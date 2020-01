Algo suena fatal en la nueva canción de Green Day

El último disco de Green Day aún no ha llegado a las tiendas, pero ya ha tenido que lidiar con la sombra de la polémica. Cuatro años después de la publicación de su anterior álbum, la banda estadounidense está a punto de sacar su decimotercer trabajo: Father of all... (a la venta el siete de febrero).

Para apaciguar a los fans, los de Berkeley han adelantado tres de los diez temas que componen el álbum. "Apenas dura 30 minutos, por lo que es uno de los discos más cortos de nuestra carrera", confesó Billie Joe Armstrong (California, 1972), líder de la banda, hace unos días en la radio musical Beats 1. El último de ellos ha sido Oh Yeah!, una canción que incluye un fragmento del tema de Joan Jett Do you wanna touch me (Oh Yeah) y que suena bastante a Black Keys. Hasta aquí todo en orden. Sin embargo, esta canción que Jett publicó en 1980 es una versión de un tema original de Gary Glitter. He aquí la controversia.

Portada de 'Father of all...", el último disco de Green Day.

Recordemos: Glitter lleva en la prisión de Wandsworth (Londres) desde 2015 acusado de abusar sexualmente de tres niñas. Al compositor británico, de 75 años, aún le quedan 13 años de condena. De abandonar la cárcel con vida lo hará a los 88 años. Pero antes de que esta condena finiquitara su carrera musical, el éxito de Glitter, que fue una influencia para artistas como Elton John, Freddie Mercury o David Bowie, fue bastante grande con temas como Rock and roll (Parte 2).

Todo apunta a que los integrantes del grupo no sabían que el trozo de la canción de Joan Jett que habían incluido en Oh Yeah! era una versión de un tema de Gary Glitter. De ahí que hayan decidido donar todos los beneficios que obtengan por él a dos asociaciones que ayudan a víctimas de abusos sexuales. "Sí, eso que suena es un sample de Joan Jett. Dado que uno de los compositores de la canción es un completo gilipollas, hemos decidido donar los beneficios que obtengamos de Oh yeah! a las asociaciones benéficas International Justice Mission (IJM) y RAINN", explicaron Green Day tanto en su Twitter como en su canal de YouTube. Otro episodio de un debate candente en los últimos años con las denuncias de abusos sexuales que pesan sobre algunos artistas: la separación (o no) entre la obra artística y la vida personal.

Gary Glitter en pleno esplendor a principios de los años setenta. Foto: Getty

El nombre completo del nuevo trabajo de Green Day, como muestra su portada, es Father of all motherfuckers (Padre de todos los cabronazos). Sin embargo, en las páginas oficiales no aparece motherfuckers y el título queda reducido a Father of all... En la portada del álbum, un unicornio punk con cresta roja y cola de fuego censura la palabra motherfuckers con lo que parece un vómito gay, dado que lleva los colores del arcoíris que forman la bandera LGTBI+.

En la entrevista que concedió al programa radiofónico Beats 1, Armstrong dijo que en el nuevo trabajo había mucha depresión pero con sentido del humor: "Es la forma en que funciona el mundo en este momento. Vivimos en un caos total y solo tratamos de reflejar lo que está sucediendo. No hacemos canciones políticas, pero hablamos sobre la mierda que vemos a diario", dijo.



Joan Jett en Nueva York en 1981, un año después de publicar 'Do you wanna touch me (Oh Yeah)', el tema que ha inspirado 'Oh Yeah!', de Green Day. Foto: Getty

La banda californiana actuó el pasado octubre en Madrid en un concierto sorpresa y especial ante 2.000 personas. Este recital tuvo lugar en La Riviera unos días antes de que viajaran a Sevilla para acudir a la gala de los premios MTV EMA. "Las entradas se volatilizaron en minutos, pese a que tenían un precio superior a los 80 euros", contó el crítico musical Fernando Neira en la crónica del concierto que publicó en EL PAÍS.

El líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, se casó a los 22 años con la empresaria Adrienne Armstrong. El matrimonio continúa desde entonces y juntos han tenido dos hijos: Joseph y Jakob, de 24 y 21 años. Desde entonces han pasado por momentos delicados, como el ingresó en rehabilitación de Armstrong en 2012, a los 40 años, a causa de sus adicciones. En ese momento, la banda, formada, además de por Billie Joe, por Tré Cool y Mike Dirnt, tuvo que cancelar todos sus conciertos.

La gira de presentación de Father of all... empieza en Singapur en marzo y pasará por ciudades europeas como Berlín, Estocolmo, París o Milán. Todavía no está previsto que recalen en España.

Vídeo del nuevo tema de Green Day ,'Oh Yeah!'.

