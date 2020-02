“Me avergüenzo”: el discurso de Joaquin Phoenix en los BAFTA que insulta y redime a Hollywood a la vez

Anoche, cumpliendo todas las quinielas, Joaquin Phoenix se llevó el premio Bafta (los premios cinematograficos que otorga la Academia de Cine Británica) al mejor actor por su papel en Joker. También, cumpliendo los deseos de gran parte del público, dio un discurso emotivo y crítico con la industria.

Los Bafta, al igual que los Oscar y los Globos de Oro, han sido criticados por su falta de diversidad: ninguna mujer estuvo nominada a mejor directora (Greta Gerwig recibió estupendas críticas por Mujercitas, pero no lo consiguió, igual que en los Oscar) y todos los intérpretes nominados en las cuatro categorías actorales eran blancos.

En este contexto se comprende el discurso de Phoenix, de unos dos minutos de duración y recitado ante una audiencia que mantenía un silencio de plomo y rostro de circunstancia mientras el actor hablaba.

"Me siento muy honrado y privilegiado por estar aquí esta noche", comenzó el actor. "Los Bafta siempre me han apoyado en mi carrera y estoy profundamente agradecido. Pero también debo decir que me siento en un aprieto porque muchos queridos actores que también se lo merecen no tienen el mismo privilegio. Creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color: que no sois bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos".

"Creo que nadie está pidiendo caridad ni un trato preferente", prosiguió Phoenix, "aunque eso es lo que nos damos a nosotros cada año. La gente solo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo. Esta no es una condena del todo justa, porque me avergüenza decir que soy parte del problema. No he hecho todo lo que está en mis manos para asegurarme de que todos los rodajes en los que trabajo sean inclusivos. Pero creo que se trata de algo más que tener equipos multiculturales. Creo que tenemos que hacer un trabajo más duro para entender el racismo sistematizado. Creo que es obligación de la gente que ha creado, perpetuado y se ha beneficiado de un sistema opresor ser los que lo desmantelan. Así que todo depende de nosotros. Gracias”.

Lo que ocurre a continuación es un poco misterioso: Phoenix se aleja del podio donde había depositado el premio sin llevárselo, lo cual ha llevado a que algunos internautas consideren que lo estaba rechazando a modo de protesta, antes de que alguien le indique que esa no es la salida (camina hacia el fondo del escenario) y que se ha olvidado su premio. Los discursos de agradecimiento de Phoenix se han convertido en un evento en sí mismos: en los Globos de Oro dejó el premio en el suelo para dar un discurso sobre el veganismo y criticar a los actores que usan jets privados. Un discurso en el que también usó la palabra "joder", prohibidísima en la televisión estadounidense.

¿Qué ocurrirá en los Oscar? Probablemente los responsables estén temblando ya ante las vergüenzas que puede sacarles el actor: en los premios de la Academia estadounidense solo una actriz negra ha sido nominada (Cynthia Erivo por Harriet) en todas las categorías actorales y ninguna mujer opta a mejor directora. Pero a la vez que Joaquin puede cantarles las vergüenzas, también redime a la industria: dejando que una de sus grandes estrellas lo critique en su propia cara, Hollywood fagocita sus propios errores y los escupe convertidos en parte del espectáculo.

