La moda de Madrid: entre el inmovilismo y la transformación

Off, caos y creatividad

MARÍA PORCEL

Si todo lo que ocurre dentro del pabellón 14.1 de Ifema se podría llamar ‘on’, lo que pasa fuera de él es el Off. Cada vez más desfiles y marcas optan por espacios como el palacio de Cibeles o la Casa de la Panadería para sus exhibiciones. De hecho, toda la primera jornada, la del lunes, tuvo lugar en otros espacios. Es algo habitual en Nueva York o París, pero sigue costando que periodistas, invitados y compradores se desplacen entre el tráfico imposible de Madrid. Especialmente cuando, ya en plena semana de desfiles, algunas de esas presentaciones tienen lugar más allá a las diez de la noche.

De lo que no pecan sus creadores es de falta de creatividad. Simun, la marca de María Urquijo, presentó el jueves en el Museo Lázaro Galdiano una docena de prendas urbanas, con pana gruesa, acolchados y camisas blancas mediante un puñado de modelos que se mezclaban con maniquíes de plástico, todos estáticos sobre un escenario y con la música en directo de Sen Senra

El viernes, Ernesto Naranjo, uno de los nombres con más potencial del Off, mostró vestidos, faldas y prendas de crochet sobre modelos de entre 20 y 60 años en el antiguo cuartel de Conde Duque. Con una costura casi a medida que vende por Internet y por encargo, prefiere apostar por mujeres y espacios que van más allá de lo pautado por la organización. “El Off significa encontrar un espacio que se identifique con la marca”, explicaba a este diario justo al acabar su desfile. “Creas el ambiente y traes al público a tu mundo, no a un espacio donde todos los desfiles parecen iguales”.