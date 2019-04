El mejor regalo para el Día del Libro: ‘eReaders’ con luz y económicos

Nuestra experta ha elegido el Kobo Clara HD como el mejor eReader barato y con iluminación debido a que cuenta con una pantalla que permite leer muy nítido y ofrece buenas opciones de lectura, por lo que ha recibido la mejor valoración media (9) de los 5 modelos analizados.

Un 17,7% de los lectores españoles suele leer en formato digital, según el informe El sector del libro en España elaborado por el Observatorio de la Lectura y el Libro. Aunque esta tarea se puede hacer desde cualquier dispositivo, lo más recomendable al hacerlo de forma habitual es utilizar un lector de libros electrónico: en lugar de integrar una pantalla LCD/OLED como las de smartphones, tabletas u ordenadores, cuenta con tecnología eInk o de tinta electrónica. Gracias a ella, su pantalla refleja la luz del mismo modo que el papel, con lo que es capaz de emular las sensaciones que se producen al estar frente a un libro tradicional. Eso hace que se pueda leer a la perfección a plena luz del día y no se canse la vista.

Pero, como ocurre con el papel, se hace difícil leer en entornos oscuros. O, por lo menos, es así si no se cuenta con un modelo como los participantes en esta comparativa, que integran sistemas de iluminación adicionales. ¿Su peculiaridad? Las luces no se dirigen hacia los ojos, haciendo que no se canse la vista.

Nuestra selección: los 5 mejores



Un rápido vistazo a las principales tiendas online nos hacen ver que no hay demasiadas firmas que cuenten con este producto en su catálogo. Finalmente, hemos optado por seleccionar los modelos con esta característica con un precio más ajustado; de hecho, todos rondan los 100 euros.

En esta selección se encuentran modelos como BQ Cervantes 4 (8,25), Energy Reader Pro 4 (8), el nuevo Kindle (8,75), Kobo Clara HD (9) y SPC Dickens Light (7,75). Además de las características antes mencionadas, todo tienen en común una pantalla de 6 pulgadas y una amplia autonomía que se puede medir en semanas.

Tomando estas ideas como base, se ha valorado:

Diseño. Su estética, pero también si es cómodo utilizarlo, si son ligeros o no.

Su estética, pero también si es cómodo utilizarlo, si son ligeros o no. Pantalla. Claridad de los textos o capacidades de personalización, entre otros.

Claridad de los textos o capacidades de personalización, entre otros. Sistema de iluminación. Niveles de luz, ajuste manual o automático, cómo está distribuida y si es igual en todas las zonas de la pantalla.

Niveles de luz, ajuste manual o automático, cómo está distribuida y si es igual en todas las zonas de la pantalla. Conectividad y acceso a libros electrónicos. Cómo se pueden cargar los libros, compatibilidad de formatos, etc.

Así los hemos probado

Habituados a leer en formato digital a diario, hemos sustituido nuestro lector de libros electrónicos personal por todos estos modelos (de uno en uno, claro), con los que hemos leído una media de tres horas diarias y un mínimo de un libro completo en cada uno de ellos. Las pruebas se han realizado a lo largo de dos meses. Además, los hemos puesto a prueba en situaciones diversas: a plena luz del sol, en interiores, en el transporte público, de noche con poca y sin iluminación.

El modelo ganador ha resultado ser el Kobo Clara HD que, aunque más caro que su perseguidor (el nuevo Kindle), integra la pantalla que mejor se ve y múltiples opciones para la personalización de los textos.

Kobo Clara HD

Sorprende mucho su tamaño compacto ya que, incluyendo una pantalla del mismo tamaño que la competencia, reduce sus marcos de forma sustancial hasta hacer lo mismo con sus dimensiones. Esta pantalla, además, tiene una resolución de 300 ppp que hace que los textos se vean muy nítidos; tanto, que es el mejor en este aspecto. Para regular su sistema de luz frontal podemos pulsar sobre el icono específico para ello o deslizar el dedo de forma lenta hacia arriba o hacia abajo en el borde de la pantalla.

Ficha Técnica Pantalla: 6” Carta E-Ink, 300 ppp Luz frontal: ComfortLight PRO: reduce la exposición a la luz azul, para una lectura nocturna más cómoda Dimensiones: 159,9 x 110 x 8,35 mm Peso: 166 g Conectividad: Wi-Fi Memoria interna: 8 GB Personalización: 11 fuentes diferentes y más de 40 estilos de fuente Compatibilidad: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR Batería: Semanas Otros: Sin publicidad

Es un sistema muy intuitivo pero hace falta un poquito de práctica: el movimiento debe ser justo en el margen, porque si se hace sobre el texto, en lugar de ajustar la iluminación se subrayan las frases. Además, la luz se puede regular adaptando la temperatura del color de forma manual o automática según la hora del día: a plena luz del sol se verá más blanca y por la noche más anaranjada, ya que reduce la presencia del color azul. Con una respuesta táctil adecuada, el menú está muy bien estructurado. Nos ha gustado especialmente el apartado de estadísticas que, de un simple vistazo, permite ver el tiempo restante para la lectura de un capítulo, cuántos minutos serán necesarios para leer el siguiente o las horas que restan del libro.

Dispone de conexión Wi-Fi y su propia tienda de libros desde la que descargar todo tipo de títulos, así como una memoria interna de 8 GB en la que se pueden almacenar hasta 6.000 eBooks. Además, ofrece la posibilidad de realizar una amplia variedad de ajustes durante la lectura: se puede elegir entre 11 fuentes diferentes y más de 40 estilos, personalizar el espacio entre líneas, los márgenes, la alineación, etc.

Lo mejor: Cuenta con todas las funciones esenciales (y algunos extras) para leer con garantías. Lo peor: Es algo más caro que sus competidores. Conclusión: Aunque no es la opción más económica, lo clara que se ve su pantalla y las opciones durante la lectura lo convierten en justo ganador.

Compra por 129€ en Amazon

Amazon Kindle

Por primera vez, el lector más básico de Amazon ha incorporado la luz frontal con la que ya contaban el Kindle Paperwhite o el modelo Oasis. No es exactamente la misma (en esta ocasión son 4 luces LED por las 5 y 12 que incorporan los otros dispositivos, respectivamente), aunque la experiencia es suficientemente positiva para la mayor parte de usuarios. De esta forma, este sistema, que se ajusta de forma manual en 24 niveles diferentes, complementa así su pantalla táctil capacitiva, caracterizada por mostrar textos muy nítidos y sin reflejos, aunque leamos a pleno sol. Esta pantalla está integrada en un diseño ligero (174 gramos) en el que los marcos sobresalen unos milímetros de la pantalla. Puede que estéticamente no sea lo mejor, pero a nivel de uso nos parece más útil, ya que se evitan los toques accidentales sobre la pantalla.

Con conectividad Wi-Fi, ofrece acceso a la tienda Kindle para comparar y descargar libros y al servicio Kindle Unlimited (una suscripción mensual). Eso no quita que se puedan cargar títulos en su memoria interna a través de la conexión microUSB. Durante la lectura de los libros, podemos buscar en el diccionario y la Wikipedia información sobre determinadas palabras, ojear los siguientes capítulos sin no perder el punto de lectura, tomar y compartir notas, subrayar pasajes y compartirlos en redes sociales, etc. Y, por supuesto, ajustar tamaño y fuente del texto.

Compra por 69,99€ en Amazon

BQ Cervantes 4

Su pantalla HD de 300 píxeles por pulgada se ve realmente bien y se lleva todo el protagonismo gracias al uso de la tecnología OptimaLight: además de seleccionar entre distintos niveles de iluminación, permite programar la temperatura de la luz del dispositivo, de tal manera que es más fría por el día y más calidad por la noche, para no cansar la vista y que el sueño no se vea perjudicado. También es táctil y, a diferencia de otros modelos, el uso de un sistema de detección de la posición de los dedos a través de infrarrojos hace que podamos utilizarlo con guantes puestos. ¡Y funciona! En esta época del año no son necesarios, pero es una característica ideal durante los días de frío.

Su interfaz de uso es muy sencilla y tiene muchos ajustes personalizables. Así, los márgenes, el modo de vista, el interlineado, el tamaño de la letra o la tipografía son algunos de los elementos que pueden ajustarse a nuestras preferencias. Dotado de conectividad Wi-Fi, se conecta a Internet para comprar y descargar libros y luego permite organizarlos en la biblioteca siguiendo diferentes criterios. Esto nos encanta y hay pocos que lo contemplen. Además, incluye un acceso a Nubico: un servicio de lectura por suscripción que posee un catálogo de más de 50.000 libros y 80 revistas. Lo que no nos gusta es que desde el primer momento, en la configuración, invita a formalizar la cuenta Premium (no es necesario hacerlo, eso sí).

Compra por 129€ en Amazon

Energy Reader Pro 4

Destaca por la comodidad de uso: tiene un peso de 160 gramos y un diseño ergonómico que emplea botones laterales para pasar de página. Como están situados a ambos lados de la pantalla, da igual que seas zurdo o diestro, o que en un momento dado quieras cambiar la mano con la que sujetas el dispositivo. Esta pantalla es táctil (por lo que también se puede emplear para gestionar las lecturas), cuenta con 16 niveles de grises e incluye un sistema anti reflejos que ayuda a evitar los brillos bajo la luz solar. Por la noche entra en escena su sistema de luz integrado, que se distribuye de forma adecuada por toda la pantalla.

Por otro lado, dispone de conexión Wi-Fi para descargar títulos en el dispositivo. Funciona con sistema operativo Android, lo que supone que podamos descargar las apps de Nubico (incluye un mes gratis) o Kindle para leer en él, así como comprar libros en Casa del Libro, entre otros. En el aspecto negativo, lo pesado de este sistema hace que tarde bastante en arrancar y cargar los libros. Un detalle: en su memoria interna (de 8 GB) ya vienen precargados un total de 1.500 títulos considerados clásicos de la literatura universal. Como es habitual, durante la lectura se pueden personalizar aspectos como el tamaño y el tipo de letra o añadir marcadores.

Compra por 119€ en Amazon

SPC Dickens Light

Este modelo es una de las opciones mejores valoradas en las tiendas online. Con una memoria interna de 8 GB y ranura para tarjetas de memoria, no dispone de conectividad Wi-Fi, por lo que la única forma de cargar títulos en él es a través del ordenador, al que se conecta a través de un cable microUSB. Compatible con buena parte de los formatos más populares (incluidos ePub y Mobi) y con archivos con protección Adobe DRM, su pantalla posee una resolución de 600 x 800 píxeles y 16 niveles de grises. Eso se traduce en que muestra los textos de forma clara, aunque no tan nítida como en otras opciones de la competencia. No es táctil, así que el cambio de página se realiza recurriendo a los botones físicos situados en los marcos. Incluso se puede seleccionar una opción que hace que ese cambio se automático, aunque hemos tenido una experiencia mejor cuando lo hemos realizado manualmente.

Su sistema de iluminación es ajustable, al igual que algunas de las características del texto. Así, contempla la posibilidad de elegir entre seis tamaños de letra (menos en los archivos PDF, en los que hace zoom), establecer márgenes y espacios personalizados, añadir marcadores en la página, o leer en horizontal o vertical.

Compra por 95,45€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí? Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… Durante este tiempo he probado una amplia variedad de lectores de libros electrónicos de distintas marcas y analizado su impacto en todo tipo de ámbitos; entre ellos el educativo. El último de ellos ha sido el nuevo Kindle Paperwhite, que podéis leer aquí.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de abril de 2019.

