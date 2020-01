Las confesiones de los famosos al recibir un premio

Nos encontramos en la época en la que se suceden las citas clave en el mundo del cine y de la música, ese momento en el que los profesionales de cada rama de las artes esperan expectantes saber si son o no los agraciados con un premio que les eleve un poco más entre los elegidos de la industria y el público. Y con los premios llegan los discursos, unos se los preparan cuidadosamente, otros prefieren improvisar pero lo que resulta indudable es que el ambiente de colegas en el que se producen y las ganas de los premiamos de resultar simpáticos, comprometidos o íntimos, dan lugar a confesiones y bromas de las que se habla durante meses y pasan a formar parte de su biografía para siempre.

Los últimos han sido los Premios del Sindicato de Actores estadounidense, los SAG Awards, celebrados este pasado domingo. En ellos también se han producido momentos íntimos o cómicos que han engrosado esta lista de confesiones incluso más allá de las imágenes de complicidad de exmatrimonio que demostraron Brad Pitt y Jennifer Aniston que se han convertido en virales en todo el mundo.

Brad Pitt, que desde que se separó de Angelina Jolie en 2016 es uno de los solteros más perseguidos de la industria cinematográfica, ha seguido dando titulares con sus declaraciones. El actor se refirió a su compañero Leonardo DiCaprio bromeando con el apodo que utiliza con él: "Me llama amante. Es un poco confuso pero consigo seguir adelante", dijo cuando recogió su premio a mejor actor de reparto por su interpretación en Erase una vez en... Hollywood la película de Quentin Tarantino que protagonizan ambos.

Brad Pitt y Bradley Cooper, en la gala de los premios National Board of Review of Motion Picture, Nueva York, el 8 de enero. gtresonline

Pitt también bromeó con la excesiva atención que despierta su soltería mientras exhibía en sus manos el premio que acababa de recibir: "Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder". Una afirmación que elevó las carcajadas de los más de 6.000 asistentes del Shrine Auditorium de Los Ángeles y que seguro animó a más de un admirador del artista a buscar en esta red de contactos para probar suerte. El 9 de enero fue el escenario de los premios National Board of Review of Motion los que sirvieron de escenario a otro sonado agradecimiento de Brad Pitt. Dirigiéndose a Bradley Cooper, que le entregó su premio, afirmó: "Trabajé para conseguir estar sobrio gracias a este tío y, desde que lo hice, mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te doy las gracias por ello", afirmó. Una semana antes, cuando ganó el Globlo de Oro a mejor actor de reparto volvió a ser DiCaprio el objeto de sus agradecimientos. En esa ocasión Pitt se refirió a las veces que año tras año había visto a compañeros que habían compartido reparto con Leonardo DiCaprio darle las gracias y expresó que ahora que él mismo había sido su compañero en una película entendía porqué: Él es una estrella, un caballero y yo no estaría aquí si no fuera por él". En esa misma gala bromeó sobre su vida amorosa delante de su exesposa, Jennifer Aniston, quien no dudó en reírse a carcajadas de sus palabras.

Tom Hanks, describió sobre la alfombra roja de los Premios SAG cómo es una típica cita nocturna con su esposa Rita Wilson, con quien lleva casado desde 1988: "Pantalones de chándal, una buena película en DVD... Ella me dice: 'Hola cariño, ¿puedes prepararme un martini?' Así es cómo sé que una noche será genial".

Jared Harris, aparece sonriente en la fotografías de la alfombra roja gracias a un truco que ha descubierto entre risas su esposa, Allegra Riggio: "Le agarro el trasero para que sonría en las fotos", afirmó quien también dijo que su esposo es "producto de discoteca y la primera persona en lanzarse a la pista de baile".

Jared Harris y Allegra Riggio en los Critics Choice Awards, el pasado 12 de enero, en California. DANNY MOLOSHOK REUTERS

Alejandro Amenábar, confesó cómo surgió la escena clave de Mientras dure la guerra, su última película que trata sobre el inicio de la Guerra Civil española a través de la vida de Miguel de Unamuno y ha recibido 17 candidaturas a los Premios Goya. Según contó, la culpa la tuvo una comida en el campo en la que se reunieron en grupo de amigos que entre risas y verdades, acabó calentándose de verdad, como ocurre en la secuencia de su filme.

Lady Gaga emocionó al público presente en los Premios Elle 2018 cuando subió al escenario a recoger su galardón vestida con un traje masculino premeditadamente grande del diseñador Marc Jacobs y explicó los motivos que le habían llevado a elegirlo. "He pasado mucho tiempo pensando qué decir esta noche. ¿Cómo mostrarte orgullosa cuando por dentro no te sientes exactamente así? ¿Cómo puede una persona aceptar lo que la vida le ha ofrecido y qué significa todo esto?”, comenzó a decir Gaga. Preguntas que se hacía mientras se probaba un vestido tras otro y pensaba que se sentía enferma mientras lo hacía.

Lady Gaga, vestida con un traje de Marc Jacobs, en los premios ELLE Women in Hollywood, en 2018. KEVIN WINTER AFP

"Esto me ha obligado a preguntarme qué significa ser una mujer en Hollywood. Porque no somos solo objetos para entretener al mundo. No somos simples imágenes para lograr que se dibuje una sonrisa en la cara de la gente. No somos miembros de un gran concurso de belleza obligadas a enfrentarnos entre nosotras para agradar al público. Las mujeres de Hollywood somos seres humanos y tenemos voces. Tenemos pensamientos profundos, ideas, creencias y valores sobre cómo debería ser el mundo, y sobre todo tenemos el poder de hablar y ser escuchadas y pelear cuando quieren silenciarnos”, afirmó. Para continuar: "Con este traje es justo como me siento hoy. En este traje siento quién soy de verdad. Y solo entonces fue cuando se me ocurrió qué debería decir hoy aquí al recoger el premio. Como superviviente de un asalto sexual por parte de un miembro de la industria del entretenimiento, como mujer que todavía no es lo suficientemente valiente como para decir su nombre, como mujer que tiene que vivir con este dolor crónico, como mujer que ha sido obligada desde muy pequeña a escuchar a hombres diciéndome qué tenía que hacer, hoy decido retomar el poder. Por eso hoy soy yo la que lleva los pantalones”, concluyó.

Caitlyn Jenner, aprovechó su premio al coraje en los ESPY Awards de 2015 para hablar sobre su cambio de género y las tragedias que rodean a la comunidad transgénero. "Hasta hace unos meses, nunca había conocido a nadie transexual, a nadie como yo. Nunca. Siempre lidié con mi situación en privado. En este país, y en todo el mundo, hay gente joven intentado aceptar su transexualidad. Están aprendiendo que son diferentes. Y están siendo acosados. Golpeados. Asesinados. Están suicidándose", dijo la estrella de televisión y exmedallista olímpico anteriormente llamado Bruce. El padre de Kendall y Kylie Jenner, las dos hermanas pequeñas del clan Kardashian, continuó dando argumentos para finalizar afirmando: "Esto se trata sobre qué ocurrirá a partir de aquí. No va sobre mí, va sobre todos nosotros. Aceptarse unos a otros. (...) Y aunque creáis que es imposible llegar a comprender cosas incomprensibles, yo os demostraré hoy que sí es posible. Debemos intentarlo juntos".

Charlize Theron recordó en los últimos Globos de Oro que durante su infancia en la granja de Sudáfrica en la que creció tenía tres posesiones valiosas: "Mis zapatillas de ballet, mi mascota y mi cinta vhs de Splash. Vi esa película tantas veces que se rompió. Allí había un lago sucio y yo esperaba que llegara Tom Hanks (el protagonista del filme) y me enseñara Manhattan. Tenía ocho años pero estaba enamorada de él y vi a Tom en cada hombre". Estas fueron las palabras que precedieron al premio a la trayectoria profesional que entregó a Tom Hanks sobre quien contó otra anécdota poco conocida sobre el momento en el que el actor y director le dio uno de sus primeros papeles: "Recuerdo mi audición", dijo Theron, "creí que la había arruinado, cuando Tom me miró y me dijo: 'Lo siento, Charlize ¿me puedes dar cinco minutos, tengo que salir', regreso y haremos la esta escena de nuevo'. Tom no necesitaba cinco minutos, era yo quien necesitaba cinco minutos. Cinco minutos que fueron un regalo para mí porque él supo ver a una joven actriz muy nerviosa que estuvo al borde de un ataque de pánico".

Tom Hanks y Charlize Theron, en los Globos de Oro, el pasado 5 de enero. Getty images

Jodie Foster también sorprendió a todo el mundo en 2013 cuando, al recibir el premio a su trayectoria en los Globos de Oro, aprovechó la atención de su discurso para hablar abiertamente sobre su homosexualidad al mismo tiempo que defendió su derecho a la privacidad, ante un público entre el que estaban sus hijos. "Supongo que tengo una urgente necesidad de decir algo de lo que nunca fui capaz de hablar en público y sobre lo que estoy un poco nerviosa. Simplemente voy a decir aquí, alto y con orgullo...", dijo antes de interrumpir sus palabras presa de los nervios. "Soy soltera", dijo riéndose. Pero continuó: "Espero que no estéis decepcionados porque este no sea un gran discurso de salida del armario. Ya salí del armario hace mil años, en la Edad de Piedra, en aquellos días en los que una chica joven y frágil se abrió a sus amigos, familia y compañeros de trabajo y luego gradualmente a todos a los que conocía. Pero ahora aparentemente se me dice que todo famoso debe dar los detalles de su vida privada (...). Tengo una vida privada y quien hable de ella me la está robando", afirmó para continuar dando las gracias con un emotivo mensaje de reconocimiento y amor a Cydney Bernard, su pareja desde hace 20 años y con la que crió a sus hijos Charles y Christopher Foster, que se mostraron orgullosos de las palabras de su madre.