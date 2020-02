Joaquin Phoenix y Rooney Mara, de cena vegana después de los Oscar

Tras ganar el Oscar a Mejor actor por su interpretación en Joker, Joaquin Phoenix y Rooney Mara decidieron comprar unas hamburguesas veganas en uno de los locales de la cadena Monty's Good Burger en Los Ángeles (California, Estados Unidos). El momento de poco glamur, pero lleno de naturalidad, lo inmortalizó Greg Williams, fotógrafo especializado en retratar a los famosos y que en su cuenta de Instagram ha ido dejando algunas instantáneas que tomó durante la noche del cine.

En la imagen en la que aparecen Phoenix y Mara, se ve a los actores sentados en unas escaleras mientras cenan. Entre ambos se encuentra la estatuilla que momentos antes había recogido Phoenix en el escenario del Dolby Theatre. Pero uno de los aspectos de la fotografía que más ha llamado la atención ha sido que la actriz se quitó los tacones que combinó con su vestido de encaje de Alexander McQueen por unas converses negras.

La imagen desprende sencillez y muestra la complicidad que existe entre la pareja, habituada a ser muy discreta sobre su relación pero que ha copado titulares durante los últimos meses tras el éxito de Joker. Se conocieron en el rodaje de Her, de 2013, pero no entablaron una relación hasta tres años después, durante el rodaje de María Magdalena. Fue en ese momento cuando se enamoraron "locamente", según han contado. Sin embargo intentaron mantenerlo en secreto hasta que fueron descubiertos fumando un cigarrillo en el balcón de un hotel en Matera (Italia). No fue hasta el Festival de Cannes, el 28 de mayo de 2017, cuando hicieron la primera aparición pública.

Ambos comparten el mismo estilo de vida. "No les gusta salir", dijo una fuente al periódico Daily Mail. "Están en su propia burbuja ". Ambos actores ven diez horas de la serie documental The Staircase, reciben clases de kárate y comen vegano. Respecto a este tipo de alimentación, Phoenix no ha dudado en hablar de ello durante los diferentes premios a los que ha asistido desde que se estrenó Joker. En su discurso de ganador en los Oscar, el intérprete hizo gala de su activismo con ejemplos muy claros: "Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y robar a su bebé, a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Luego tomamos la leche que está destinada a su ternero y la ponemos en nuestro café y nuestros cereales". E invitó a implementar cambios "que sean beneficiosos para todos los seres y el medio ambiente".

Joaquin Phoenix gana el Oscar a Mejor actor por 'Joker'.

Justo después de ganar el premio SAG, el pasado mes de enero, Phoenix acudió trajeado a un matadero junto a otros activistas para dar de beber a los animales. Ya en la misma gala quiso advertir a todos los presentes de que "desear lo mejor a Australia", afectada por los incendios, "está muy bien pero no sirve de nada". Unos días antes, el actor fue arrestado en las escaleras del Congreso de Estados Unidos, acusado de manifestarse sin autorización, durante una de las concentraciones semanales por el clima organizadas por la intérprete Jane Fonda en Washington, los conocidos como Fire Drill Fridays (Viernes de Simulacro de Incendio).

Mara también esta implicada en este tipo de causas. El pasado mes de diciembre, se unió a la organización internacional Igualdad Animal en una investigación encubierta realizada en dos granjas industriales. El vídeo, narrado por la propia actriz, muestra la situación de cerdos y pollos criados para la producción de carne. La investigación, llamada With My Own Eyes (Con mis propios ojos, en inglés), anima a los espectadores a conocer la realidad de miles de millones de animales y pide romper la dependencia de los productos animales.