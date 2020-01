La policía chilena detuvo el pasado sábado 18 de enero a una turista italiana por realizar varios dibujos en las rocas de uno de los espacios más protegidos de la Patagonia: el Parque Nacional Torres del Paine. "Estas dos pinturas fueron encontradas en un sector en donde no está permitido el tránsito de personas", explicó el director de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Vejar. Ahora, tras haber pasado varios días en prisión, un tribunal de Puerto Natales, en el sur de Chile, podría tomar la decisión de poner en libertad a la turista italiana tras pedir perdón públicamente en redes sociales por las pintadas: "Me disculpo oficialmente con todo Chile por el horrendo gesto hecho en el parque. No hace falta decir que no se hizo con malas intenciones", expresó.