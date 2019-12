La actriz Rooney Mara viaja al interior de una ganadería industrial

La actriz y activista por los derechos de los animales, Rooney Mara, se ha unido a la organización internacional Igualdad Animal en una investigación encubierta realizada en dos granjas industriales. El video, narrado por Mara, muestra la situación de cerdos y pollos criados para la producción de carne. La investigación, llamada With My Own Eyes (Con mis propios ojos), anima a los espectadores a conocer la realidad de miles de millones de animales y pide romper la dependencia de los productos animales.



"Nada te prepara para mirar a los ojos a una cerda que está siendo utilizada para criar y que pasa su vida entera en una jaula", destaca Rooney Mara. "No dejaba de pensar en mi hermana que acaba de tener un bebé, y en lo hermoso que es ese deseo instintivo de nutrir y proteger a tu hijo. No puedo imaginar lo horrible que debe ser estar literalmente atrapada aplastando a tus propios bebés y no ser capaz de hacer nada". La investigación recoge escenas dentro de una granja que alberga a más de 3.000 cerdos confinados y en otra en la que están hacinados más de 50.000 pollos.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, nueve mil millones de pollos y 121 millones de cerdos son sacrificados cada año por su carne en el país. El 90% de estos animales son criados en granjas industriales. En España en 2018 fueron sacrificados 699 millones de pollos y 52 millones de cerdos.