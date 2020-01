Entre la ‘rave’ y la misa: la procesión psicotrópica de Palomo Spain

Para Alejandro Gómez Palomo, las procesiones de Posadas, la ciudad cordobesa donde nació y en la que sigue residiendo, fueron los primeros desfiles de moda a los que asistió. “La religión ha tenido una gran importancia en mi vida. Fue en la iglesia donde descubrí los bordados y tejidos más ricos y esplendorosos”, reconocía este fin de semana en París mientras daba las últimas puntadas a su colección para la próxima temporada de otoño-invierno, que alterna el imaginario católico con el espíritu subversivo del diseñador.

“He querido que la colección sea como ver a los curas y obispos con el filtro de un tripi” Alejandro Palomo, de Palomo Spain

Presentada en el cierre de la semana de la moda masculina en la capital francesa, su nueva propuesta fue algo parecido a una procesión alucinada. En un decrépito almacén con aires de club de tecno ilegal, situado en el barrio parisiense de Belleville, Palomo hizo desfilar a modelos escuálidos que deambulaban con la mirada perdida, igual que zombis al borde de la sobredosis. Lucían prendas teatrales y dignas de un siglo lejano, como si fueran personajes de los cuadros del Greco inmersos en una noche de clubbing.

“Es como si salieran de una rave y, sin pasar por casa, se fueran directamente a misa a rezar padrenuestros”, bromeaba Palomo, que reconocía que el pintor ha sido su principal inspiración. “He buscado siluetas tan alargadas como en sus cuadros, donde parece que los personajes vayan a tocar el firmamento. Mi propuesta también se sitúa entre el cielo y la tierra”, afirmaba el diseñador.

Rosa, verde y amarillo, tonos cercanos a la estridencia, marcaron el tono de esta desfile de Palomo en París. Gerard Estadella

Los propios tonos de rosa, verde y amarillo, siempre en la estridencia, recordaban a los que predominan en los lienzos del pintor. También remitían al atuendo eclesiástico o a los colores propios de las visiones que provoca el LSD. “He querido que la colección sea como ver a los curas y obispos con el filtro de un tripi”, confirmó Palomo. Las siluetas de casulla, con bordados de inspiración barroca, se vestían con pantalones holgados y caídos, reflejando el espíritu de una colección fundamentada en la noción del “éxtasis”, tanto en el sentido religioso como en el psicotrópico.

Colores, abanicos, cuello de lechuguilla... no puede haber más elementos propios de Palomo Spain en una imagen. En la foto, uno de los modelos de su último desfile en París. Gerard Estadella

Si Palomo ha dominado, desde sus comienzos, el arte del relato mediático, ahora también controla los saberes técnicos. Lo demostró la sofisticación de sus diseños, donde abundaron los cuellos cervantinos y las hombreras irregulares, además de telas brocadas con encaje, perlas y cristales de Swarovski. Para la traca final reservó una serie de mantos para hombre que aspiraban a despertar el mismo fervor que la Macarena. El desfile concluyó con un modelo que portaba un incensario, mientras otros cargaban con fálicos cirios. El músico Kiddy Smile, heraldo del voguing en territorio francés, pinchó viejos éxitos de Chimo Bayo vestido con sotana, antes de concluir con una marcha de procesión. En la primera fila se sentaban cantantes como C. Tangana y Christine (de Christine and the Queens), la drag Miss Fame o la presentadora Raquel Sánchez Silva, a punto de iniciar una nueva temporada de Maestros de la costura, que volverá a contar con Palomo en el jurado.

Delantales con volantes

La otra gran marca española que ha desfilado en el calendario oficial es Loewe, que también se reafirmó en una moda de género ambiguo. La nueva colección del diseñador J. W. Anderson para la firma madrileña insistió, una vez más, en la feminización del armario masculino. En ella hubo abrigos de grandes solapas y capas operísticas, bermudas militares con corte de falda y camisetas tan largas que hacían las veces de vestidos, además de maxibolsos en forma de elefante. Pese a todo, la prenda más sorprendente fue un delantal con volantes que los modelos lucían por encima de la ropa, como si fueran niños probándose viejos vestidos de sus madres frente al espejo. “Un vestuario de fantasía, hecho de prendas que transforman tu carácter en lo que tú quieres que sea”, explicó Anderson tras el desfile.

La nueva colección del diseñador J. W. Anderson para Loewe mostrada este fin de semana en París insistió, una vez más, en la feminización del armario masculino. Getty Images

Fue una propuesta más teórica que realista, circunscrita en esa burbuja para las élites ilustradas que tantas veces es la pasarela, pero que demuestra el calado que esta fluidez de género tiene en las colecciones de las grandes marcas. También refleja la apertura de otras vías creativas tras varias temporadas marcadas por una ciega obsesión por el streetwear. Hasta su principal ideólogo, Virgil Abloh, se ha desvinculado de ella en sus colecciones para Louis Vuitton y Off-White. “Diría sin dudarlo que va a desaparecer. ¿Cuántas más camisetas y deportivas vamos a comprarnos?”, dijo a la revista Dazed. La pregunta es si también serán los últimos coletazos de esta feminización.

El propio Palomo, uno de sus máximos impulsores cuando era poco más que una tendencia de nicho, sopesa otras opciones, ahora que todo el mundo ha reabsorbido sus postulados. “Yo ya he superado la etapa del volante. Ahora quiero que me tomen en serio”, anunció.

Desembarco español en París

Otros diseñadores españoles han aprovechado la semana de la moda masculina en París para presentar sus colecciones. Dentro del calendario oficial lo hizo Oteyza, que en los últimos años había desfilado en Madrid y en el salón Pitti de Florencia. Paul García Oteyza y Caterina Pañeda, directores artísticos de la marca de sastrería madrileña, se estrenaron en París con una colección historicista, llena de capas y sombreros de ala ancha, que aspiraba a redefinir la elegancia masculina.

Alled-Martínez, que generó titulares cuando el cantante Harry Styles escogió varios de sus diseños para su actual gira, fue otro de los nombres españoles que brillaron este fin de semana en París. Gerard Estadella

A su lado, destacaron tres nombres pujantes como Carlota Barrera, Gabriela Coll o Alled-Martínez, que generó titulares cuando el cantante Harry Styles escogió varios de sus diseños para su actual gira. En su reválida en París, el diseñador presentó una colección que alterna la decadencia de los años treinta con la elegancia noctámbula de finales de los setenta. Mientras tanto, Camper también aprovechó la cita de la moda masculina en la capital francesa para presentar en sociedad a su nuevo responsable creativo, el finlandés Achilles Ion Gabriel, que desveló una primera colección donde combina los modelos históricos de la marca con un nuevo afán bastante más colorista y vanguardista.

