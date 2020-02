San Valentín 2020: los mejores regalos para tu pareja

La celebración de San Valentín ya está a la vuelta de la esquina, así que, si tú y tu pareja sois de los que disfrutan festejando el día de los enamorados con un intercambio de regalos, es hora de ponerse manos a la obra.

Para ayudarte a acertar con el regalo perfecto, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 15 artículos con los que tratar de agradar en estas fechas. Los hay para todos los gustos: gadgets, prendas de ropa, calzado, productos de bienestar y aseo personal o juguetes sexuales para disfrutar solos y en compañía. Todos los regalos están disponibles para comprar online a través de eBay, Amazon y Quedeflores y podrás recibirlos antes del 14 de febrero.

Dispositivos electrónicos

Auriculares inalámbricos HOMSCAM

Este modelo true wireless (completamente inalámbrico) es el mejor valorado en Amazon por los usuarios de la plataforma. El QCY T1 cuenta a día de hoy con más de 6.000 opiniones de compradores y una valoración media de 4,4 estrellas sobre cinco, la más alta para unos auriculares sin cables en esta página web. Su diseño ha sido pensado para aportar un ajuste cómodo dentro de los oídos y disponen de una batería que asegura un autonomía total de hasta 15 horas. Para enlazarse con la fuente de sonido, como puede ser un móvil o un portátil, los QCY T1 utilizan la tecnología Bluetooth 5.0.

Compra por 29,99€ en Amazon

Lector Kindel de libros electrónicos con luz integrada

Un regalo idóneo para los amantes de la lectura con la ventaja de que este modelo del lector de Amazon incorpora luz frontal a su pantalla táctil capacitiva: es capaz de mostrar textos muy nítidos y sin reflejos, aunque leamos a pleno sol. Se trata de un modelo ligero (174 gramos), con conectividad wifi, ofrece acceso a la tienda Kindle y al servicio Kindle Unlimited (una suscripción mensual para tener acceso a más de un millón de libros gratis). Se puede adquirir por el mismo precio en color blanco o negro.

Compra por 89,99€ en Amazon

Altavoz inteligente EchoDot

Con el Echo Dot de Amazon, equipado con el asistente de voz inteligente Alexa, es posible reproducir nuestra música favorita al instante desde los servicios de Amazon Music, Spotify o TuneIn. También se puede sincronizar con el televisor para reproducir el sonido de series o películas, consultar con Alexa la previsión del tiempo, las noticias, o controlar otros dispositivos de hogar compatibles. Este modelo tiene un diseño con acabado en tela disponible en cuatro colores: antracita, gris claro, gris oscuro y malva.

Compra por 59,99€ en Amazon

Amazon Fire Stick con Alexa

Un dispositivo que permite, mediante el asistente virtual de Amazon (Alexa), acceder a los contenidos de Netflix, Dazn, Spotify o YouTube, además de controlar, por ejemplo, las luces de casa simplemente con la voz. También ofrece la posibilidad de almacenar apps y juegos, o llevar contigo la televisión a cualquier lugar que disponga de una conexión wifi. Reproduce en calidad UHD 4K hasta 60 frames por segundo y dispone de las tecnologías HDR10, HLG y HDR10+ para conseguir una imagen nítida y realista.

Compra por 39,99€ en Amazon

Pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 4

Esta pulsera incorpora una buena variedad de funciones, como registro de la actividad diaria, del sueño, de la actividad deportiva o pulsómetro. Permite hasta 20 días de autonomía en una sóla carga, es resistente al agua hasta en 50 metros de profundidad y dispone de una opción para consultar los mensajes o llamadas que llegan al móvil. La pantalla OLED tiene capacidad táctil y se enciende al levantar la muñeca para consultar la información.

Compra por 31,74€ en Amazon

Ropa y complementos

Chaqueta de plumas larga Jack & Jones

Una prenda muy versátil e ideal para los meses más fríos del invierno que se puede adquirir en colores como azul marino, beige, negro o verde y en tallas que van desde la XS a la XXL. Está equipada con una capucha con piel piel sintética extraíble, bolsillos en la zona de la cadera y el pecho, cordón interior en la cintura y un cierre frontal con cremallera oculta. La prenda incluye por dentro un forro acolchado para garantizar un mejor aislamiento térmico.

Compra por 39,99€ en eBay

Reloj Casio retro plateado

Una propuesta unisex que gustará a los amantes de los artículos vintage, ya que se trata de un clásico de la firma Casio. Es un reloj digital, elaborado en acero inoxidable, que dispone de alarma, calendario perpetuo, cronógrafo, luz y es resistente al agua. Es una buena ocasión para adquirirlo, además, porque ahora cuenta con un 28% de descuento respecto a su precio habitual.

Compra por 17,99€ en eBay

Zapatillas para hombre New Balance



Unas deportivas pensadas inicialmente para correr que se pueden adaptar también a los looks de calle sin renunciar al estilo y la comodidad. Se cierran con cordones y en la parte exterior llevan un revestimiento sintético y de cuero además del logo característico de la marca New Balance. Se pueden adquirir en distintos colores como azul marino, gris, negro o granate. Los números disponibles van desde el 36 al 46,5 aunque varían en función del tono elegido.

Compra desde 30,19€ en Amazon

Cadena con colgante Swarovski

Un sencillo y elegante collar con colgante de corazón diseñado por la prestigiosa marca de joyas Swarovski, que dispone de dos años de garantía. La cadena, tipo cordón, tiene un acabado plateado y una longitud de 60 centímetros. El corazón está fabricado en cristal y mide 28 milímetros. Se cierra con un mosquetón equipado con una pequeña cadenita auxiliar.

Compra por 19,90€ en eBay

Ramo de flores rojas de temporada

Un ramo de flores bonitas es un clásico que no puede faltar en cualquier celebración y con el que, sin duda, acertaremos cuando no sabemos qué regalar. En la tienda online ¡Qué de Flores! disponen de este ramo de su Classic collection, en tonos rojos, y elaborado con flores frescas de temporada. Los gastos de envío son gratis en la península y, advierten, el jarrón no se incluye en el precio.

Compra por 39,90€ en Quedeflores

Juguetes sexuales y cuidado personal

Estimulador de clítoris Satisfyer Pro 2

Uno de los artículos estrella del año 2019 no podía faltar en esta selección de regalos para San Valentín. Este estimulador promete orgasmos múltiples y aumentar el placer femenino a través de ondas expansivas y pulsaciones en el clítoris. Este modelo en concreto es resistente al agua, está fabricado en silicona antialergénica, dispone de una batería integrada que se carga con un cable USB, cuenta con 11 niveles de intensidad y es silencioso.

Compra por 32,97€ en Amazon

Vibrador con control remoto Monie

Otra opción, en la misma línea, es este vibrador que puede controlarse en remoto con el móvil a través del bluetooth. Es compatible con móviles Iphone y Android aunque requiere descargarse previamente un app. Es un juguete sexual que se puede disfrutar en pareja y que dispone de 10 tipos distintos de vibración. Está fabricado en silicona, cuenta con un diseño ergonómico y compacto, se puede sumergir en el agua y se recarga a través de un cable USB. Por cada dos horas de carga la autonomía es de otra dos horas y se puede limpiar con agua y jabón neutro.

Compra por 25,99€ en eBay

Cepillo de dientes eléctrico

Un buen cepillo de dientes eléctrico puede ser un regalo funcional y útil con el que agradar a nuestra pareja. Este modelo, por ejemplo, dispone de 5 modos de uso que se adaptan a las distintas condiciones de dientes y encías. Ofrece una limpieza a fondo, tres cabezales reemplazables, y un temporizador inteligente de dos minutos. Se recarga con un cable USB y tras cuatro horas de carga permite una autonomía mínima de 30 días. Resulta muy ligero para poder llevarlo de viaje.

Compra por 22,99€ en Amazon

Limpiador facial y masajeador de silicona

Un regalo muy a tener en cuenta para facilitar las rutinas diarias de limpieza es este limpiador de la firma NMAY fabricado en silicona orgánica, resistente al agua y con función masajeadora. A través de sus pequeña cerdas permite realizar una limpieza muy en profundidad, reduciendo el tamaño de poro. Está equipado con 15 modos de vibración de velocidad diferentes que aumentan la circulación de la sangre en las zonas propensas a las arrugas, aumentando la producción de colágeno y elastina necesaria para lograr mayor firmeza y elasticidad de la piel. Se puede adquirir en varios colores, aunque el tono rosa claro tiene un precio ligeramente superior.

Compra por 27,99€ en Amazon

Afeitadora eléctrica Hatteker

Este producto dispone de más de 2.700 valoraciones en Amazon y los usuarios que lo han probado la han valorado con una nota media de 4,3 estrellas sobre un total de 5. Se trata de una recortadora de pelo multifunción que incluye 5 accesorios para lograr distintos acabados, entre ellos, recortar la barba, los pelos de la nariz o el cabello de la cabeza y del cuerpo. Incorpora una pantalla LED en la que se muestra el estado de la batería, se puede sumergir completamente en agua, y se carga a través de un cable USB: por cada 90 minutos de carga podemos asegurarnos una autonomía de 60 minutos.

Compra por 38,99€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de febrero de 2020.

