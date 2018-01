Kindle Oasis, la perfección de los ‘eReader’

Cuando hace un año y medio analizamos el primer Kindle Oasis, la conclusión fue clara: se postulaba como el principal candidato a mejor eReader del mercado. Pero no era perfecto porque carecía de la resistencia al agua de otros modelos premium como el Kobo Aura One y su precio era algo elevado. La nueva versión de este dispositivo, con el mismo nombre, mejora estos dos aspectos, además de incluir otras novedades relacionadas con los materiales de construcción, la pantalla y los ajustes durante la lectura.

La característica que llama más la atención a simple vista del nuevo eReader de Amazon es que es resistente al agua. Con certificación IPX8, puede sumergirse a dos metros de profundidad durante un tiempo máximo de una hora y no hay que asustarse al probarlo: hemos derramado agua sobre él y dejado un rato bajo el grifo y sigue funcionando perfectamente. A efectos prácticos supone que ya no es un riesgo llevarlo a la piscina o a la playa cuando el tiempo acompaña e, incluso, disfrutar de la lectura durante un baño.

Aunque se trata de una prestación obligatoria en un terminal de este precio, no es la novedad más determinante en el día a día. De hecho, consideramos mucho más interesante la mejora de su pantalla, que ha pasado de seis pulgadas —el estándar en el mercado— a siete. Aunque parezca una variación mínima, se agradece: no cuesta nada acostumbrarse a este tamaño y, al volver a una superficie más pequeña, se echan de menos las líneas extra.

FICHA TÉCNICA Pantalla: Siete pulgadas con tecnología Paperwhite y E Ink Carta, luz de lectura integrada, 300 ppp, tecnología de fuentes optimizada y escala de grises de 16 tonos Almacenamiento: 8 GB o 32 GB; almacenamiento gratis en el Cloud para todo el contenido Amazon Tamaño: 159x141x3,4 - 8,3 milímetros Peso: 194 gramos Conectividad: WiFi 802.11 b, g, n Compatibilidad: Formato 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI sin protección, PRC de forma nativa, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG y BMP por conversión Otros: Resistente al agua IPX8

En ella, los textos se ven muy nítidos y definidos en cualquier condición lumínica: al sol, en interiores, de noche... Además, no se cansa la vista. No en vano ha sido dotada de tecnología eInk, una resolución de 300 puntos por pixel (ppp) y un sistema de iluminación mejorado que cuenta con 12 LEDs distribuidos por sus marcos para que la luz sea más uniforme. Lo más interesante es que el ajuste de esta característica se realiza de forma automática gracias al uso de un conjunto de sensores de luz ambiental; sin duda, una mejor opción que hacerlo de forma manual.

Más pesado

El crecimiento de la superficie de lectura conlleva, como no podía ser de otra manera, un aumento del tamaño del dispositivo. No es algo exagerado, aunque cuando se sujeta el Oasis por primera vez sí resulta algo pesado. Al compararlo con otros modelos no lo es tanto: pesa prácticamente lo mismo que un Kindle Paperwhite.

Por lo demás, y en lo que a diseño se refiere, el Kindle Oasis posee una carcasa fabricada en aluminio y un cristal resistente que recubre la pantalla, cuya combinación resulta atractiva al tacto y a la vista. Como en el modelo anterior, toda la circuitería se desplaza hacia un lateral —el derecho, si utilizamos el dispositivo con esa mano— haciendo que la parte trasera tenga una zona más ancha que la otra; algo que se solventa cuando se coloca una funda. Esta peculiaridad hace que el centro de gravedad se desplace hacia la palma de la mano y, por lo tanto, sea más cómodo de sujetar durante más tiempo.

Aun así, no hay problema cuando se cansa una mano porque al girarlo para sujetarlo con la otra también cambia la orientación del texto e, incluso, se reasigna la función de los botones físicos que sirven para cambiar de página —también las zonas de toque de la pantalla táctil—.

Una lectura a tu gusto

Este eReader busca adaptarse al máximo a las necesidades o gustos de cualquier persona que lo utilice y, como consecuencia, contempla la posibilidad de elegir entre distintos tamaños y grosores de fuente, así como alinear el texto a la izquierda en lugar de que aparezca justificado a ambos lados.

Sin duda, nuestra función favorita es la que permite intercambiar el color de la letra y el fondo, es decir, la primera pasa a ser color papel y el segundo negro. Englobada dentro de los ajustes de ‘accesibilidad’, por su utilidad cuando se tiene sensibilidad a la luz, es una solución estupenda para leer a oscuras en la cama sin molestar: el texto se sigue leyendo igual de bien, al tiempo que la iluminación de la pantalla se reduce de forma significativa.

También es compatible con los audiolibros por lo que, una vez conectado por Bluetooth a unos auriculares o un altavoz inalámbrico, resulta muy sencillo disfrutar de la versión hablada de los textos. Sólo hay que asegurarse de que se compra la edición Audible del título. Ambas lecturas se sincronizan, de tal manera que es posible comenzar a leer un libro y, cuando se considere oportuno, continuar escuchando la narración en el mismo punto en el que se dejó, y al revés. La única limitación es que no es posible hacer las dos cosas a la vez.

Más capacidad

LA COMPETENCIA Kobo Aura One: Resistente al agua, posee una gran pantalla con 7,8 pulgadas y una función que reduce la exposición a la luz azul para garantizar que la vista no se canse en entornos oscuros. Kindle Paperwhite: Es el eReader de Amazon más vendido, con características como una pantalla de seis pulgadas y un sistema que ilumina la pantalla para poder leer en cualquier entorno. BQ Cervantes 4: Su pantalla táctil posee una tecnología por detección de infrarrojos que permite pasar página incluso cuando se llevan guantes.

Los audiolibros son una de las razones por las que es adecuado que el nuevo Kindle tenga mayor capacidad interna: 8 GB el modelo más económico y 32 GB el superior. Según nuestra experiencia de uso, con la primera es más que suficiente. La batería, por su parte, dura semanas. Durante las pruebas hemos leído unas 18 horas antes de que fuera necesaria la recarga: hay que tener en cuenta que para alcanzar esta cifra hemos mantenido el modo avión activado, así que varía en función del uso que se haga del WiFi y el Bluetooth.

Por último, hablemos del precio. Se ha reducido 40 euros con respecto a la primera versión. Sigue siendo un dispositivo con un coste elevado, aunque por su conjunto de funcionalidades, la calidad de su pantalla y la experiencia global es, sin duda, una opción a considerar seriamente por los amantes de la lectura.

CONCLUSIÓN FINAL Lo mejor: La calidad de visualización de los textos, el amplio tamaño de la pantalla, los ajustes que es posible realizar durante la lectura y su resistencia al agua. Lo peor: Es un modelo con un precio elevado y el aumento del tamaño de la pantalla también ha supuesto que se haya incrementado su peso con respecto a la versión anterior. Veredicto: La experiencia global es óptima, aunque por su precio es un modelo orientado sobre todo a los apasionados de la lectura.

