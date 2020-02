11 prendas infalibles de la nueva colección de Zara para hombre que cuestan menos de 80 euros

Aunque aún arrecie el frío en buena parte de España, los días se van haciendo más largos y la temperatura mejora semana a semana. En menos de un periquete llegará la primavera y, con ella, las ganas de estrenar guardarropa. En la firma española se han anticipado al cambio de estación y sus tiendas ya exhiben su nueva colección. Nosotros la hemos inspeccionado a fondo para detectar un conjunto de prendas que declinan las tendencias de la temporada en clave utilitaria y accesible. Es decir, ropa contemporánea, fácil de llevar y, sobre todo, fácil de comprar. Esta es nuestra selección.

El pantalón con pinzas menos rígido del mundo (39,95 euros)

Pantalón con pinzas y deportivas blancas o, como aquella película de Gwyneth Paltrow: 'Dos vidas en un instante'. Foto: Zara

Las pinzas, en el pantalón, tienen una fama injusta. Muchos las consideran simplemente un elemento formal de difícil mantenimiento, pero lo cierto es que repasar los pliegues con la plancha de vez en cuando no es para tanto en un diseño tan eficaz como este. Para empezar, porque estos no son clásicos del todo, sino anchos, holgados y, por tanto, comodísimos. Están desestructurados, así que se pueden llevar con zapatos de cordones o mocasines, pero el estilismo de Zara nos da una pista: son tan voluminosos y relajados que quedan perfectos con zapatillas blancas. Y se pueden combinar con americana cruzada, como en la imagen, pero también con un jersey o sudadera sencillos.

Un jersey con nombre de película de suspense (25,95 euros)

La clave de este jersey está en el cuello que le da nombre. Foto: Zara

Entre los muchos objetivos de Alfred Hitchcock probablemente no estuviera el de dejar huella en la moda. Sin embargo, los nombres con que se conocen dos prendas de punto permiten adivinar lo relevantes que fueron sus películas para el público de la época. En España, el cárdigan empezó a llamarse "rebeca" en honor de la que lucía el fantasma que atormentaba a Joan Fontaine en Rebeca (1940). Y el cuello perkins empezó a llamarse así después de que lo popularizara Anthony Perkins en su inolvidable papel en Psicosis (1960). Este jersey en color celeste lo adopta. Es algo más ancho que el cuello redondo convencional, pero no tanto como un cuello alto o un cuello vuelto. ¿La mayor ventaja? Favorece porque ayuda a estructurar la parte superior de los hombros y genera la sensación óptica de un cuello más esbelto.

Unas botas 'chelsea' con un giro de guion (49,95 euros)

¿Estas son tus primeras botas 'chelsea? Estas son tus primeras botas 'chelsea'. Foto: Zara

Puede que esta primavera sea el momento para hacerte por fin con unas botas tipo Chelsea. Así se llama a este tipo de botín de estructura sencilla y sin cordones que cuenta con bandas elásticas laterales para ponérselos y quitárselos con facilidad. Estas de Zara tienen varios elementos a su favor, como el color negro (pega con todo), la suela engomada con ranuras para mejor fijación y, sobre todo, un detalle de diseño con mayúsculas: la costura de la caña, que forma un pico sobre el empeine.

Una camisa para ir a la bolera y a cualquier otro sitio (25,95 euros)

El estampado geométrico de esta camisa recuerda a ese momento en que el 'art déco' se fue de fiesta con el cubismo. Foto: Zara

El cuello bowling, como su nombre indica, procede de las camisas para jugar a los bolos. Es un cuello camisero abierto, que no se abotona hasta la garganta y que resulta perfecto en tejidos ligeros con movimiento, que dejen al cuerpo respirar con libertad. Esta camisa está hecha en viscosa y cuenta con un estampado geométrico que subraya el idilio de la moda de la temporada con el arte de vanguardia, porque tiene algo de constructivista. Prueba a llevarla por dentro del pantalón, ligeramente ahuecada como en la imagen, o también por fuera, porque tiene corte recto y admite perfectamente esa fórmula, incluso con una camiseta debajo.

La gabardina de 2020 (79,95 euros)

La capucha de esta gabardina estampada es desmontable. Foto: Zara

Este tipo de estampado a cuadros es una de las tendencias innegables de esta temporada. Recuerda a los esquemas cromáticos de los paños lungui, un tipo de tejidos de algodón que se confeccionan artesanalmente en India, pero aquí se aplica a la prenda de entretiempo por excelencia, la gabardina. El patrón de esta de Zara es similar al de la clásica Mac, con cuello camisero, e incorpora una capucha (eso sí, desmontable) para hacer frente a las tormentas traicioneras del cambio de estación. A primera vista puede parecer un diseño atrevido, pero prueba a llevarla con ropa oscura debajo y deportivas contundentes y reza para que el entretiempo dure eternamente, porque acabas de encontrar el look de 2020 que recordarás con nostalgia en 2030.

Un jersey con textura propia (39,95 euros)

Como es de algodón, este jersey puede llevarse directamente sobre la piel. Foto: Zara

Si en tu mente el jersey siempre es de lana o de materiales sintéticos, tejido de manera densa y uniforme, es hora de ampliar horizontes. Este, por ejemplo, es de algodón y de punto ligero, lleno de aire, que recuerda a una red o, si nos ponemos historicistas, incluso a una cota de malla. Curiosamente, a pesar de estas referencias artesanales, es un tipo de trama relativamente compleja de fabricar industrialmente, y ahora llega a Zara en este modelo con cuello de polo abierto en una mezcla de tonos blancos, grises y negros. Algodón high tech para el día a día y para llevar, incluso, prescindiendo de la camiseta interior.

El pretexto para probar suerte con la chaqueta cruzada (79,95 euros)

Esta imagen contiene una pista: la chaqueta cruzada también queda muy bien sin abrochar. Foto: Zara

Lo ha demostrado reiteradamente Timothée Chalamet o, en nuestro país, Eduardo Casanova: sin una chaqueta cruzada, en 2020, no somos nadie. Ni en la alfombra roja, ni en la vida urbana en general. La prenda aparentemente más formal del vestuario clásico masculino regresa esta temporada con formas suaves y cortes holgados que le quitan rigidez y no te harán parecer el heredero de una country house el día de su cumpleaños. Esta de Zara, además, lo hace en un tono malva suave que es toda una declaración de intenciones, porque no es habitual, sino deportivo y contemporáneo. Una chaqueta de doble botonadura diseñada para llevarse con la alegría de un cortavientos.

Un jersey que parece grande pero queda perfecto (45,95 euros)

El amplio cuello de pico de este jersey recuerda a los de la NBA. Foto: Zara

El corte oversize (o, en román paladín, grande a secas) a menudo implica simplemente hacer los patrones más amplios, pero las colecciones de este año han popularizado este tipo de cuellos en pico escalados para parecer exageradamente desproporcionados. Este jersey, en tonos verdes, pardos y azulados, es todo un ejercicio de estética retro gracias a su motivo de rayas horizontales, pero se vuelve contemporáneo por el corte, de hombro bajo y silueta recta con grandes ribetes de canalé. Triunfa en las pasarelas y es muy fácil de integrar en el día a día, porque queda perfecto con o sin camisa debajo.

Una camisa para viajar a cualquier sitio sin cambiar de ídem (25,95 euros)

A primera vista, nada parece indicar que esta camisa sea un prodigio tecnológico. Sin embargo lo es, y ahí está la gracia. Foto: Zara

Uno de los últimos avances que ha traído la tecnología textil son las prendas de sastrería y camisería pensadas para viajar, es decir, elaboradas con materiales que no se arrugan y que se mantienen perfectos a pesar del sudor, las horas sentado en el avión o los cambios de temperatura. Esta camisa es un ejemplo de manual de esta categoría, porque hace la función de una camisa de vestir –su cuello es apto para llevar corbata– pero con un tejido elástico, fácil de limpiar, que transpira y elimina el olor de la sudoración. Alta tecnología con aspecto clásico para amanecer en Barcelona, comer en Londres y cenar en Viena sin una sola arruga. Eso sí, meta un antiojeras y un spray de perfume en el neceser, porque la camisa solo cubre el torso.

Una sudadera responsable pero no aburrida (29,95 euros)

Lo interesante de esta sudadera son sus costuras, pero también su algodón orgánico. Foto: Zara

De acuerdo, una sudadera de algodón gris azulado parece a primera vista la prenda más básica y simple del mundo. Pero este modelo de Zara le añade complejidad gracias a un par de gestos muy interesantes. Uno son los cortes y las costuras que dividen horizontalmente el cuerpo y las mangas, generando un aspecto deportivo y técnico. Y el otro, aunque no se aprecia a simple vista, es el algodón orgánico con que está confeccionada, ya que forma parte de la iniciativa Join Life bajo la que la marca de Inditex agrupa sus inciaitivas sostenibles. En este caso pertenece al programa Care for Fiber, que fomenta la biodiversidad con métodos como la rotación de cultivos o la utilización de fertilizantes naturales.

El estampado floral para reconciliarse con las flores, y con la manga corta (25,95 euros)

Esta camisa es un buen motivo para empezar a reivindicar la manga corta. Foto: Zara

Como ya defendió una nutrida selección de expertos en un artículo publicado en ICON, no hay por qué tenerle miedo ni rechazo sin más a la prenda más veraniega del mundo. Eso sí, la camisa de manga corta debe cumplir algunos requisitos, como un estampado rotundo, llamativo y con personalidad propia. Esta tiene motivos florales que remiten a las camisas hawaianas, y se hace eco de una de las tendencias clave de la temporada: abrazar el estampado sin complejos cromáticos ni iconográficos. Mención especial para sus tonos degradados, inspirados en las estampas japonesas.

