamente ignorado: por ser negro, por pobre, por escuchar una música popular; por tantas razones, como el ser mujer (y niña) en Galway, Irlanda, en 1988. Un año antes de que conociésemos a Radio Raheem ya estaban ellas (estas dos niñas anónimas; fotografía de Harry Gruyaert, actualmente en la galería Howard Greenberg de Nueva York) anunciando “aquí estoy yo” con su radiocasete, sus viseras, sus ñoños vestidos, su cara de sobresalto una y su pose de dominio la otra, ambas libres y al sol diciéndonos, también, haz lo que debas, no lo que esperen los demás de ti. —EPS